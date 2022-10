Bad Bunny se reemplaza a sí mismo en el N° 1 de Hot Latin Songs: ‘Titi me preguntó’ supera a ‘Me porto bonito’

Bad Bunny se superó a sí mismo al pasar “Tití me preguntó” del segundo lugar al No. 1 en la lista Hot Latin Songs de Billboard (tras 20 semanas no consecutivas en el segundo lugar). Es la tercera canción del álbum No. 1 de Benito, Un verano sin ti, en encabezar la lista de todas las métricas. Reemplaza a su éxito “Me porto bonito”, que baja al segundo lugar después de 20 semanas seguidas en la cumbre.

“Tití me preguntó” llega al primer lugar impulsada por ganancias en streams y descargas digitales. La canción obtuvo 15,3 millones de streams oficiales en Estados Unidos, un alza de 2% la semana de seguimiento finalizada el 6 de octubre, según Luminate. El tema también vendió 1.000 descargas, un alza de 4%, en el mismo período de seguimiento. Además, en la radio, “Tití” obtuvo 7,1 millones de impresiones de audiencia, o 1% menos, la semana que finalizó el 9 de octubre.

¿Quién fue el último artista en superarse a sí mismo en el No. 1? Adivinaste: el mismo Benito, cuando “Moscow Mule” cedió el trono después de reinar una semana y “Me porto bonito” comenzó a regir (28 de mayo). Así, durante las últimas 22 semanas, desde la lista del 21 de mayo, solo canciones de Bad Bunny han sido No. 1.

Además, al “Tití” arribar al penthouse en su 22a semana, contemplamos un ascenso excepcionalmente lento hacia la cumbre. Solo siete canciones, incluida “Tití”, han tardado al menos 22 semanas en llegar al No. 1. El camino más lento hacia la cumbre lo experimentaron “Más que tu amigo”, de Marco Antonio Solís, y “La bomba” de Azul Azul, que tardaron 32 semanas en llegar al No. 1 en 2004 y 2001, respectivamente.

“Tití” le da a Bad Bunny su 12do No. 1 en la lista Hot Latin Songs. Rompe un empate con Marco Antonio Solís, Ricky Martin y Shakira como los cuartos con más éxitos No. 1 desde que la lista se lanzó en 1986. Echa un vistazo al marcador:

27, Enrique Iglesias

16, Luis Miguel

15, Gloria Estefan

12, Bad Bunny

11, Marco Antonio Solís

11, Ricky Martín

11, Shakira

Por otra parte, “Tití” rebota 16-13 en la lista Billboard Hot 100, tras debutar en el quinto lugar y alcanzar su punto máximo en mayo.

“Tití” es el tercer sencillo de Un verano sin ti. El álbum continúa liderando la lista Top Latin Albums por por 22da semanas y lleva 13 semanas en la lista Billboard 200 de todos los géneros, más que cualquier otro álbum latino.