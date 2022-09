De Shakira, Luis Fonsi y más: 25 canciones de amor que te llevarán al éxtasis 

A diferencia del Día de San Valentín, que se celebra en Estados Unidos y otros países el 14 de febrero, Colombia espera hasta el tercer sábado de septiembre para festejar el Día del Amor y la Amistad. Seleccionadas de las playlists personales de los editores en Billboard, elaboramos una lista de nuestras canciones de amor favoritas.

La lista incluye clásicos (viejos y nuevos) que han sido parte de la banda sonora de muchos hogares y generaciones. En cuanto a géneros abarca toda una gama, de modo que es fácil decir que hay algo en ella para cada amante de la música latina.

Entre las canciones está el himno ultraromántico de Ricky Martin “El amor de mi vida”, que el astro puertorriqueño lanzó en los 90 justo al terminar su paso por el grupo Menudo. Es la crónica de un primer amor, y alcanzó la posición No. 8 en la lista Hot Latin Songs de Billboard.

También está “Disfruto” de Carla Morrison, de comienzos de los 2010, que muestra su habilidad para exudar emociones puras en sus canciones. La letra toca nuestros corazones y no solo por su crudeza, sino por la pasión que Morrison inyecta a su interpretación.

Igualmente figura “Cactus” de Gustavo Cerati, una de las mejores canciones de amor del ídolo argentino del rock, quien une vívidamente a la naturaleza con un amor eterno en un gran himno de amor.

Y si eres fan de la música regional mexicana también tenemos algo para ti. Aunque fue difícil escoger solo una del repertorio de la Banda MS, incluimos su canción de banda “Mi razón de ser”. Es el tipo de tema dolorosamente hermoso con el que querrás serenar a tu amor.

Así que prepárate para llorar (o pedir matrimonio) mientras escuchas las 25 canciones románticas, en orden alfabético, que consideramos dignas de compartir.

“A puro dolor” – Son By Four

¿Quién iba a decir que una banda de chicos podía ser tan conmovedora? La llamada telefónica nocturna de la ahora extinta Son By Four a una examante nos hizo llorar literalmente al escuchar al vocalista principal Angel López suplicar: “Estoy muriendo / muriendo por verte”. “A puro dolor” retuvo el primer puesto de la lista Hot Latin Songs durante 22 semanas en 2000, la quinta canción con más tiempo en el No. 1 de todos los tiempos.

“Cactus” – Gustavo Cerati

El fallecido roquero Gustavo Cerati nos legó una extensa discografía como solista y como líder del grupo argentino Soda Stereo. En su último álbum en solitario, Fuerza Natural, su etéreo “Cactus” se destaca como una de sus más grandes canciones de amor. Sus vívidas letras conectan a la naturaleza con un amor eterno y vasto en un expansivo himno de amor.

“Cómo fue” – Beny Moré

El cantante y líder de banda cubano Beny Moré pondera el misterio del amor en “Cómo fue”. Su emblemática versión del bolero del compositor Ernesto Duarte combina a la perfección la emoción descarnada con el vaivén de un lento bailar.

“Disfruto” – Carla Morisson

La cantautora mexicana Carla Morisson tiene el don de exudar emociones descarnadas en sus interpretaciones. En “Disfruto”, extraída de su álbum de 2012 Déjenme llorar, el melodioso timbre de su voz relata la historia de un amor profundo. La canción tiene un matiz de tristeza y una autenticidad que llega al alma.

“El amor de mi vida” – Ricky Martin

Luego de su etapa en Menudo, Ricky Martin se lanzó a conquistar el mundo con canciones románticas. La candorosa “El amor de mi vida”, que habla de un primer amor, se lanzó en 1991 y llegó al puesto No. 8 de la lista Hot Latin Songs.

“El perdón” – Nicky Jam y Enrique Iglesias

El segundo tema que más tiempo ha ocupado el primer lugar de la lista Hot Latin Songs (30 semanas) estruja el corazón con su historia de un amor perdido. Es la máxima canción de ruptura.

“Entra en mi vida” – Sin Bandera

Esta balada pop de 2002 se convirtió enseguida en el himno de amor del nuevo milenio gracias a una letra sentimental y hermosa que describe a la perfección el momento en que uno se empieza a enamorar.

“Eres” – Café Tacvba

Los vanguardistas de México se pusieron sentimentales y grabaron esta simple balada-rock romántica que se convirtió en uno de sus mayores hits. Aunque el video de “Eres”, que ganó el premio al mejor video en los Premios MTV Latin America de 2004, hizo de esta canción una oda a los amores de escolares, su sentimiento lastimero toca a todas las edades.

“Eso y más” – Joan Sebastian

Joan Sebastian se ganó el apodo de “Poeta del Pueblo” gracias a los poemas de amor que convirtió en hermosas canciones como “Eso y más”, y muchas otras. En esta, en particular, canta sobre un romántico empedernido que está dispuesto a hacerlo todo por el amor de su vida.

