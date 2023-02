Beyonce pasa a ser la máxima ganadora del Grammy de todos los tiempos

Beyoncé hizo historia en la 65ta entrega anual de los premios Grammy, que se entregan el domingo (5 de febrero) en Los Ángeles. Ha ganado cuatro premios de momento, lo que lleva el total de su carrera a 32. Supera así al difunto director de música clásica Sir Georg Solti como la persona más galardonada en la historia de los Grammys.

La superestrella ganó mejor grabación dance/electrónica por “Break My Soul”, mejor interpretación de R&B tradicional por “Plastic Off the Sofa”, mejor canción de R&B por “Cuff It” y mejor álbum dance/electrónico por Renaissance.

También estaba nominada en las categorías principales de álbum, grabación y canción del año, que ganaron Harry Styles (Harry’s House), Lizzo (“About Damn Time”) y Bonnie Raitt (“Just Like That”), respectivamente; además de mejor interpretación de R&B (que ganó Muni Long por “Hrs and Hrs”) y mejor canción escrita para un medio audiovisual (que ganó Lin-Manuel Miranda por “We Don’t Talk About Bruno”).

La superestrella ha estado rompiendo récords en los Grammy por años. En 2010, fue la primera artista femenina en ganar seis premios en una sola noche. En 2020, se convirtió en la mujer más galardonada en la historia de los premios con 28 trofeos, superando a Alison Krauss.

Beyoncé ganó su primer Grammy con Destiny’s Child en 2001 por “Say My Name”. El clásico obtuvo los premios a la mejor canción de R&B y mejor interpretación vocal de R&B de un dúo o grupo.

Beyoncé ha recibido un récord de 88 nominaciones, incluyendo las nueve este año.

Solti acumuló sus 31 Grammys entre 1963 y 1998. El director de orquesta y ópera húngaro-británico ganó mejor grabación de ópera en 1963 por Verdi: Aida. También ganó póstumamente en esa misma categoría en 1998 por dirigir Wagner: Die Meistersinger Von Nurnberg.

La noche más importante de Solti en los Grammy llegó en 1984, cuando ganó cuatro premios, incluidos dos por Mahler: Symphony No. 9 in D: mejor álbum clásico y mejor grabación orquestal. Solti fue uno de los máximos ganadores de la noche junto con Michael Jackson, quien se llevó un récord de ocho premios, y Quincy Jones, quien también obtuvo cuatro. Esa fue la emisión de los Grammy mejor calificada en la historia.

Aunque Beyoncé ostenta ahora el título general, Solti sigue siendo la persona nacida fuera de Estados Unidos con más Grammys. El músico nacido en Hungría recibió un premio de los fideicomisarios en 1967 y uno a la trayectoria en 1996. Murió en septiembre de 1997 a los 84 años.