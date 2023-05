‘¿Cuáles fronteras?’ Banda MS y Ice Cube hablan de romper divisiones raciales y lingüísticas: Exclusiva

Ice Cube, una de las figuras más influyentes del West Coast rap, y la Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga (o Banda MS), uno de los exponentes del regional mexicano más venerado del norte de México, se unen para transmitir un poderoso mensaje en “¿Cuáles fronteras?”.

La canción de banda con toques de rap ve a dos legendarios representantes de las comunidades negra e hispana unir fuerzas en un momento cumbre para la música regional mexicana. Ice Cube y Banda MS se deslizan sobre un enérgico ritmo de banda impulsado por vientos estridentes y voces imponentes para hablar de las injusticias actuales en materia de inmigración y a la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México.

“Esta canción es un homenaje [a los inmigrants]”, Oswaldo Silvas, cantante de Banda MS, dice a Billboard Español en entrevista exclusiva. “Es una voz y un canto de solidaridad para toda nuestra gente de todas partes del mundo que busca un mejor futuro. Hay muchos casos de personas conocidas que se han topado con problemas a la hora de poder buscar una mejor vida. Sobre todo, a esa gente que no pudo llegar, que se quedó en el camino, que lamentablemente perdió la vida, y su familia sufre la consecuencia de ese proceso”.

“Es muy importante, sobre todo viniendo de Los Ángeles, poder predicar ese mensaje de que estamos mejor juntos que separados”, añade Ice Cube. “Tenemos más en común de lo que pensamos”.

Billboard Español conversó con el compositor y clarinetista de Banda MS, Pavel Ocampo, los líderes Silvas y Alan Ramírez, así como con el fenómeno angelino Ice Cube a través de Zoom para discutir las barreras raciales, lingüísticas e institucionales y por qué debemos unirnos en lugar de dividirnos.

Mira el teaser exclusivo de “¿Cuáles fronteras?” abajo (la canción completa y su video musical salen el viernes 5 de mayo).

¿Cómo surgió esta colaboración?

Ice Cube: Tenemos un amigo en común, Bobby Dee, que ha estado haciendo un gran trabajo conmigo, promocionando y haciendo muchos espectáculos geniales en todo el país. Conoce a mi audiencia, lo cual es importante. Una vez que nos conocimos muy bien, comenzó a decir: “Oye, tienes que hacer algo con mis muchachos”. Yo estaba como, “Bueno, ¿quiénes son?” “Banda MS”. Había oído hablar del grupo porque tengo un palco en el Staples Center. Cada vez que ellos venían a la ciudad, todos mis amigos querían el palco. Decían: “¿Nos prestas el palco? Queremos verlos actuar”. Sabía que eran enormes. [Bobby Dee] me envió algunos links para que los viera y me convencieron. Su música es increíble. Dije, “OK, me gusta la música. Pero, ¿cómo es la canción que vamos a hacer? Cuando la recibí, era increíble a todos los niveles, de principio a fin, y realmente me inspiró. Ha sido una bendición desde que pudimos conectarnos.

Oswaldo Silvas: La importancia es el impacto que tiene esta colaboración, no solamente a nivel musical, sino a nivel cultural y social. Rompe con tantas barreras y tantos paradigmas. Creo que ese es el impacto más fuerte que va a tener. Se dio el acercamiento por medio de un tercero, Bobby Dee, y nos encantó la idea, porque creo que la admiración que tenemos hacia Ice tanto como cantante, artista y actor es muy grande. Sergio [Lizárraga] fue quien cuadró todo, y cuando nos dieron la noticia, fue algo increíble.

Ice Cube, eres de Los Ángeles — una de las ciudades culturalmente más diversas del mundo — donde hay una presencia muy fuerte de hip hop, pero también de música regional mexicana. Me imagino que esta unión fue más natural de lo que muchos podrían esperar. ¿No?

Sin duda. Para mí, L.A. es una ciudad donde la gente negra y latina realmente interactúa y se conecta en muchos niveles diferentes, desde la cultura hasta nuestro amor por los deportes, la música y el hip hop… y me gusta resaltar esas cosas. Creo que es importante que trabajemos juntos, que mostremos unidad, que hablemos los unos por los otros. Algunas personas verán nuestra unión como mantequilla de maní y mermelada, como destinada a ser. La canción es poderosa. Es la canción perfecta en el momento perfecto con el artista perfecto.

Háblenme más de la canción.

Alan Ramírez: Creo que lo que dice la canción es algo muy padre (genial) para todos los que están en Estados Unidos. Hubo esa química al momento de la composición con Ice Cube y con su gente. La gente de Ice hizo la parte rap de él, y Omar Robles, el compositor de cabecera de Banda MS, trabajó [con su equipo]. Sabemos que el video [musical] les va a gustar. Fueron ideas de Ice y de Banda MS. Es algo muy bonito que salió bien original.

Ice Cube, fue diferente para ti escribir versos de rap para una canción norteña que para una de hip hop?

