‘Besos Moja2’ de Wisin & Yandel y Rosalía llega al No. 1 de Latin Airplay

Wisin & Yandel y Rosalía se adueñan del Latin Airplay de Billboard al avanzar “Besos moja2” 2-1 para ponerse a la cabeza de esa lista con fecha del 1 de abril. La canción llega a la cumbre después de haber reafirmado su dominio en el Latin Rhythm Airplay, donde se mantiene fuerte en el No. 1 por cuarta semana.

“Besos moja2” es una versión de reggaetón contemporáneo de “Besos mojados” de Wisin & Yandel producida por Luny Tunes y lanzada originalmente como parte del sexto álbum de estudio del dúo, La Revolución (No. 1 en Top Latin Albums, mayo de 2009). La nueva versión con la participación de Rosalía surge del décimo y más reciente álbum de despedida como dúo de ambos artistas puertorriqueños, La Última Misión, que debutó y alcanzó el No. 14 en el Top Latin Albums y llegó al Top 10 de Latin Rhythm Albums en octubre pasado.

“Besos moja2”, producido por el mismo equipo junto con Los Legendarios y Noah Goldstein, llega al No. 1 en el Latin Airplay, luego de dos semanas en el segundo lugar, con un aumento de 3% en impresiones de audiencia, a 12 millones, obtenidos en Estados Unidos durante la semana que finaliza el 23 de marzo, según Luminate.

La colaboración le da a Wisin & Yandel su 16° No. 1. El dúo extiende su récord de más primeros lugares entre grupos, por delante de los 11 primeros lugares de Maná y los ocho No. 1 de Zion & Lennox. Entre todos los artistas, J Balvin continúa liderando con 35 No. 1. “Besos moja2” llega a la cumbre de la lista luego del liderazgo de una semana de Wisin & Yandel con “Mayor que usted”, con Natti Natasha y Daddy Yankee, en septiembre de 2022.

Rosalía, en tanto, asegura su séptimo No. 1, y sexto consecutivo, tras conquistar el Latin Airplay también por una semana con la bachata “El pañuelo” con Romeo Santos en la clasificación del 25 de febrero.