Bizarrap y Peso Pluma se unen en ‘BZRP Music Sessions #55’: Mira el video aquí

Puede que sea la sesión musical número 55 de Bizarrap, pero es la primera con el superastro mexicano Peso Pluma y, como era de esperar, la colaboración entre los dos creadores de éxitos está increíble.

“BZRP Music Sessions” con Peso Pluma se lanzó hoy (31 de mayo) en medio de gran expectativa sobre lo que Peso rapearía o cantaría en su sesión con el productor argentino.

Peso Pluma eligió el desamor como tema al cantar sobre superar a una ex sobre su característico sonido de corridos impulsado por requintos y trombones. Es la primera vez que Bizarrap graba música mexicana, pero hacia el final se escucha más su influencia urban-house.

El martes (30 de mayo), Bizarrap recurrió a las redes sociales para confirmar que su invitado en la sesión musical sería el campeón actual de los charts Peso Pluma. En un video animado de dos minutos, Biza aparece como una rata en su estudio con sus característicos anteojos oscuros y gorra de béisbol.

En el clip, Bizarrap parece estar fabricando una guitarra con una cáscara de nuez. Pero le faltan algunas cosas para construir un trombón, así que sale de su estudio a una casa solo para ser perseguido por una escoba. Termina siendo salvado por una rata mexicana con botas de vaquero y un corte de pelo característico de Peso Pluma.

El cantante de “Por las noches”, que actualmente tiene 12 canciones en el Billboard Global 200 (incluidas dos en el top 10), se une a una lista de estrellas que han colaborado con el productor argentino, como Shakira, Arcángel, Nicky Jam, Nicki Nicole y Residente, por nombrar algunas.

La sesión musical con Shakira — lanzada en enero — se convirtió en un himno para mujeres en todo el mundo. En la misma, la estrella colombiana no se contiene y es más contundente que nunca al hablar de su ex, el astro español del fútbol Gerard Piqué. Su “BZRP Music Sessions, Vol. 53” llegó al No. 9 de la lista Billboard Hot 100. También rompió múltiples Records Mundiales de Guinness y ahora ostenta el título de la canción latina más reproducida en Spotify en 24 horas (14.393.324 de streams) y más vista en YouTube en 24 horas (63.000.000 de vistas), entre otros.

Mira la sesión de Bizarrap con Peso Pluma a continuación.