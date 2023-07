Bad Bunny, Shakira y más: ¿Cuál es tu canción de música latina favorita de 2023? ¡Vota!

Billboard dio a conocer su lista de las “23 mejores canciones de música latina de 2023 hasta ahora”, según las recomendaciones de los editores de Billboard Latin y Billboard Español. La lista de mitad de año incluye una amplia gama de canciones de diferentes géneros y que, en su mayoría, han creado furor en nuestras listas y a través de las redes sociales.

La lista, ordenada alfabéticamente por nombre de artista, comienza con “Where She Goes” de Bad Bunny, un éxito de club producido por MAG que se inspira en el ritmo del Jersey Club (un híbrido de house y hip-hop). El sensual tema, sobre perseguir a alguien que te gusta, alcanzó el No. 2 en Hot Latin Songs, el No. 8 en Hot 100 y llegó al No. 1 en la lista Billboard Global 200, convirtiendo a Bunny en la primera solista con hasta tres No. 1 desde que comenzó la encuesta en 2020.

La siguiente es la sesión de terapia musical que Shakira tanto necesitaba, en la que se unió al creador de éxitos Bizarrap para el ardiente tema de club “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”. El tema dance-pop de casi cuatro minutos, en el que la artista colombiana disiente de su expareja Gerard Piqué y de su nueva novia Clara Chía Martí, se coló en el top 10 del Hot 100, y también alcanzó el No. 1 en la lista Hot Latin Songs de Billboard, el duodécimo No. 1 de Shakira en el listado y el primero desde 2016.

Además, un gran número de selecciones de música Mexicana forman parte incluyendo “Cumbión dolido” de Christian Nodal, “Bye” de Peso Pluma, “Un x100to” de Grupo Frontera y Bad Bunny, y “Ella baila sola” de Eslabón Armado con Peso Pluma, que se convirtió en el primer éxito regional mexicano No. 1 en la historia de Hot Latin Songs en pasar más de 13 semanas en la cima y contando.

El pop latino y la música tropical también están bien representados en la lista con canciones virales como “El merengue” de Marshmello y Manuel Turizo; “La fórmula” de Maluma y Marc Anthony; y “Gris” de Juanes, por nombrar algunas.

¿Cuál es tu canción latina favorita de lo que llevamos de año? Consulta la lista completa y vota a continuación.