‘Party’ de Bad Bunny y Rauw Alejandro llega al No. 1 del Latin Airplay

“Party” de Bad Bunny y Rauw Alejandro conquista el Latin Airplay de Billboard al subir 4-1 en el chart con fecha del 11 de febrero. Es el cuarto sencillo de Un Verano Sin Ti de Bad Bunny que lidera la lista de todos los géneros.

“Party” se abre camino bailando hasta el No. 1, con un aumento de 9% en impresiones de audiencia, a 10,2 millones, obtenidas en Estados Unidos en la semana que terminó el 2 de febrero, según Luminate. Envía a “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” al No. 3 tras su dominio de una semana, con un retroceso de 6% en la audiencia (9,5 millones durante la semana de seguimiento).

Con su liderazgo, Bad Bunny lleva el total de su carrera a 20 No. 1 en Latin Airplay, la octava mayor cantidad desde que se lanzó la lista en 1994. Rauw, por su parte, obtiene su décimo primer lugar.

“Party” es la cuarta canción del álbum No. 1 de Bad Bunny Un Verano Sin Ti en encabezar la lista, después de “Moscow Mule” (julio de 2022), “Me porto bonito” con Chencho Corleone (agosto 2022), y “Tití me preguntó” (septiembre 2022).

Cabe destacar que Bad Bunny se encuentra entre los 10 artistas que han logrado al menos cuatro No. 1 en el Latin Airplay con canciones de un mismo álbum de estudio desde el inicio de la lista. Además, es el tercer artista en lograr la hazaña con al menos dos álbumes o más. Se une así a Romeo Santos (cinco No. 1 de Fórmula, Vol. 1 y Fórmula, Vol. 2; y cuatro de Golden) y Enrique Iglesias (cinco No. 1 de Enrique Iglesias y cuatro de Final, Vol. 4).

Aquí la tabla de clasificación:

Años, Artista, Título del Álbum, Número primeros lugares en Latin Airplay

1995-1996, Enrique Iglesias, Enrique Iglesias, cinco

1997-1998, Alejandro Fernández, Me estoy enamorando, cuatro

2011-2013, Romeo Santos, Fórmula, Vol. 1, cinco

2013-2015, Romeo Santos, Fórmula, Vol. 2, cinco

2016-2021, Enrique Iglesias, Final, Vol. 1, cuatro

2017-2018, Romeo Santos, Golden, cuatro

2017-2019, Luis Fonsi, Vida, cuatro

2019-2020, Bad Bunny, YHLQMDLG, cuatro

2019-2020, Ozuna, Nibiru, cuatro

2019-2022, Sebastián Yatra, Dharma, cinco

2020-2021, Black Eyed Peas, Translation, cuatro

2020-2021, Karol G, KG0516, cinco

2020-2022, J Balvin, José, cuatro

2022-2023, Bad Bunny, Un Verano Sin Ti, cuatro

Por otra parte, “Party” se mantiene en el No. 1 por segunda semana en Latin Rhythm Airplay.