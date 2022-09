Camilo, Eduin Caz y Edgar Barrera crean momento mágico en Latin Music Week 2022

Camilo creó un momento mágico el martes (27 de septiembre) en el segundo día de la Semana Billboard de la Música Latina (Latin Billboard Week), cuando rememoró junto a sus amigos Eduin Caz y Edgar Barrera cómo compusieron el éxito “Alaska”, intercambiaron chistes y risas, cantaron y hasta se pararon a hacer unos pocos pasos de baile.

El cantautor colombiano, protagonista del panel “Superstar Q&A with Camilo and Friends” moderado por Leila Cobo, llegó acompañado del compositor y productor Barrera, un asiduo colaborador suyo, como estaba previsto. Pero junto a éste apareció en el escenario el líder del Grupo Firme a modo de sorpresa, dejando estupefactos a los asistentes en el Faena Forum.

Lo que vino después fue un simpático ambiente de relajo en el que juntos recordaron desde cómo surgió el nombre de su chat de WhatsApp, “Tequila y Bigotones” (“Yo soy más que un bigote y espero que tú seas más que un tequila”, le dijo Camilo a Caz en un momento de reflexión), hasta el amor de Camilo por la música mexicana (“Navidad era tomar guaro y escuchar música popular. México nos impactó muchísimo artísticamente en Colombia”, recordó el cantautor sobre su infancia en Medellín) y el éxito reciente de Grupo Firme en Colombia (“Me fui comprar un sushi y no llegué a comprar el sushi”, dijo Caz de cómo lo reconocían en la calle).

Mientras explicaban cómo fue surgiendo “Alaska”, Barrera, con guitarra en mano, comenzó a tocar la canción y Camilo y Caz a cantarla. El título, dijo el productor entre risas, vino de un juego de palabras que solía decir su abuelo cuando salía a tomar: “Me voy a Alaska”. “¿Alaska?” “¡A las cantinas!”.

Tanto Camilo como Grupo Firme han estado llenando arenas y estadios el último año con sus respectivas giras. Cuando Cobo les preguntó si escriben sus canciones pensando en recintos tan grandes, todos coincidieron en que no suelen hacerlo.

“Yo me moría por hacer algo con él”, dijo Caz sobre Camilo. “Si la armonía es buena va directo al éxito aquí o en China, donde tenga que llegar”.

“Yo no pienso en eso; si pienso en eso me tranco”, agregó Barrera, señalando que para él lo importante es el mensaje que la canción transmite.

“Las ideas vienen en formato de semillita, no vienen con placas de multidiamante”, expresó por su parte Camilo.

La fusión de géneros y nacionalidades se sintió hasta el final, cuando, invitados por Cobo, no dudaron en interpretar el éxito de Grupo Firme “Ya supérame” antes de recibir una gran ovación de los fans.

Algunas citas extra de Camilo (de antes de que aparecieran sus amigos en el escenario):

Su momento más memorable:

“Cada lugar tiene como cierta carga emocional para mí. Aquí en Miami, en el FTX Arena, fue como un termómetro. Yo me acuerdo hace cinco años no tenía idea qué era el FTX; cuando llegué a Miami era como este lugar inalcanzable donde tocaban amigos de uno a los que le iba muy bien. Me preguntaba cuándo me tocaría a mí. Fue un sueño gigante. Cuando yo llegué con mi carro me abrieron la puerta y parqueé mi carro al lado del escenario. Dije: ‘Mamá, lo he logrado’. Es una bobada pero me pareció de esas cosas que uno ve en las películas”.

Su peor momento en la gira:

“Hace como una semana estaba tocando en Orlando, increíble el concierto en Orlando, pero estaba tocando la primera canción y me golpeé la mano con un tambor. Seguí. No podía decir ‘aahhh’. (Me dije) ‘no voy a mirar, me voy a mantener estoico. De pronto estoy sintiendo una especie de temperatura, unas gotitas, ¡veo la sangre así! Le dije al stageman que me traiga como seis curitas porque pensé que se me iba a caer el dedo. Llego a mi casa en Miami, cuatro horas manejando. Me destapo eso y es una boca, así. ¿Y ahora qué hago? Me lavé bien la herida y me pegué con Super Glue. Ríanse, pero funcionó”.

Su gusto por las colaboraciones:

“Hay toda una idea romántica de la soledad y la creatividad en soledad. Una pequeña semilla de la creatividad sí vale la pena en soledad, pero a la hora de la creatividad creo que es más divertido y sustentable en el tiempo cuando uno se junta con otros. Me gusta lo que otras personas suman y se generan cosas que no salen cuando estás solo. Es un oficio bastante íntimo; la sexualidad y la creatividad son hermanitas, entonces hay que estar con gente con la que uno se sienta cómodo”.