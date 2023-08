Bebel Gilberto desglosa 5 canciones esenciales de ‘João’, una carta de amor a su difunto padre

Bebel Gilberto encarna la esencia de la evolución moderna de la bossa nova. El pasado miércoles (16 de agosto), la cantautora brasileña lo demostró en un concierto en Le Poisson Rouge, en el corazón del bohemio barrio neoyorquino Greenwich Village, donde ofreció un adelanto de João, su nuevo álbum lanzado el viernes (25 de agosto) en homenaje a su difunto padre, João Gilberto.

Explorar See latest videos, charts and news Bebel Gilberto João Gilberto See latest videos, charts and news

Como hija de grandes leyendas de la música brasileña (su madre fue la cantante y compositora Miúcha), el arte de Bebel está profundamente enraizado en su herencia. Pero ha labrado un camino distinto, fusionando ritmos tradicionales con elementos electrónicos e influencias globales. Con su voz etérea y su producción innovadora, ha trascendido sin esfuerzo el género clásico, reimaginando los límites sonoros de la música brasileña con una mentalidad neoyorquina (vivió en esta ciudad durante 29 años) y un afán de exploración cultural. En João, lo trae todo de vuelta a casa.

Con nuevas versiones de 11 canciones popularizadas por su progenitor, desde “Adeus América” hasta “Você e Eu”, el álbum, lanzado por [PIAS] Recordings, se grabó en los Reservoir Studios de Nueva York bajo la producción de Thomas Bartlett. Para este proyecto Bebel reunió a un colectivo de músicos que incluyen a su sobrino, el baterista Chico Brown, y también al guitarrista Guilherme Monteiro y el arreglista y trombonista Clark Gayton, entre otros.

“Por fin estoy versionando las canciones de mi padre, mostrando la música que realmente me impactó”, dijo la artista en una entrevista reciente con Billboard Español.

A continuación, Bebel Gilberto desglosa cinco canciones esenciales de João, en sus palabras. Escucha el álbum completo aquí.

“Adeus América”

Empezaría con la canción de apertura, “Adeus América”. Es una canción que descubrí a través de la voz de mi padre. Él había hecho una presentación en directo en el [19º] Festival de Jazz de Montreux [en Suiza]. Volvía a Brasil después de haber estado en Estados Unidos y de estar de gira por todo el mundo los últimos 20 años. El hecho de que me cantara esa canción me inspiró para abrir el álbum con ella. Fue la primera canción que grabé.

La guitarra es de Guilherme Monteiro, que ha estado de gira conmigo. Hizo un trabajo increíble, investigando los cambios de acordes de mi padre, diseccionando la forma en que papá tocaba, y la vibra correcta. Me encantó la producción de Thomas Bartlett, que fue súper abierto, firme en sus opiniones — y no es brasileño, ¿sabes? Fue como un viaje a la música de mi padre. Siento un profundo amor por “Adeus América” en particular, y me encanta el resultado. Es pegadiza y la llevo en el corazón. Es una de mis favoritas.

Nota del editor: la canción original se grabó en 1985 y se lanzó dos años más tarde en el álbum Live in Montreux.

“Eu vim da Bahia”

Mi segunda selección es “Eu vim da Bahia”, una canción que está en otro álbum de mi padre [João Gilberto de 1973] que se conoce como el Álbum Blanco [en una referencia a los Beatles]. “Eu vim da Bahia” en español significa “Yo vine de Bahía”. La canción original es de Gilberto Gil, que en realidad se llama igual que mi padre, y la gente los confundía. La grabación de Gil tiene un aire totalmente distinto. Cuando papá la hizo, era muy intensa y cuenta la historia de Bahía, los antecedentes, por qué vino de Bahía y por qué quiere volver. También es una canción nostálgica y creo que es una de mis mejores interpretaciones. Fui una gran fan durante mucho tiempo, pero nunca pensé que algún día la grabaría. Fue una de las canciones que más fácilmente hice. Estoy muy contenta con mi voz. Me llevó dos o tres tomas; no fue un gran esfuerzo. Me lo tomé muy en serio y quedó muy bonito. Me encanta el resultado.

“É preciso perdoar”

“É preciso perdoar” es una de las canciones más bonitas del álbum, y quizá mi canción favorita de todos los tiempos. Mi padre también la grabó en ese mismo Álbum Blanco y ha sido grabada por Cesária Évora, [Ryuichi Sakamoto y Caetano Veloso] en el álbum Red Hot & Rio que se hizo tan famoso, [donde también participó] David Byrne. Pero la letra refleja el estado de ánimo en el que me encuentro actualmente. También hay un efecto electrónico que hizo Thomas. Es muy bonito, y creo que capta el mantra que tiene la canción. Soy muy valiente al arriesgarme a regrabar un clásico como este. Tengo hermosos bateristas tocando en ella. Uno de ellos es mi sobrino, Chico Brown, el hijo de Carlinhos Brown. Hizo un trabajo y una programación increíbles. También me encanta la guitarra de Guilherme Monteiro.

El video es realmente hermoso. Cuando creé el ambiente, quise actuar un poco en él. La canción tiene una letra muy profunda. Decidí hacer algo inspirado en el “Nothing Compares 2 U” de Sinéad O’Connor. Más tarde, ella nos dejó. Me hubiese gustado que ella lo supiera. Inspiró a tanta gente en todo el mundo, y probablemente ella ni siquiera lo sabía.

“Undiú”

Esa es una composición de mi padre; una canción instrumental que mi padre creó con su guitarra. A mi padre le encantaba la yoga y los mantras. Realmente practicaba yoga tanto [como] la guitarra. Su obsesión por la religión era también la forma de tocar la guitarra. Esa canción suena como un mantra, es preciosa. Thomas Bartlett también toca el acordeón en esa canción. Es bastante psicodélica en cierto modo. Estoy muy contenta de alejarme de los clásicos y hacer una canción intacta de mi padre.

“O pato”

La quinta se llama “O pato”. Es una canción por la que mi padre se hizo muy famoso al principio de su carrera. Es muy divertida; parece una canción de caricatura. Participé en todos los arreglos e invité al gran e increíble trombonista Clark Gayton, que desarrolló los arreglos conmigo. Suena un poco juguetona [al tener] los metales, que son adorables, sonando contra la guitarra y la batería. Me encanta. Suena un poco funky e infantil al mismo tiempo. Es muy divertida y estoy muy contenta de haber recreado un clásico con un enfoque totalmente diferente.

Courtesy Photo

Compra tus entradas para la Semana Billboard de la Música Latina 2023 aquí.