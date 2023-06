Camilo explica cómo voces de ‘la tribu’ inspiraron ‘De Adentro Pa’ Afuera’ Deluxe

Si hay algo que ha transformado la vida de Camilo, además de la paternidad, son las giras.

Mientras viajaba el año pasado con su gira De Adentro Pa’ Afuera, el cantautor colombiano dio un concierto en Madrid, en la Puerta de Alcalá, que le cambió la vida. La experiencia terminó por llevarlo a lanzar la edición deluxe de su álbum De Adentro Pa’ Afuera.

“Cuando hicimos el concierto en España, nosotros estábamos tan concentrados en el evento como tal, que no estábamos pensando en que fuera parte deluxe del álbum”, dice Camilo a Billboard. “Fue cuando tuvimos después el documento con las cámaras y los drones, que dijimos: ‘Esto tiene que estar guardado para siempre, inmortalizado’. Ahora que lo escucho [el álbum], me doy cuenta que hubiera sido bien raro que no hubiera sido así”.

El álbum deluxe incluye seis sencillos grabados en vivo en el concierto gratuito al aire libre en octubre de 2022: “KESI”; “Por primera vez” con su esposa, la cantante y actriz Evaluna; “5:24”; “De adentro pa’ afuera”; “Tutu”; y “Vida de rico”. Las grabaciones también incluyen videos del “mágico” encuentro que tuvo Camilo con los casi 100.000 fans que asistieron.

“Fue como surreal. Fue tan mágico y tan cinematográfico que no podía ser algo de la realidad”, recuerda. “Era como imposible, improbable, lograr un concierto así. Incluso para un artista español lograr eso es muy difícil; entonces es privilegiado, es inmenso, e imposible de olvidar”.

Pero la razón principal por la que el concierto de ensueño se transformó en un álbum fue por la amada base de fans del artista ganador de premios Grammy y Latin Grammy, su llamada “tribu”.

“Las voces de la tribu me cambiaron e impactaron”, señala. “Era necesario escuchar estas canciones con las voces de ellos ahí. La parte que más me gusta de este álbum deluxe son las voces de la tribu, escuchar la gente gritar conmigo. Yo no puedo creer lo ruidosos que son. Increíble cómo cantan las canciones y cómo suenan más duro las voces de ellos que los speakers que están afuera. El amor es muy ruidoso y muy hermoso”.

De Adentro Pa’ Afuera (Sony Music Latin/Hecho A Mano) abarca desde pop urbano hasta banda y cumbia villera, e incluye poderosas colaboraciones como las de Alejandro Sanz, Camila Cabello, Grupo Firme y Nicki Nicole, por nombrar algunas. La producción debutó en el No. 8 de la lista Latin Pop Albums de Billboard en septiembre de 2022.

Escucha la edición deluxe a continuación.