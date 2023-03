Becky G le pone sabor latino a los Billboard Women in Music 2023 interpretando ‘Mamii’

Becky G fue reconocida la noche del miércoles (1 de marzo) con el premio Impact en los Billboard Women in Music 2023.

La estrella bilingüe también le inyectó sabor latino a la ceremonia en el YouTube Theatre en Los Ángeles, donde subió al escenario a interpretar en solitario “Mamii”, su exitoso sencillo con Karol G, acompañada de un guitarrista, un percusionista y dos coristas. “Lo que no sirve, que no estorbe/ Te metiste autogol por torpe/ Te quedó grande este torque/ Ya no estoy pa que de mí te enamores, baby/ Sin visa ni pasaporte/ Mandé tu falso amor de vacaciones”, cantó en español.

Más tarde, aceptó con lágrimas en los ojos el premio Impact de este año, presentado por American Express, de manos de Dove Cameron. “Hablemos de mi amiga Becky G”, dijo la actriz de Vengeance mientras presentaba a la cantante. “Su música es increíble, abarca varios idiomas y sigue acumulando éxitos”.

Tras esto, Cameron repasó los logros que ha tenido Becky G a lo largo de su carrera, incluyendo cinco Top 10 en la lista Hot Latin Songs, su primer No. 1 en Latin Pop Albums gracias a su segundo álbum, Esquemas de 2022, y más de 2.000 millones de streams de sus canciones en Estados Unidos, antes de promocionar las razones por las que es la homenajeada con el premio Impact este año.

“Becky G, mexicana-estadounidense de segunda generación, se ha esforzado por representar a su comunidad y celebrar la cultura de la latinidad y el 200% a través de su música, su marca de belleza y su nueva compañía de producción, que se centrará en la narración de historias [de] comunidades subrrepresentadas”, explicó Cameron.

“Ella ha donado fondos de la venta de mercancía para ayudar a los estudiantes desfavorecidos de Los Ángeles a acceder a la tecnología digital para asistir a clases en línea, usó su plataforma para apoyar a Black Lives Matter y Dreamers y fue copresidenta de la organización sin fines de lucro de registro de votantes de Michelle Obama, When We All Vote”, continuó. “La palabra ‘impacto’ puede significar tanto para tanta gente, y no hay nadie que la merezca más que ella esta noche”.

Otras dos superestrellas latinas fueron galardonadas durante la ceremonia: la española Rosalía, como Productora del Año, y la puertorriqueña Ivy Queen con el premio Icon.