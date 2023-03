5 momentos inspiradores en la música latina

Desde hitos profesionales y nuevos lanzamientos de música hasta anuncios importantes y más, los editores de Billboard destacan las últimas noticias sobre la música latina cada semana. Esto es lo que sucedió esta semana (4 de marzo).

Bad Bunny hace su debut en WWE 2K23

Esta semana, la compañía de videojuegos 2K lanzó una adelanto de Bad Bunny en WWE 2K23, la entrega más reciente de la franquicia de videojuegos de la WWE. En un tráiler de 40 segundos, se ve una versión virtual del superastro puertorriqueño hacer alarde de sus habilidades para la lucha en el cuadrilátero. Esta es la primera vez que el artista aparece en el videojuego. Para obtener más información, visita el sitio web oficial aquí.

Nueva canción (¡y boda!) de Lele y Guaynaa

Dos días antes de su boda, Lele Pons y Guaynaa lanzan “Abajito”, su primera colaboración desde “Se te nota”. En este juguetón dembow la pareja promete amarse y cuidarse, pero también canta con picardía sobre “ahí abajo”. El sencillo forma parte del próximo álbum de Pons y Guaynaa, del cual hablaron en profundidad para la portada de febrero de Billboard Español, que puedes leer aquí. “Abajito” le sigue a “Se te nota” de 2020, que permaneció 18 semanas en la lista Billboard Global 200 de todos los géneros (donde alcanzó el No. 44), 25 semanas en el Billboard Global Excl. U.S. (un máximo del No. 19) y 11 semanas en Hot Latin Songs (No. 25). Pons y Guaynaa se casan el sábado en Miami.

El Día del Grupo Frontera

Con una carrera bastante joven (un año de trayectoria, para ser exactos), Grupo Frontera ya cuenta con su propio día oficial al declararse el 16 de febrero como “Grupo Frontera Day” en la ciudad de Edinburg, en el sur de Texas. Los integrantes del grupo Adelaido Solís, Julián Peña Jr., Alberto Acosta, Carlos Zamora, Carlos Guerrero y Juan Javier Cantú estuvieron presentes en la celebración, donde también cantaron para sus fans. “Este trascendental evento conmemora el impacto que el grupo ha tenido en la comunidad del sur de Texas y el mundo en general a través de su música”, dice un comunicado de prensa. El grupo norteño se convirtió recientemente en el único grupo regional mexicano en tener tres títulos en la codiciada lista Billboard Hot 100, con “No se va”, “Que vuelvas” y “Bebe dame”.

Grupo Frontera es homenajeado con su propio día en Edinburg, Texas. Serna

Un aniversario de Selena Quintanilla

El 28 de febrero se cumplieron tres décadas desde que la fallecida Selena Quintanilla hizo su debut en el Astrodome de Houston, Texas. “Hoy hace 30 años, Selena y Los Dinos se presentaron por primera vez en el Astrodome de Houston rompiendo récords de asistencia. ¡Selena y Los Dinos continuarían rompiendo ese récord tres años consecutivos!”, dice una publicación en la cuenta oficial de Instagram de la Reina del Tejano. Un breve video de celebración muestra a Quintanilla interpretando una breve parte de “Como la flor” esa noche de 1993.

Billboard Women in Music

Esta semana se hizo entrega de los premios Billboard Women in Music 2023, donde tres de las homenajeadas fueron artistas que cantan en español: Becky G recibió el premio Impact, Rosalía fue reconocida como Productora del Año, e Ivy Queen recibió el premio Icon. Uno de los momentos más destacados de la noche fue cuando Bad Bunny apareció en el escenario para entregarle a Queen su galardón. “No tengo que decir mucho porque la carrera y el legado de Ivy hablan por sí solos”, dijo el cantante puertorriqueño. “Cuando me preguntan qué artistas me han inspirado, nunca sé qué decir, porque la verdad, soy fan del reggaetón desde que era niño y muchos artistas me han inspirado. Siempre he dicho que mi ADN musical tiene un poco de todos los artistas y sin duda, la fuerza que he tenido para ser yo mismo y tener éxito, para trabajar el doble, es parte de Ivy que tengo en mi ADN musical”. La ceremonia de los premios WIM se llevó a cabo en el YouTube Theatre de Los Ángeles y rindió homenaje a las mujeres más influyentes de la música, incluyendo artistas, creadoras, productoras y ejecutivas, que contribuyen a la industria y la comunidad.