Ice Cube: Sí. En el hip hop, buscas una idea y eso te dice lo que puedes hacer. Aquí, quería asegurarme de tener un ritmo establecido para que tuviera el impulso correcto. Había una pista de prueba de “It Was a Good Day”, [donde] llevaron la letra al ritmo para que supiera dónde rapear. El ritmo era un poco lento para mí. Quería asegurarme de mantenerlo para que el flow pudiera ser fácil de cantar para otras personas, incluso si no hablan bien inglés. Simplemente tenía todas esas cosas en mente, además de entregar un mensaje de unidad, de esperanza y de desafío. Tenemos que luchar contra las personas que no quieren vernos triunfar. Aquellos que no quieren ver a la gente avanzar y tener una vida mejor. Quería rapear todo eso en la letra.

¿Qué fue diferente a la hora de escribir los arreglos musicales sabiendo que Ice Cube estaba involucrado?

Pavel Ocampo: Tenemos una experiencia de haber trabajado “Qué maldición” con Snoop Dogg, donde hicimos esta colaboración entre hip hop y regional mexicano. En esta ocasión es una cosa completamente diferente. Cuando estuvimos platicando con Cube la primera vez, le dije, “Oye, ¿cómo rapaste aquí?” Porque esta canción está más pegada a lo mexicano, donde él tuvo que adaptarse mucho a un beat más mexicano. En los arreglos, hicimos un tema de banda con elementos del hip hop. Yo creo que le quedó muy bien a Cube, fue muy natural.

La canción trata sobre romper barreras. El idioma también es considerado una barrera. ¿Cómo fue para ti hacer una canción bilingüe?

Ice Cube: Es increíble. A lo largo de mi carrera, he recibido mucho amor de la comunidad hispana. Mexicanos, cubanos y de toda suramerica. Que esta sea la primera vez que tengo una canción en español e inglés es bastante notable. Es el momento correcto y el mensaje perfecto para difundirlo al mundo. Me alegro de que realmente hayamos sido capaces de lograrlo. Lo hago un poco en mis películas, pero esta es otra gran manera de hacerlo. Aprecio a todos mis fans y quiero asegurarme de que sepan que no tengo nada más que amor, y quiero corresponder el amor que me han dado. Esta es una pequeña manera de hacer eso.

Silvas: Yo creo que estamos ejecutando el idioma universal que es la música, ahí nos entendemos todos. Es un problema cuando sentimos una admiración por un artista como Ice Cube, y de repente quieres comunicarte con él. Alan y yo no hablamos inglés, y a veces sentimos como que, híjole, no vaya a pensar que somos sangrones porque no platicamos, porque el idioma tiene esa barrera.

¿Pueden hablar sobre su relación personal con la frontera entre Estados Unidos y México?

Silvas: Como banda, no hemos tenido una experiencia donde haya complicaciones a la hora de cruzar la frontera. Pero sí hay muchos casos de personas conocidas que se han topado con problemas a la hora de poder buscar una mejor vida. Sobre todo, a esa gente que no pudo llegar, que se quedó en el camino, que lamentablemente perdió la vida, y su familia sufre la consecuencia de ese proceso. Esta canción es un homenaje hacia ellos, una voz y un canto de solidaridad para toda nuestra gente — no solamente mexicana, sino latina, Sudamérica, Centroamérica, de todas partes del mundo que busca un mejor futuro. Entonces, es una manera de cómo con lo que hacemos, ponemos ese granito de arena de solidaridad para nuestra gente.

La difícil situación de las personas negras y latinas en Estados Unidos ha sido paralela en cierto modo. Esta canción sienta un precedente en la unificación de culturas. ¿Qué tan importante es para ustedes transmitir ese mensaje ahora?

Ice Cube: Es muy importante, especialmente viniendo de Los Ángeles, poder predicar ese mensaje de que somos mejores juntos que separados. Tenemos más en común de lo que pensamos. Al final del día, nos divertimos juntos. Siempre me gusta transmitir ese mensaje, no solo pararme en una tribuna y decirlo, sino hacer cosas inesperadas que sean geniales y tengan un impacto. De eso se trata, de tomar [al público] por sorpresa con algo genial de lo que puedan ser parte y mostrar unidad. Es importante mostrar que necesitamos trabajar juntos y hacer que la vida de los demás sea más fácil y no más difícil. Todos sabemos que hay fuerzas en contra de ambas comunidades que dificultan la vida, por lo que no debemos contribuir a eso.

Ocampo: Sabemos que las comunidades afroamericanas, mexicanas y latinas en general tenemos muchas cosas en similitud, culturalmente — en cosas positivas pero también negativas: la desigualdad económica, el acceso a la educación, la medicina. Aunque este tema habla de una cuestión específica, de la migración, realza la unidad de las dos comunidades o más que traen este mensaje de unidad, y que somos compas.

Silvas: Creo que estamos viviendo tiempos donde se difunde mucho el contenido de la desunión entre razas. He visto muchos videos donde se intenta, de alguna manera, poner en contra al afroamericano contra el latino, por ejemplo, y se hace una especie de batalla mediática. Con esta colaboración, lo que intentamos decir es eso, podemos estar unidos, podemos hacer parte de un mismo equipo, no hay fronteras, no hay barreras, somos uno. Cuando la gente, la vida, Dios te ha dado la oportunidad de poder estar en esta plataforma, puedes hacer algo de impacto positivo para decir a la gente “podemos unirnos por medio de esto”. Eso no tiene precio.