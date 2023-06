Nueva Música Latina: De Becky G, Shakira, DannyLux y más

Nueva Música Latina es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Becky G, Gabito Ballesteros, “La nena” (Kemosabe Records/RCA Records)

Becky G se asoció con el cantante mexicano Gabito Ballesteros para lanzar “La nena”, el más reciente sencillo de su próximo álbum de música regional mexicana. Navegando por trompetas y cuerdas, el nuevo corrido ofrece un ritmo seductor que se complementa con las armónicas voces de Becky y Gabito para crear otro himno femenino. “La nena”, escrita y producida por Edgar Barrera y Gabito Ballesteros, cuenta la historia de una mujer empoderada que elige seguir su vida bailando a pesar de tener el corazón roto. “Baila sola y si supiera qué bella es soltera”, dice parte del coro. — INGRID FAJARDO

Shakira, Manuel Turizo, “Copa vacía” (Ace Entertainment)

En su primera colaboración juntos, los astros colombianos Shakira y Manuel Turizo presentan una contagiosa canción de amor no correspondido en la que cantan sobre no recibir suficiente atención de su ser querido. “Suelta el teléfono, usa tus manos conmigo”, canta Shakira, a lo que Turizo responde “Me tienes en la calle buscando con qué llenar este vacío que se siente”. El tema de pop-reggaetón, que de seguro te pondrá a bailar, viene con un video musical tipo película codirigido por Shakira y Jaume de Laiguana en el que la estrella pop interpreta a una sirena abandonada y Turizo a un príncipe al rescate. — SIGAL RATNER-ARIAS

Peso Pluma x Grupo Frontera, “TULUM” (Double P Records)

Dos de los artistas más candentes de la música mexicana, Peso Pluma y Grupo Frontera, se han unido en “TULUM”, uno de los tres temas del álbum deluxe de Peso Génesis. Producida por Edgar Barrera, la colaboración encuentra a “La Doble P” alejándose de su característico sonido de corridos bélicos y sumergiendo sus pies en las muy pegadizas fusiones norteño-cumbia de Frontera. “TULUM”, ingeniosamente mencionado al comienzo de la canción como “muchas fotos de vacaciones por allá, en Tulum/ Pero sé que tu cora’ no hace tu-lum, tu-lum”, trata sobre un hombre en busca de una chica que está en una relación en la que ella no es deseada. “Dile que tienes otro hombre/ Si quieres, dile mi nombre/ Que la comida se enfría/ Cuando se descuida”, dice el coro. En el vibrante video musical, Peso y Frontera disfrutan sus días de verano de fiesta. — JESSICA ROIZ

DannyLux ft. Pablo Hurtado, “ZAFIRO” (Warner Music Latina/VPS Music)

El cantante mexicano-estadounidense DannyLux presenta su canción más ecléctica hasta el momento. En “Zafiro”, una colaboración con Pablo Hurtado (de la banda mexicana Camila), el artista sierreño incorpora orquesta, requintos complejos y un épico solo de guitarra de rock de Hurtado. Aunque pueda parecer demasiado, DannyLux no fusiona exactamente todos los géneros al mismo tiempo, sino que permite que los tres brillen dándoles su propio momento a lo largo de la canción, y por eso funciona. “Esta canción tiene tantas emociones puestas, habla de estar enamorado de una persona que realmente te lastimó, y cada vez que la miras a los ojos te recuerda eso”, dijo DannyLux sobre “Zafiro”, en la que canta con gran patetismo “esos ojos zafiros brillan y mienten”. Es el más reciente sencillo de su próximo álbum, que saldrá este verano. — GRISELDA FLORES

De La Ghetto, Myke Towers, “No quiero saber” (Latin Nation Entertainment)

“Ojos que no ven, corazón que no siente” es la vibra de “Me dijeron” de De La Ghetto y Myke Towers, un tema de R&B/hip-hop con un beat de reggaetón arrebatador. La canción — parte del más reciente álbum de DLG, GZ — es una maravillosa versión en español de “I Don’t Want to Know” de Mario Winans, un clásico de Bad Boy Entertainment de 2004. Juntos, el dúo puertorriqueño interpreta rimas poéticas sobre vulnerabilidad y negación, una refrescante variación de las habituales fanfarronadas de la música urbana. Subraya el doloroso sentimiento de la infidelidad, pero lo hace con convicción y confianza. — ISABELA RAYGOZA

Pablo Alborán, “Somos dos” (Disney Enterprises/Pixar)

Pablo Alborán le da su toque personal y una sentida interpretación a “Somos dos”, la versión en español del tema principal de la película Elemental de Disney y Pixar “Steal the show” de Lauv. “Somos dos, no importa nadie más/ Si hay amor, el resto llegará”, dice parte de la letra sobre una melodía contagiosa. La canción pop romántica ambienta la historia de amor de Candela y Nilo, los protagonistas de la cinta animada, que viven en Ciudad Elemento junto con residentes de Agua, Fuego, Aire y Tierra. “Feliz de haber adaptado y cantado la canción original de la película ELEMENTAL para @disneyspain!! Gracias por querer contar conmigo!! Quiero ser Niloooo!!!”, compartió el español en sus redes sociales. El hermoso video musical muestra diversas escenas de la película y a Alborán en varios escenarios que simbolizan los cuatro elementos. — LUISA CALLE

Escucha abajo nuestra playlist de la semana, con estos y otros lanzamientos de música latina: