Fede Lauria, Ejecutivo del Mes de Billboard Español

Nombre: Fede Lauria

Título: Fundador Dale Play Records y Lauria Entertainment.

País de origen: Argentina

Sede: Argentina, Estados Unidos (Miami), España y México

Campo de acción: Lauria supervisa el sello Dale Play Records, su compañía de promoción de conciertos y el manejo de artistas como Duki, Nicki Nicole, Bizarrap, Rels B y Lali Espósito, los dos últimos como parte de un acuerdo de co-management con Pepo Ferradas (manager de Camilo y Evaluna).

“La reacción la esperábamos, pero de lo que estamos muy felices, es que la canción es un hit, y está teniendo vida propia más allá de lo mediático y la repercusión de los primeros días”.

Por qué es nuestro Ejecutivo del Mes: En julio del 2022, “Bzrp Music Sessions, Vol. 52” de Bizarrap y el rapero español Quevedo llegó al No. 1 de los charts globales de Billboard, convirtiéndose en solo la segunda canción en español en coronar el Global 200 (la primera fue “Dákiti” de Jhay Cortez y Bad Bunny).

Este mes, Lauria, y Bizarrap repitieron la hazaña con “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” con Shakira, demostrando que no fue un solo golpe de suerte. La canción, lanzada a través de Dale Play/Sony Music, llegó al No. 1 de Hot Latin Songs a una semana de lanzamiento (y permanece en la cima por segunda semana consecutiva). También debutó en el No. 9 del Hot 100 (esta semana cae al 13er puesto), y se mantiene en el No. 1 global de YouTube y el No. 2 del Global 200. La canción es el quinto top 10 de Shakira en el Hot 100 y su primero desde 2007.

En tus palabras, cómo se logró la colaboración: “Hubo un acercamiento mutuo, con varios interlocutores que tenían muy buena relación con ella. Y a los hijos de Shakira les gusta mucho la música de Bizarrap. Fue muy orgánico. Se conocieron y a partir de ahí empezaron a hablar de una sesión que se grabó desde finales del año pasado en Barcelona. Nosotros venimos de tener un No. 1 global por casi 60 días con el ‘Bizarrap Session’ con Quevedo. Honestamente, lo que está sucediendo con Bizarrap tiene que ver con un proceso de desarrollo de una audiencia joven que se sigue ampliando y creciendo con mucha credibilidad, con un público que es muy fiel y muy grande en muchos mercados. No es casualidad que Shakira haya accedido a hacerlo y entendió perfectamente lo que es una sesión con Bizarrap. Sin duda, dentro de los artistas que han participado en las sesiones, es la artista con más trayectoria y con más mercados globales. La reacción la esperábamos, pero de lo que estamos muy felices, es que la canción es un hit, y está teniendo vida propia más allá de lo mediático y la repercusión de los primeros días”.

¿Siguientes pasos para Bizarrap?: “Bizarrap tiene una gira mundial muy grande por delante. Se va a presentar con un primer gran concierto en Buenos Aires y continuará por los mercados hispanos y europeos en el verano. En cuanto a su música, sabes que el misterio es parte del trabajo. No puedo adelantarte mucho, pero puedo decirte que vendrán nuevas sesiones en el corto plazo. Puntualmente con la sesión con Shakira, estamos haciendo campañas en mercados como Francia, Japón, Inglaterra, pero no el trabajo tradicional de salir con una canción en radios mundialmente. Es un trabajo más de minuto a minuto y viendo cómo trabajar las oportunidades”.