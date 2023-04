Bad Bunny trae a Post Malone, monta jet ski y más durante histórico set de 2 horas en Coachella 2023

La primera vez que Bad Bunny se presentó en Coachella fue en 2019, cuando era un artista emergente de reggaetón y trap. El viernes (14 de abril), el creador de éxitos puertorriqueño regresó al desierto como un superastro mundial, haciendo historia como el primer artista de habla hispana en encabezar el festival.

“Los latinos lo venimos rompiendo desde hace tiempo atrás”, dijo con orgullo. “Acabo de hacer una gira el año pasado que jamás imaginé hacer. Se siente cabrón estar aquí y toda la gente conmigo”.

Los últimos cuatro años han sido cruciales para el artista ganador del Grammy, quien ha redefinido lo que significa ser un artista latino actualmente con dos álbumes No. 1 en el Billboard 200 (incluido sumás reciente, Un Verano Sin Ti) y una gira que ha roto récords.

De modo que cuando subió al escenario exactamente a las 11:35 p.m., fue acogido como el ícono que es. Una multitud rugiente enloqueció al aparecer Bad Bunny vistiendo una colorida chaqueta puffer y gruesos collares de diamantes, montado sobra una caja rectangular. Su espectáculo de dos horas, uno de los más largos de Coachella que se recuerden, incluyó invitados especiales como Jhayco, Jowell y Randy y Ñengo Flow, además de Post Malone (cuya presentación se vio ensombrecida por problemas con el micrófono). El set contó también, de manera más notable, con un apasionado discurso de Bunny, quien aseguró a sus entusiastas fans que “la gente piensa que conoce la vida de los famosos y no es así”.

Esto es lo que sucedió durante la histórica presentación de Bad Bunny.

Expresó su gratitud

Antes de que Bad Bunny cantara literalmente todos sus éxitos, los asistentes escucharon un video pregrabado del artista expresando el significado de este momento para él. “El sol y las estrellas han sido testigo de los momentos mes épicos, las noches más mágicas. Artistas han conocido su propósito, inspiración, la respuesta a todas sus preguntas, que quizás no eran preguntas, aquí donde se ha hecho historia miles de veces. Me vuela la cabeza. Se me hace tan increíble ver la lista de los que se han presentado, de tantos y tantas nunca hubo uno como yo”, dijo completamente en español. “Una vez que un Benito cierra Coachella. Es la primera, pero no sabes si es la última”.

Interpretó TODOS los éxitos

Adivinar con qué canción comenzaría Bad Bunny no fue tarea fácil. Sorprendentemente, comenzó con “Me porto bonito”, una decisión audaz para algunos, pues el exitazo pudo haber sido un buen cierre para su presentación. “Coachella, ¿quieren perreo? ¿Cómo se sienten esta noche, Coachella? Antes de que siga adelante con mi show, ¿qué prefieren? ¿Que hable inglés o español? Ustedes mandan entonces”, dijo en spanglish, y la decisión fue unánime: por supuesto, español. Una vez que siguió, fue como si no quisiera parar. La primera mitad del show contó con una robusta lista de éxitos lanzados desde la última vez que estuvo en Coachella: “Moscow Mule”, “Neverita”, “Si veo a tu mamá”, “La difícil”, “La santa”, “Estamos bien” y “Te boté”, entre otros himnos.

Dejó las cosas claras

En medio del set, Bad Bunny se tomó un momento para dejar algo muy en claro: “Humildemente, la gente piensa que conoce la vida de los famosos y no es así”, dijo categóricamente. “No saben lo que sentimos, vivimos. Nunca podrán saber lo que siente un corazón. No lo crean. Nunca me van a conocer por un video, una entrevista, en TikTok. Si quieren conocer, yo los invito a mi casa. Mi nombre es Benito Martínez Ocasio”, declaró. “He conocido mucha gente linda y mucha gente fea también. De ambos se aprende. Yo sé quién soy, se cuál es mi propósito y se los juro, lo voy a cumplir. No se preocupen por mí, estoy bien”.

También se refirió a una cita suya de una entrevista reciente, en la que dijo que no se sentía muy convencido de la letra de una de sus canciones. “Yo no me he arrepentido de nada ni de errores. De lo último que me arrepentiría es de esta canción”, afirmó en referencia a “El apagón”, que interpretó justo después de su sentido discurso.

Tuvo invitados tanto esperados como inesperados

Bad Bunny no habría tenido problemas para cubrir 120 minutos él solo. Pero cuanto más, mejor. El superastro boricua trajo a los reggaetoneros Jowell y Randy y Ñengo Flow para interpretar el himno del perreo “Safaera”, de su álbum de 2020 YHLQMDLG. Se puede decir con seguridad que su próximo invitado fue el menos esperado. Mientras Bad Bunny se dirigía a otra parte del escenario en medio de la multitud, se le unió Post Malone, quien tocó versiones de guitarra de “La canción” y “Yonaguni”. Pero luego de algunos intentos, su micrófono no funcionó y Bad Bunny terminó cantando ambas canciones a cappela (incluso trató brevemente de sostener un segundo micrófono contra la guitarra desconectada). “Algo le pasó al cable del cabrón”, dijo visiblemente molesto.

Pero las dificultades técnicas no le impidieron llevar adelante su espectáculo. En lugar de detenerse, se subió a una moto acuática mientras su asiduo colaborador Jhayco montaba otra a su lado para interpretar su eufórico dueto “Dákiti”. Y hubo más: Bunny terminó el set en el escenario principal, solo, cantando los éxitos “Callaíta”, “Me porto bonito” y “Después de la playa” mientras una larga ronda de fuegos artificiales estallaba al final detrás de él.

