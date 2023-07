Billie Eilish ofrece adelanto de ‘What Was I Made For’ en promoción de película ‘Barbie’

Billie Eilish reveló hace unos días que se ha unido a la lista de artistas que contribuyen a la banda sonora de Barbie. El lunes (10 de julio), la superestrella de 21 años ofreció un adelanto de su emotivo tema en un breve clip publicado en Instagram.

En el vídeo promocional de 30 segundos, se oye una voz que le dice a Barbie, interpretada por Margot Robbie, “coge mi mano, cierra los ojos, ahora, siente”. Una suave y melancólica melodía de piano suena de fondo antes de que se oiga a Eilish cantar el título del tema, “What Was I Made For”.

“absolutely over the MOOOOON excited for you to see this”, escribió en el post, “absolutamente sobre la LUNA emocionada para que vean esto”. Ve el vídeo aquí.

“What Was I Made For” se estrena el 13 de julio y cuenta con la colaboración del hermano mayor de Eilish, FINNEAS, ganador de un Grammy. El dúo ya había ganado un Oscar a la mejor canción original en 2022 por ser coautores de la canción principal de la película de James Bond No Time to Die.

Producida por el compositor Mark Ronson — ganador de un Oscar y ganador de un Grammy — la banda sonora de Barbie incluirá canciones de algunas de las mayores y más brillantes estrellas del pop contemporáneo, como Lizzo, Fifty Fifty, Kali, Gayle, Khalid, Haim y Ava Max. Ya se han publicado varios sencillos de la banda sonora, entre ellos dos que han alcanzado el Billboard Hot 100: “Dance the Night” de Dua Lipa (No. 31) y “Barbie World” de Nicki Minaj, Ice Spice y AQUA (No. 7).

Barbie llega a los cines el 21 de julio.