“Esto es vida” – Draco Rosa

Esta oda íntima de Draco Rosa a aquello que verdaderamente importa es una de las canciones más positivas y optimistas que se hayan escrito.

“Lágrimas negras” – Bebo Valdés y Diego El Cigala

El cantante español de flamenco Diego El Cigala toca sitios profundos en esta inesperada pero magistral versión de un clásico cubano, acompañado del piano del gran Bebo Valdés.

“Ley de Newton” – Beatriz Luengo con Jesús Navarro

Jesús Navarro, del grupo mexicano Reik, se une a la cantautora española Beatriz Luengo en esta encantadora canción. Extraída del álbum de Luengo de 2011 Bela y sus moskitas muertas, “Ley de Newton” evoca una relación magnética en una conversación ente amantes que se prometen olvidar el pasado para seguir adelante en nombre del amor.

“Me voy enamorando” – Chino y Nacho con Farruko

Nada demuestra mejor por qué esta es una de las mejores canciones de amor en español que su video musical. El clip toca las fibras del corazón y, con más de 1.000 millones de vistas en YouTube, la historia triunfal ha conectado con muchos en todo el mundo. Este éxito pop llevó a todos a proclamar su amor en 2015, cuando se convirtió en uno de los más grandes éxitos del dúo venezolano.

“Mi razón de ser” – Banda MS

El título de esta canción de amor de banda, “Mi razón de ser”, casi basta para considerarla una de las mejores de nuestra generación. Es el tipo de tema dolorosamente hermoso con el que querrás serenar a tu amor.

“Nada valgo sin tu amor” – Juanes

Esta canción forma parte del exitoso álbum de Juanes de 2004, Mi sangre. En esencia una propuesta de matrimonio a la mujer que ama, “Nada valgo sin tu amor” es una pura declaración de amor.

“Ojos color sol” – Calle 13 con Silvio Rodríguez

Esta hermosa canción describe el tipo de amor joven e ingenuo que te tiene en las nubes y te hace sentir mariposas en el estómago, y todo comienza con un beso inocente. La canción viene acompañada de un video que no te puedes perder, protagonizado por el actor mexicano Gael García Bernal.

“Por amor a ti” – Cristian Castro

¿Qué hemos hecho por amor? Pues bien, Cristian Castro nos dice aquí lo que él es capaz de hacer. La canción de 1994 forma parte de su álbum Un segundo en el tiempo.

“To My Love” – Bomba Estéreo

La canción del dúo electro-pop colombiano Bomba Estéreo hace eco musical de un amor maravilloso. Su estilo ligero y etéreo nos envuelve en un gozo de felicidad. El alegre tema se desprende de su álbum nominado al Grammy Amanecer.

“Si nos dejan” – José Alfredo Jiménez

La letra de esta canción instiga a escapar con nuestro ser amado, y sí, a protagonizar un cuento de hadas en el que seremos “felices para siempre”. Aunque hay muchas versiones de esta balada, la interpretación mariachi de José Alfredo Jiménez la hace sonar más romántica de lo que ya es.

“Si tú quisieras” – Luis Fonsi

El álbum debut de Luis Fonzi, Comenzaré,venía repleto de canciones románticas. “Si tú quisieras” dio inicio a su carrera y lo definió como un cantante pop romántico. De hecho, a pesar de los cambios en la música, Fonsi se ha aferrado a su romanticismo a la hora de crear sus canciones.

“Sor María” – Maná

Los roqueros mexicanos rompen parámetros con esta trágica historia del amor entre un sacerdote y una monja en un siglo pasado. Fusilados tras haber sido sorprendidos cometiendo un “pecado capital”, sus vidas terminan “mano con mano hasta el final / como los árboles que mueren de pie”. No hay video oficial de esta, desafortunadamente, pero era imposible no incluirla.

“Te mando flores” – Fonseca

La nostalgia y lo bailable impregnan este gran éxito de Fonseca sobre un hombre que en sus sueños le envía flores a su amada porque no puede verla ni hablar con ella debido a la distancia.

“Tú” – Shakira

Hemos escuchado toda clase de canciones de Shakira, pero esta, del álbum de 1998 ¿Dónde están los ladrones?, pone de relieve su lado más romántico. Se puede oír a Shakira regalarle todo a su amor, desde la cintura hasta su diario.

“Tú y yo” – Haydée Milanés

La sensual versión con toques de jazz de la cantante cubana Haydée Milanés de “Tú y yo”, compuesta por su amigo Descemer Bueno, es de obligatorio deleite nocturno.

“Ya te olvidé” — Arthur Hanlon con Ricardo Montaner

“Ya te olvidé, guardo esperanzas por si quieres volver”, canta Montaner, deshecho, en esta triste balada de 2009.