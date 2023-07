Camila Cabello será homenajeada en los Premios Juventud y otros momentos inspiradores

Desde hitos profesionales y nuevos lanzamientos de música hasta anuncios importantes y más, los editores de Billboard destacan las últimas noticias sobre la música latina cada semana. Esto es lo que sucedió esta semana.

Un bromance que perdura

Tras una pausa de casi 10 meses en las redes sociales, J Balvin está de vuelta en el juego. El artista colombiano no solo está promocionando su sencillo de regreso “En alta” junto a los debutantes Quevedo, Yovngchimi y Omar Courtz, una canción de trap sobre mantener una mentalidad positiva, sino que también se está subiendo al escenario y reuniéndose con colegas.

Esta semana, Balvin tuvo un show en Ibiza, donde, para sorpresa del público, Maluma se le unió en el escenario para cantar su colaboración de 2019 “Qué pena”. “Pasaron más de 10 años sin compartir tarima”, expresó Balvin en Instagram. “Es un orgullo ver el gran artista que hoy eres y más grande aún ver la persona que eres y ver lo sexys que estamos jejeje”.

En camino a los Premios Juventud

Esta semana, Univision dio a conocer una nueva ola de artistas que tendrán un lugar central en los Premios Juventud 2023, programados para el 20 de julio. Los confirmados (hasta ahora) son: Camilo, Carin León, Danna Paola, Denise Rosenthal, Eslabón Armado, Farruko, Fernando Villalona, ​​Ilegales, Jandy Ventura, Los Hermanos Rosario, Pavel Núñez, Sofia Reyes, y Toño Rosario.

Además, Camila Cabello recibirá el premio especial Agente de Cambio en el 20 aniversario de los premios por su compromiso con el mejoramiento de la juventud en todo el mundo. “Me siento honrada e increíblemente orgullosa de recibir este estimado reconocimiento. Estoy muy emocionada de verlos a todos el 20 de julio para un espectáculo inolvidable”, expresó la cantante en un comunicado. Cabello se une a homenajeados previos como Jesse & Joy, Maluma, Daddy Yankee, J Balvin, Kany García, la Fundación Jenni Rivera, Ricky Martin, Becky G, Pitbull, Juanpa Zurita, y Wisin y Yandel.

Sebastián Yatra y Lang Lang

Sebastián Yatra cumplió un sueño esta semana al ser invitado por el reconocido pianista Lang Lang para interpretar la canción nominada al Oscar de Encanto “Dos oruguitas”. “Qué gran privilegio fue cantar a tu lado amigo, por favor sigue inspirándonos con tu trabajo y magia!! La próxima la tocamos en China!!”, expresó Yatra en Instagram. “Fue un gran placer actuar con ustedes y no puedo esperar nuestra próxima presentación juntos”, respondió Lang Lang en los comentarios. Ambos artistas actuaron en el Auditorio Nacional de Madrid como parte del concierto The Disney Book de Lang Lang.

Peso Pluma se apodera de las listas de Billboard

Peso Pluma está haciendo historia en Billboard con su tercer álbum de estudio, Génesis, que se disparó al No. 1 (desde el No. 35) en la lista Top Latin Albums (con fecha del 8 de julio) después de su primera semana completa de seguimiento, y también saltó 10-1 en Regional Mexican Albums. El disco de 14 canciones también alcanzó el No. 3 del Billboard 200 de todos los géneros. Y Billboard informó esta semana que 10 de las canciones del álbum debutaron en la lista Hot Latin Songs, incluida “Luna” con Junior H, a la cabeza de sus temas recién lanzados en el No. 5, con 13 millones de streams oficiales on-demand obtenidos en Estados Unidos la semana que finalizó el 29 de junio, según Luminate.

Young Miko a la conquista a Puerto Rico

A principios de esta semana, Young Miko dio su primer concierto sold-out en Puerto Rico en el Anfiteatro Tito Puente. La rapera puertorriqueña emergente, que Billboard destacó recientemente como Artista Latina En Ascenso, no solo interpretó éxitos virales como “Riri” y “Lisa”, sino que también contó con el apoyo de invitados especiales como Yandel, Jowell & Randy, Omar Courtz, y PJ Sin Suela, por mencionar algunos. “PUERTO RICO!! No voy a superar nunca lo que vivimos juntxs anoche”, expresó la artista en Instagram. “Mi primer concierto y que f*****g sueño fue. No puedo darles las gracias lo suficiente por la energía y las vibras con las que me recibieron y por kikiar conmigo hasta el final sin bajarle ni una! […] Esto es solo el comienzo, con Dios por delante aquí vamos a estar juntxs hasta el final”, continuó. Mira las fotos de su gran noche a continuación: