Becky G quiere ser una ‘creadora de puentes’ y una ‘pacificadora’ — y está cambiando la industria en su ascenso

El día de septiembre en que Becky G se enteró de que había logrado su primer No. 1 como solista en la lista Latin Airplay de Billboard con “Bailé con mi ex”, despertó a su prometido, el astro del fútbol Sebastián Lletget, con lágrimas en los ojos. “Él me decía: ‘¿Está todo bien? ¿Por qué lloras?’”, recuerda. “A muchos les gusta decir que solo tengo éxito gracias a mis colaboraciones. Poder probar mis méritos como artista y andar con pasos propios fue importante para mí. Para mostrar al mundo que soy buena de cualquier manera, con colaboraciones o como solista”.

Esta hazaña como solista es por estos tiempos solo uno de muchos motivos de orgullo para la artista y empresaria méxico-estadounidense de 25 años, cuyo nombre verdadero es Rebbeca Marie Gomez. En 2022, obtuvo su primer No. 1 en la lista Latin Pop Albums con Esquemas de 14 canciones, y el álbum siguiente, su primer set regional mexicano, llegará más adelante este año. Para abril, tendrá “una gran oportunidad de volver a presentarme al mundo” cuando se presente en Coachella con su propio nombre por primera vez.

Jean Paul Gaultier top, AKIRA jacket, Versace shorts, Giuseppe Zanotti shoes, Moschino earrings, Grace Lee and Yvonne Léon rings. Martha Galvan

Mientras tanto, Becky G ha utlizado su plataforma para ayudar a elevar a las mujeres que la rodean. “Esta industria realmente ha tratado de condicionar a las mujeres para que se vean como competencia. Hemos tenido que sobrevivir en estos espacios dominados por hombres debido a esa mentalidad de que ‘solo hay un puesto en la mesa’. Así que nos miramos y nos decimos: ‘¿Quién lo va a conseguir?’ [Pero] en mi mesa, todos son bienvenidos”, dice con firmeza. “Cuando abra la puerta, la dejaré abierta y me aseguraré de que todos entren”.

Ese impulso, dice, proviene de su experiencia de crecer en una comunidad muy unida en Inglewood, California, donde su abuela cocinaba para sus nietos y, “si venía Doña Lolita de la calle de abajo, también tendría suficiente [comida] para sus hijos”, dice Becky G. “Todo mi ser se ha inspirado en los hogares en que crecí, la gente que me crió. Cuando se trata de nuestra cultura de veras hace falta toda una aldea. Donde come uno, comen todos. Mi vida se ha guiado de veras por aquello de ‘compartir es cuidar’”.

Monot dress, Giuseppe Zanotti shoes, Eéera earrings, Vera Belleza ring. Martha Galvan

Y la artista honrada con el premio Impact de este año aplica ese tipo de criterio no solo a la industria de la música, sino más allá, incluso como copresidenta de la organización sin fines de lucro para registrar a votantes de Michelle Obama, When We All Vote. “Quiero crear puentes. Quiero ser una pacificadora”, dice Becky G. “Quiero ser un modelo real, no un modelo a seguir, porque sé que la perfección no es real”.

¿Cómo has utilizado su posición para crear cambios en tu entorno?

No se trata de cómo te identificas, sino de quién eres y cómo tratas a otros y el cambio que quieres hacer después de convertirte en el cambio. Alguien me dijo el otro día: “Este contrato parece la norma de la industria”, y realmente los desafié. Dije: “Honestamente, eso es ofensivo, porque la norma de la industria no se hizo pensando en personas como yo”. No fue hecho para mujeres jóvenes morenas que son latinas; que se identifican como jefas; que tienen ideas; que hablan dos idiomas. Ya es hora de que la industria comience a reflejar eso. Y no solo en cómo nos representan, sino en cómo nos tratan, cómo nos pagan, cómo nos invitan a esos espacios. Cambiar esas cosas es difícil y no puedo hacerlo sola, así que agradezco haber tenido la oportunidad de colaborar con tantas mujeres.

Marinne Serre top and pants, Al Zain necklaces, Rainbow K, Yvonne Leon and Grace Lee rings. Martha Galvan

¿Qué artista te hizo creer que podrías tener un impacto fuera de la música?

Selena. Ella fue algo más que una cara linda. Era alguien amable, una buena persona, y ese corazón que tenía por la gente se tradujo no solo en su arte, sino en cómo amaba a sus fans. Siendo Tex-Mex, hablando spanglish, alguien que se hizo cargo de géneros que estaban muy dominados por hombres, inspiró a otros.

¿Cómo has elegido los temas que más te importan?

Es difícil pensar en ser uno solo y salvar al mundo, pero cuando piensas en ser una sola persona y tener un pequeño impacto en tu comunidad, parece mucho más factible. Hay muchos pioneros que ingresan a estos espacios, y es importante crear alianzas.

Becky G photographed on January 15, 2023 at The Britely in Los Angeles. Jean Paul Gaultier top, AKIRA jacket, Versace shorts, Giuseppe Zanotti shoes, Moschino earrings, Grace Lee and Yvonne Léon rings. Martha Galvan

¿Qué significa para ti recibir el premio Impact?

No hay nada más gratificante que saber que estás ayudando a los demás y solo esperar a cambio ver a la gente vivir en sus verdades, inspirada para ser el cambio, vivir una vida mejor gracias a la conciencia que se puede aportar. Esa, en última instancia, es mi versión del éxito.

Miu Miu top, Area NY skirt, Wolford stockings, Marc Jacobs shoes, Grace Lee earrings. Martha Galvan

Esta historia apareció originalmente en la edición del 25 de febrero de 2023 de Billboard.