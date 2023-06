Bizarrap y Rauw Alejandro se unen para ‘BZRP Music Sessions #56’: Míralos

Bizarrap ha reclutado a su más reciente colaborador para “BZRP Music Sessions #56.” Solo tres semanas después de lanzar su Vol. 55 con Peso Pluma, el hitmaker argentino formó equipo con Rauw Alejandro.

“Qué alegría me da sacar música juntos por fin hermano”, expresó Biza en sus historias de Instagram, vinculadas a un breve video donde se ve a Biza sorprendiendo a un grupo selecto de fans que escuchan la canción por primera vez en una cabina en Madrid.

“Rauw Alejandro: BZRP Music Sessions #56”, grabado en el estudio azulado de Biza, es una pista techno pegadiza en la que el artista puertorriqueño canta sobre dos personas solteras que se desean. “Yo estoy solo y tú estás sola/ Tú me quieres probar, yo comerte toda”, canta en el sensual estribillo. Al final del tema, los artistas insinúan que esta semana se lanzará una segunda colaboración. “Rauw Alejandro x Bizarrap, ‘Baby Hello’”, dice texto con fecha del 23 de junio.

La nueva sesión llega inmediatamente después del desgarrador corrido de Biza y Peso Pluma que alcanzó el No. 1 en la lista Billboard Global Excl. U.S. (con fecha del 17 de junio) y el No. 5 de Hot Latin Songs esa misma semana.

A principios de este año, Biza obtuvo su primer éxito No. 1 con “BZRP Music Sessions, Vol. 53”, un poderoso tema de EDM con Shakira en el que la artista colombiana no se contiene y es tan contundente como siempre al hablar sobre su ex, el astro del fútbol español Gerard Piqué. El tema también alcanzó el No. 9 en el Billboard Hot 100.

Rauw ahora se une a una constelación de artistas que han participado en las “Bzrp Music Sessions”, incluidos Arcángel, Nicky Jam, Residente, Nicki Nicole, Nathy Peluso y Anuel AA, por nombrar algunos.

Mira la sesión de Rauw Alejandro con Bizarrap arriba.