Bad Bunny regresa al No. 1 del Billboard 200

Un verano sin ti, de Bad Bunny, ha regresado a la cumbre de la lista de álbumes Billboard 200 (con fecha del 8 de octubre) por 12ª semana no consecutiva. El álbum subió del puesto No. 2 al No. 1, con 87.000 unidades equivalentes a álbumes ganadas en Estados Unidos en la semana que terminó el 29 de septiembre, según Luminate. El último álbum con más semanas en el No. 1 fue Views de Drake, que estuvo 13 semanas no consecutivas en el No. 1 en 2016.

También en el Top 10 del Billboard 200, el nuevo 5SOS5, de 5 Seconds of Summer, alcanza el No. 2, mientras que Dirt, de Alice in Chains, vuelve a ingresar a la lista en el No. 9 luego de ser relanzado en su 30o aniversario.

La lista Billboard 200 clasifica los álbumes más populares de la semana en Estados Unidos, según su consumo en múltiple plataformas y formatos, medido en unidades equivalentes a álbumes, según Luminate. Las unidades comprenden ventas de álbumes, consumo de temas equivalentes a álbumes (TEA) y streaming equivalente a álbumes (SEA). Cada unidad equivale a la venta de un álbum, o 10 temas individuales vendidos de un álbum, o 3.750 streams de audio y video (con publicidad) o 1.250 streams mediante pago/suscripción generadas por canciones de un álbum. La nueva lista con fecha del 8 de octubre se publicará en su totalidad en el sitio web de Billboard el martes (4 de octubre). Para todas las noticias de las listas, siga a @billboard y @billboardcharts en Twitter e Instagram.

De las 87.000 unidades equivalentes a álbumes ganadas por Un verano sin ti, las unidades SEA comprenden 85.000 (un 6% menos, lo que equivale a 119,8 millones de streams oficiales a pedido de los temas del set), las ventas de álbumes comprenden 2.000 (un 16% menos) y las unidades TEA comprenden menos de 1.000 (una baja de 19%).

5 Seconds of Summer logra colocar su sexto álbum entre los 10 primeros en el Billboard 200 con 5SOS5 al debutar en el No. 2 con ganancia de 48.000 unidades equivalentes a álbumes. De esa suma, las ventas de álbumes comprenden 36.000, las unidades SEA comprenden 12.000 (lo que equivale a 15,82 millones de streams oficiales a pedido de las canciones del set) y las unidades TEA comprenden un número insignificante. Seis de los 10 mejores álbumes de la banda se han ubicado entre los dos primeros de la lista, y tres alcanzaron el No. 1.