Bizarrap habla de sus ‘Music Sessions’ en Latin Music Week 2022

Bizarrap formó parte del panel “Icon Q&A” de Sony Music Publishing en la Semana Billboard de la Música Latina (Latin Music Week) 2022 el miércoles (28 de septiembre), cuando se sentó para su primera entrevista pública para discutir cómo nacieron sus mayores éxitos.

“Mi padre es contador y mi madre es profesora. Mientras, yo estaba en mi habitación creando ritmos”, dijo el creador de éxitos argentino. “Empecé a una edad temprana, cuando tenía 14 años. Nunca creí que podría ganarme la vida con la música”.

Desde su habitación hasta el estudio, Bizarrap se ha convertido en un exitoso DJ y productor que encabeza las listas mundiales de hits en parte gracias a sus “BZRP Music Sessions”. Su última sesión, con Quevedo, por ejemplo, fue No. 1 atanto en la lista Billboard Global 200 como en la Billboard Global Excl. US, con 88,3 millones de streams. Además, la canción es apenas la segunda canción totalmente en español que lidera Global 200 en los dos años de historia de la lista, después de “Dákiti” de Bad Bunny y Jhay Cortez en 2020.

Estas son algunas frases memorables de su sesión de preguntas y respuestas Sony Music Publishing Icon en la Semana Billboard de la Música Latina.

Sobre trabajar con Nathy Peluso: “Originalmente hice ese ritmo para Cazzu, pero lo guardé. Cuando Nathy comenzó a pedirme ritmos, me acuerdo de este y se lo ofrecí. Su sesión de música es la que realmente me hizo sentir más cómodo con mi arte”.

Sobre trabajar con Quevedo: “Su canción es muy comercial, a diferencia de la de Nathy. No esperaba que su canción se volviera viral porque es rap, más que nada. Quería una canción para los clubes. Por eso escuchas trap y electrónica”.

Sobre la colaboración con artistas: “Estoy trabajando con artistas que me gustan y trato de colaborar con artistas en el momento adecuado. En general, envío mensajes directos a los artistas en Instagram para preguntarles si les gustaría colaborar. Eso es lo que hice con Quevedo”.

Sobre trabajar con Nicky Jam: “Ese fue un gran logro para mí. Me emocioné porque tiene una voz icónica y escucharlo rapear en uno de mis ritmos fue épico. Tuve que mostrar a Nicky el cantante y Nicky el rapero, y eso fue lo que hicimos con la canción”.

Sobre la libertad creativa: “Los artistas tratan de dar su 100% en mis sesiones. Pueden expresarse como quieran y tomarse el tiempo que necesiten. Sólo me enfoco en el ritmo y no me gusta censurar a un artista. Quiero que se sientan cómodos y se hagan cargo de sus emociones”.

En coincidencia con el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, la Semana Billboard de la Música Latina incluyó talleres y paneles con artistas como Christina Aguilera, Romeo Santos, Camilo, Nicky Jam, Wisin y Yandel, Maluma, Chayanne, Ivy Queen, Grupo Firme, Bizarrap, Blessd, Grupo Firme y muchos más.

El evento también incluyó conciertos de superestrellas, presentaciones íntimas y estrenos de nueva música de Bizarrap, Elena Rose, Justin Quiles, Mariah Angeliq y BRESH, que dará una fiesta de clausura a lo grande en Oasis, en el vecindario miamense de Wynwood.

Durante 30 años, la Semana Billboard de la Música Latina ha sido el encuentro encuentro más grande y antiguo de la industria musical latina. También viene aparejada con los Premios Billboard de la Música Latina 2022, que se entregan el jueves (29 de septiembre) en Miami.

La ceremonia se transmitirá en vivo por Telemundo y podrá verse simultáneamente por el canal de cable Universo, la aplicación de Telemundo y, en América Latina y el Caribe, a través de Telemundo Internacional.