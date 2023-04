Camila regresa al Top 10 del Latin Pop Airplay con ‘Fugitivos’: ‘Meternos al estudio es un tiro de dados’

Tras haberse reunido recientemente, el trío mexicano Camila regresa nuevamente al Top 10 del Latin Pop Airplay de Billboard, al brincar “Fugitivos” 23-9 en la lista con fecha del 22 de abril. Es su primer Top 10 desde 2014, y el primero también después del regreso de Samo Parra, quien se separó del grupo en 2013 para lanzar su carrera como solista. El trío (Mario Domm, Pablo Hurado y Parra) se volvió a unir en enero.

Explorar See latest videos, charts and news Camila Mario Domm See latest videos, charts and news

“Meternos al estudio es un tiro de dados”, dice el cantante principal Mario Domm a Billboard. “¡Nos sorprende mucho estar otra vez en el Top 10 de Latin Pop Airplay!”

“Fugitivos” fue escrita por Domm y la cantautora mexicana Ale Zéguer, producida por Domm junto al guitarrista Pablo Hurtado, y lanzada el 31 de marzo por Sony Music Latin. El salto 23-9 llega en su segunda semana en el chart gracias a un aumento del 934% en las impresiones de audiencia, a 2 millones, obtenidas en Estados Unidos la semana que terminó el 13 de marzo, según Luminate, el mayor incremento porcentual de la semana.

“[Nos inspiramos] en la vida y las historias que nos rodean”, recuerda Domm sobre el momento en que escribieron la canción. “La composición fue frente al mar, en una sesión creativa con Ale Zéguer. Nos gustaría que la gente escuche la canción y la sienta como un rayo de sol en uno de esos días nublados”.

“Fugitivos” es el más rotundo éxito de Camila desde hace más de 13 años, cuando “Perdón”, lanzada cuando Camila era un dúo compuesto por Domm y Hurtado, alcanzó el No. 8 en noviembre de 2014. Otro Top 10 sin Samo, “Decidiste dejarme”, llegó al No. 2 un poco antes, en junio de 2014. El entonces dúo se anotó otras cuatro entradas en el Latin Pop Airplay, ninguna de las cuales alcanzó el Top 10 (“Quédate” llegó al No. 12 en febrero de 2015).

Ahora, Camila obtiene su entrada más alta con todos sus miembros fundadores por primera vez desde que “De qué me sirve la vida” alcanzó el No. 7 en marzo de 2012.

“Fluir con la música es algo que nos importa mucho”, agrega Samo. “Saber que a más de 10 años, la gente es fiel a esa esencia de Camila en su formación original”.

En total, Camila ha acumulado 14 Top 10 (tres de los cuales alcanzaron el No. 1) entre las 19 entradas de su carrera en el Latin Pop Airplay, que se remontan a “Abrázame” en 2006, que alcanzó su máximo en el No. 8. Su primer No. 1 lo logró con “Mientes”, que se mantuvo 10 semanas consecutivas en la cima del chart entre febrero y mayo de 2010.

“¡Definitivamente, rencontrarnos ha sido un gran proceso!”, reflexiona Hurtado. “Hubo lágrimas desde el primer momento en que cantamos por primera vez el coro. Nos puso la piel chinita y se nos hizo un nudo en la garganta. Juntarnos después de esto ha sido algo maravilloso, que ya ansiamos por interpretar en vivo y cantar con nuestro público. Somos fugitivos del ego, pasó el tiempo y lo logramos”.