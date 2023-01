Carin León debuta en el Hot 100 con su colaboración con Grupo Frontera ‘Que vuelvas’

El cantautor mexicano Carin León logra su primera entrada en la lista Billboard Hot 100 (con fecha del 7 de enero) con su colaboración con Grupo Frontera “Que vuelvas”, que debuta en el puesto No. 83 de la lista.

La canción, lanzada el 9 de diciembre por BorderKid/Sony Music Latin, debuta con 7,9 millones de streams oficiales (un alza de 10%), 5,4 millones de impresiones de difusión radial (53% más) y 1.000 descargas vendidas (2% más) en Estados Unidos entre el 23 y el 29 de diciembre, según Luminate. También avanza 5-4 en la lista multimétrica Hot Latin Songs, 16-8 en el Regional Mexican Airplay y 34-20 en el Latin Airplay.

TikTok ha sido un factor que ha influido en la creciente popularidad del tema, al haberse utilizado un fragmento en más de 149.000 clips de la plataforma hasta la fecha. León cuenta con más de 2,4 millones de seguidores en TikTok. (Las vistas de TikTok no contribuyen directamente a las listas de Billboard).

León apareció por primera vez en una lista de Billboard el 27 de julio de 2019, cuando “Me la aventé” debutó en el No. 49 de Hot Latin Songs. Alcanzó el No. 16 seis meses después, y llegó al No. 6 del Regional Mexican Airplay y al No. 19 en el Latin Airplay.

Desde entonces, el artista ha colocado ocho temas adicionales en Hot Latin Songs. “Que vuelvas” es su segundo Top 10, luego de “El tóxico” con Grupo Firme (No. 9 en 2021).

También obtuvo nueve entradas en el Regional Mexican Airplay, las cuales llegaron todas al Top 10. Dos canciones, “El tóxico” y “Ojos cerrados” de 2022, con Banda MS, alcanzaron el No. 1.

En cuanto a Grupo Frontera, éste se ubicó en el Hot 100 una vez antes de esta semana, al alcanzar su debut “No se va” el No. 57 en octubre. El último sencillo del grupo, “Bebé dame” con Fuerza Regida, también figura en el último Hot 100, en el No. 91.