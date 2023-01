Todas las canciones en lengua no inglesa que han llegado al Top 10 del Billboard Hot 100

La colaboración de Bizarrap y Shakira “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” debuta en el No. 9 en la última lista Billboard Hot 100 (con fecha del 28 de enero).

La canción, grabada íntegramente en español, le da a Bizarrap el primer Top 10 de su carrera en el chart y a Shakira su quinto, y el primero desde su colaboración con Beyonce de 2007 “Beautiful Liar”. También logra la distinción de ser la trigésima canción en lengua no inglesa en llegar al Top 10, entre las más de 5.000 que se han posicionado en los 10 primeros lugares en los 65 años de historia de la lista.

Shakira también hace historia como la primera mujer solista lograr la hazaña con una canción en español. (“Eres tú” del grupo Mocedades fue la primera, en 1974).

“Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” debuta con 20,2 millones de streams en Estados Unidos, 7,9 millones de impresiones de audiencia en difusión radial y 9.000 descargas vendidas en la última semana de seguimiento, del 13 al 19 de enero, según Luminate. Los cuatro Top 10 anteriores de Shakira fueron principalmente en inglés: “Whenever, Wherever” (No. 6 en 2001), “Underneath Your Clothes” (No. 9 en 2002), “Hips Don’t Lie” con Wyclef Jean (No. 1 durante dos semanas en 2006) y “Beautiful Liar” con Beyoncé (No. 3 en 2007).

En cuanto a los otros 29 Top 10 en idiomas distintos del inglés, Bad Bunny cuenta con la mayor cantidad, con siete (cuatro de ellos de su megaexitoso álbum de 2022 Un Verano Sin Ti), seguido de BTS (cinco) y PSY (dos).

Nueve de las 30 canciones han alcanzado el No. 1, incluyendo “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber, que pasó 16 semanas en la cima en 2017, empatando un récord, y “Macarena (Bayside Boys Mix)” de Los Del Río, que reinó durante 14 semanas en 1996. El éxito más reciente fue “My Universe” de Coldplay y BTS, que contiene coreano e inglés, en 2021.

El español es el idioma más común entre las canciones listadas a continuación (15 de 30 Top 10s), seguido del coreano (siete), el alemán (tres), el francés y el italiano (dos cada uno), y el japonés (uno).

Los 30 Top 10 a continuación son en su totalidad o principalmente en un idioma que no es inglés. La lista no incluye canciones con versos en otros idiomas, como “Bailamos” de Enrique Iglesias o “I Like It” de Cardi B, Bad Bunny y J Balvin.

En orden cronológico de sus fechas pico, aquí las 30 canciones en lengua no inglesa que han llegado al Top 10 del Hot 100 (nuestro agradecimiento a Paul Haney de Joel Whitburn’s Record Research por su asistencia en la investigación).

Artista, título, fecha pico, posición máxima (semanas en el No. 1), idioma

Domenico Modugno, “Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare)”, 18 de agosto de 1958, No. 1 (cinco semanas), italiano

Lolita, “Sailor (Your Home Is the Sea)”, 19 de diciembre de 1960, No. 5, alemán

Emilio Pericoli, “Al Di La’”, 7 de julio de 1962, No. 6, italiano

Kyu Sakamoto, “Sukiyaki”, 15 de junio de 1963, No. 1 (tres semanas), japonés

The Singing Nun (Soeur Sourire), “Dominique”, 7 de diciembre de 1963, No. 1 (cuatro semanas), francés

The Sandpipers, “Guantanamera”, 17 de septiembre, 1966, No. 9, español

Mocedades, “Eres tú”, 23 de marzo de 1974, No. 9, español

Nena, “99 Luftballons”, 3 de marzo de 1984, No. 2, alemán

Falco, “Rock Me Amadeus”, 9 de marzo de 1986, No. 1 (tres semanas), alemán

Los Lobos, “La Bamba”, 29 de agosto de 1987, No. 1 (tres semanas), español

Enigma, “Sadeness (Part 1)”, 6 de abril de 1991, No. 5, latín/francés

Los Del Río, “Macarena (Bayside Boys Mix)”, 3 de agosto de 1996, No. 1 (14 semanas), español

PSY, “Gangnam Style”, 6 de octubre de 2012, No. 2, coreano

PSY, “Gentleman”, 4 de mayo de 2013, No. 5, coreano

Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber, “Despacito”, 27 de mayo de 2017, No. 1 (16 semanas), español

J Balvin y Willy William con Beyoncé, “Mi gente”, 21 de octubre de 2017, No. 3, español

BTS, “Fake Love”, 2 de junio de 2018, No. 10, coreano

Bad Bunny con Drake, “MIA”, 27 de octubre de 2018, No. 5, español

BTS con Halsey, “Boy With Luv”, 27 de abril de 2019, No. 8, coreano

BTS, “On”, 7 de marzo de 2020, No. 4, coreano

BTS, “Life Goes On”, 5 de diciembre de 2020, No. 1 (una semana), coreano

Bad Bunny y Jhay Cortez, “Dákiti”, 12 de diciembre de 2020, No. 5, español

José Feliciano, “Feliz Navidad”, 2 de enero de 2021, No. 6, español

Bad Bunny, “Yonaguni”, 19 de junio de 2021, No. 10, español

Coldplay x BTS, “My Universe”, 9 de octubre de 2021, No. 1 (una semana), coreano

Bad Bunny, “Moscow Mule”, 21 de mayo de 2022, No. 4, español

Bad Bunny, “Tití me preguntó”, 21 de mayo de 2022, No. 5, español

Bad Bunny, “Después de la playa”, 21 de mayo de 2022, No. 6, español

Bad Bunny y Chencho Corleone, “Me porto bonito”, 23 de julio de 2022, No. 6, español

Bizarrap & Shakira, “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, 28 de enero de 2023, No. 9, español