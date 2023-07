La banda sonora de ‘Barbie’ está aquí: Escucha el álbum

¡Es oficialmente hora de sumergirse en el mundo de Barbie! La tan esperada película de Barbie de Greta Gerwig finalmente llegó a los cines el viernes (21 de julio), y junto con el estreno de la película llegó la banda sonora oficial.

La banda sonora de Barbie, producida por el compositor y productor ganador de un Premio de la Academia Mark Ronson, presenta una lista repleta de estrellas creadores de los más grandes éxitos del pop, incluidos Lizzo, Fifty Fifty, Kali, Gayle, Khalid, Haim y Ava Max. Ya se han lanzado una gran cantidad de sencillos de la banda sonora, incluidos dos que han alcanzado el Billboard Hot 100: “Dance the Night” de Dua Lipa (No. 31) y “Barbie World” de Nicki Minaj, Ice Spice y AQUA (No. 7). Billie Eilish también presentó previamente su balada introspectiva, “What Was I Made For”, que aparece en el proyecto.

La película está protagonizada por Margot Robbie como la icónica muñeca y Ryan Gosling como Ken. Emma Mackey, Alexandra Shipp, Dua Lipa, Kate McKinnon e Issa Rae también aparecen como Barbies diferentes, mientras que John Cena, Ncuti Gatwa, Simu Liu y Scott Evans interpretan a Kens diferentes. Will Ferrell interpreta al CEO de Mattel, mientras que America Ferrera aparece como Gloria y Michael Cera interpreta a Allan.

Escucha la banda sonora de Barbie completa a continuación.