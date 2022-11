5 razones por las que el nuevo álbum de Banda MS es ‘Punto y Aparte’: Exclusiva

Hacía dos años que Banda MS no lanzaba un nuevo álbum.

Después de la pandemia, los fans los querían de regreso en los escenarios, así que se embarcaron en la gira Gracias A Ti, que termina sus fechas en Estados Unidos el miércoles (23 de noviembre) antes seguir a México, donde cierran el 10 de diciembre en el Auditorio Nacional de la capital.

Y este viernes (25 de noviembre), finalmente, estrenan Punto y Aparte, su nueva producción de estudio con 12 temas rancheros, bajo Lizos Music. En una entrevista exclusiva con Billboard Español, los vocalistas de la agrupación sinaloense Alan Ramírez y Oswaldo “Walo” Silvas nos dan cinco razones por las cuales su nuevo álbum es, como dice su título, punto y aparte.

1. Han decidido hacer cambios en su música

A partir del lanzamiento de su colaboración con Snoop Dogg “Qué maldición”, Banda MS ha introducido rap y ciertos toques urbanos a algunos de sus temas, así como algo de blues incluso en las rancheras.

“Estamos empezando a hacer música diferente con ritmos nuevos que a la gente le van a gustar. ‘Punto y Aparte’ es además de un tema del álbum, un título que queda muy ad hoc con esto que estamos haciendo“, dice Alan Ramírez .

Walo Silvas también habla de esta transición musical: “En este momento todo evoluciona de manera acelerada y aunque no queremos perder la esencia de Banda MS, sí queremos llevar nuestro estilo al siguiente nivel”.

2. Vuelven a grabar temas de Horacio Palencia después de mucho tiempo

“Dejamos de grabar durante un tiempo temas de Horacio Palencia, quien escribió clásicos de Banda MS como ‘Hermosa experiencia’ o ‘Mi razón de ser’. No fue por motivos personales, simplemente no se había dado el entorno perfecto y por fin lo tenemos de regreso. Nos da mucho gusto porque nos gusta trabajar con él, y ahora con Nathan Galante, con quien coescribe, es un plus. ‘Me dejé ir con todo‘ es de ellos y desde el primer momento que me la mandaron me la aprendí. Tiene ese algo que te engancha fácilmente”, explica Walo sobre el focus track.

Además de “Me dejé ir con todo”, otros temas de la dupla Palencia/Galante incluidos son “Labios resecos” y “Otra”.

3. Depositan su confianza a un nuevo talento de la composición: Omar Robles

“Se ha dado una química muy especial con nuevos compositores como Omar Robles, quien participa en el álbum con cuatro temas: ‘Qué ganas de volver’, ‘Punto y aparte’, ‘Ya tomé y tomé’, ‘Vivo y cabrón’, y ‘Ya no eres importante'”, dice Walo. “Sin que dejemos a quienes desde hace tiempo han estado trabajando con nosotros, como Omar Tarazón, Edén Muñoz o Joss Favela. Ha sido muy difícil seleccionar qué temas se quedan y cuáles no. No tenemos una bola de cristal para saber si serán éxitos, pero confiamos en que todos lo sean”.

4. David Castro participa oficialmente como vocalista en tres canciones

“Es parte de darle frescura a la banda. David tiene un estilo que a mí me gusta mucho, las canciones que grabó se escuchan excelentes, ojalá que pueda conectar con la gente”, dice Walo, quien además menciona a Los Tigres del Norte como un ejemplo para ellos y dice que de ahí tomaron la idea de dar juego a diferentes voces.

Alan habla también de la inclusión de Castro: “Ya hemos dado también la oportunidad a Chiras (Javier Osuna) de cantar algún tema anteriormente. En este disco tiene uno nuevo, Javier hace segunda voz porque así le gusta y ahora creemos que David puede gustar mucho; de hecho ya lo probamos con el tema ‘Jalo’. Sabemos que la gente nos ubica a Walo y a mí como la imagen de Banda MS, pero queremos ofrecer cosas nuevas”.

5. El nuevo álbum da pie a la celebración de los 20 años de Banda MS

“Ya estamos trabajando sobre las ideas para la nueva gira 2023 que será muy especial. De entrada, les adelantamos que se llamará MS 20 Años. Es algo en lo que está involucrada mucha gente porque queremos que esté totalmente renovado, será una propuesta nueva tanto en lo musical como en lo visual. Por supuesto que la celebración de 20 años tiene que incluirse en el nuevo tour. Año con año la expectativa de nuestro fanáticos crece, ellos esperan siempre algo más de Banda MS”, concluye Walo Silvas.

Próximamente, Banda MS regalará a sus seguidores, como cada año, un tema navideño, y como parte de la celebración de sus dos décadas de trayectoria anuncia el lanzamiento de varias colaboraciones con artistas internacionales que ha estado grabando en las últimas semanas. A punto de cerrar el 2022, Banda MS registra más de 13,5 millones de oyentes mensuales en Spotify, mientras que el video de su tema “141”, hecho especialmente para el videojuego Call of Duty: Warfare II, suma 34 millones de visualizaciones a un mes de su lanzamiento.