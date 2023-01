¿Quién es Bella Dose, la ‘girl band’ latina que ganó visibilidad gracias a Shakira?

De los muchos bailes y videos que ha generado “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, el que más llamó la atención de Shakira fue uno creado por Bella Dose.

“¡Estoy amando sus creaciones! ¡Encontré esta de @belladose y tuve que hacerla!”, escribió Shakira haciendo la coreografía — que termina con un gesto de mano estratégicamente coordinado con la palabra “sal-pique” — junto a tres bailarinas. En el post, que suma más de 160 millones de vistas, Shakira mencionó a Bella Dose y la curiosidad por esta girl band latina se ha disparado.

Si no has escuchado aún hablar de ellas, el cuarteto femenino viene trabajando fuerte desde el 2017. Las jóvenes compositoras, bailarinas y cantantes acumulan millones de reproducciones de sus canciones y más de 2 millones de seguidores en TikTok. Su primer EP Suelta, producido por Mike Sunshine y Xavier Herrera, suma casi 6 millones de streams desde su lanzamiento en 2021, y ese parece ser solo el comienzo.

Brianna Leah, Jenni Hernandez, Melany Rivera y Thais Rodriguez integran Bella Dose. Originarias de Miami, traen una interesante mezcla cultural con sus raíces de Cuba, Honduras, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia y Chile — algo que sin duda se ve reflejada en su sonido, que combina reggaetón, bachata, dembow, merengue y hip hop, entre otros ritmos.

“Queremos traer la música de nuestros países dentro de la nuestra y por eso representamos la cultura de todas, en todo lo que hacemos”, asegura Jenni Hernández en entrevista exclusiva con Billboard Español.

La coreografía que ha despertado tanto interés en el grupo no es originalmente de ellas. Tras el reciente lanzamiento del nuevo éxito de Shakira con Bizarrap, Vicky Curiel, empresaria musical y manager de Bella Dose, vio en un video en TikTok a Voonniie, una talentosa bailarina madrileña estudiante de interpretación musical, haciendo una coreografía de “Bzrp Music Sessions, Vol.53”. Enseguida le sugirió a las chicas que la replicaran añadiendo su ya característica rotación, donde se turnan haciendo pasos en un formato circular para que cada una tenga su momento frente a la cámara.

Como cuenta Brianna Leah: “Hacemos la rotación desde que empezamos en TikTok y con canciones que son tendencia. Nos gusta este estilo porque así cada chica tiene su momento”. La habilidad de Bella Dose para aprender y ejecutar una coreografía en tan poco tiempo es un testimonio de su dedicación y talento en la música y el baile.

Bella Dose se puso manos a la obra y publicó el video el 14 de enero. Les tomó 15 minutos aprenderse la coreografía de Voonniie y hacer las transiciones. El clip estaba teniendo buena acogida en TikTok, pero unos días después de haberlo publicado, se dieron cuenta de que algo grande había pasado: Shakira las había mencionado en una publicación. Estaban en medio de una entrevista, en una emisora de radio, y según relata Melany: “Me di cuenta de que alguien nos había mencionado en un video, lo veo y pienso: ¡oh! Mira, Shakira estaba haciendo la rotación que nosotras hicimos de su canción. Y después, cuando leo el caption, veo que ella nos etiquetó”. La emoción y sorpresa fue total.

El video compartido por Shakira haciendo el baile con la rotación junto otras tres chicas cuenta con más de 160 millones de reproducciones en TikTok y más de 46 millones en Instagram. Gracias a esto, Bella Dose ha visto sus seguidores incrementarse en más de 36.000 en cuestión de días, y el grupo ha ganado más notoriedad, cosa que agradecen mucho al ser artistas independientes.

“Estamos muy agradecidas con Shakira que nos dio la oportunidad de mencionarnos en un post. No tenía que hacerlo, pero lo hizo de corazón. Le agradecemos muchísimo porque es una artista global, con un mensaje tan positivo para la juventud. Estamos felices con el apoyo que hemos recibido y las oportunidades que nos están llegando a raíz de esto”, nos dice Thais.

Ahora quieren aprovechar este impulso para seguir lanzando música nueva y darse a conocer en más países. Este viernes (27 de enero) lanzan un nuevo sencillo de tecno y dembow, “Mírame”, producido por Nítido Nintendo y Hansel de la H, ambos de origen dominicano. Melany nos adelanta que “la canción trata de que ya no estás en una relación, y tu ex pensó que necesitabas estar con él para ser alguien. Pero le estamos diciendo, yo no te necesito, estoy solita y hasta mejor que antes”.

Las chicas de Bella Dose están convencidas de que es una canción con la que mucha gente se puede identificar. Incluso Shakira.