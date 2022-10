¿Qué es Bresh? Todo lo que debes saber sobre la ‘fiesta más linda del mundo’

La primera Fiesta Bresh se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, el 24 de junio de 2016. Se trata de un colectivo fiestero que en un lapso de seis años se ha ganado el nombre de “la fiesta más linda del mundo”. Desde entonces Bresh, que cerró la Semana Billboard de la Música Latina 2022 con un evento electrizante en The Oasis en Miami, ha pasado de ser una fiesta local en Argentina a un evento internacional.

“Se convirtió en algo ya innovador, una fiesta que giraba por el país como si fuera un artista. De repente formó parte de lineups de festivales y después empezamos a tener colaboraciones con la comunidad artística y con labels”, dice a Billboard Alejandro “Broder” Saporiti, su director artístico.

Un año después, la iniciativa que comenzó con un grupo de amigos contó con el apoyo de invitados estelares como Tini, Paulo Londra, Lit Killah, WOS y Duki, por mencionar algunos, que no solo asistirían a la fiesta, sino que harían conciertos improvisados para los fans.

Pero más allá de convertirse en una “fiesta itinerante” donde se tocan los mayores éxitos del reggaetón, el pop latino y la vieja escuela, Fiesta Bresh es un espacio inclusivo y seguro para los amantes de la fiesta.

“Con nuestra experiencia de la vida nocturna en Buenos Aires no terminamos de encontrar un espacio donde nos sintiéramos identificados y cómodos. Siempre la experiencia es un poco traumática porque salís con tus amigos, en la puerta no te aceptan o no estás vestido para la ocasión, o de repente no conectás con la música o la gente dentro está un poco tensa. Ante toda esa situación, que a nosotros nos alejó de la nocturnidad, somos un grupo de fanáticos de las fiestas, de los DJs. Decidimos generar nuestro propio espacio que haga a todo el mundo sentirse cómodo y disfrutar. Así nació la Bresh”, recuerda Saporiti.

Como Bresh creció localmente gracias a las redes sociales y el boca en boca, Saporiti asegura que la pandemia de COVID-19 en 2020 fue lo mejor que le pasó al proyecto. Organizaron Instagram Lives todos los sábados, cada uno de los cuales se volvió viral y tuvo más de 80.000 fans conectados, y finalmente comenzaron a trabajar con marcas y patrocinios.

“Eso nos permitió no solo consolidarnos con nuestra experiencia en Argentina, sino también llegar a muchos territorios donde antes no podíamos llegar”, explica.

Ahora, Bresh cuenta con el esfuerzo colectivo de más de 200 empleados y presencia en 13 países, incluidos Estados Unidos, España, Colombia, Perú, Japón e Italia, por mencionar algunos. Su lista de invitados estelares también se ha expandido a personalidades como Rauw Alejandro, Anuel AA, Danna Paola, Anitta y muchos más.

“Es una experiencia única, un espacio que acepta a todas las personas, que da la bienvenida a todo el mundo, que trata de mantener valores lindos. Tratamos de tener una imagen muy clean. Lo que importa acá es el encuentro de la gente y el disfrute de la música”.

Próximamente, Fiesta Bresh se propone explorar nuevos mercados, incluidos México, Los Ángeles y Chile, con “la misión de celebrar por todos lados”.