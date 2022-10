Bad Bunny cumple 8 semanas en el No. 1 de la lista Artist 100

Bad Bunny es el líder de la lista Billboard Artist 100 (a la fecha del 8 de octubre) por octava semana, manteniéndose como el artista más popular en Estados Unidos gracias a su más reciente álbum, Un verano sin ti.

El disco conquista su 12a semana en el No. 1 de la lista Billboard 200, con 87.000 unidades equivalentes a álbumes en la semana del 23 al 29 de septiembre, según Luminate. Es solo el cuarto álbum en pasar al menos 12 semanas en el primer lugar de esa lista en este siglo, después de 21 de Adele (24 semanas, 2011-12), Views de Drake (13, 2016) y la banda sonora de Frozen (13, 2014).

Bad Bunny tiene actualmente cinco canciones del álbum en el Hot 100 de Billboard y 13 en la lista Hot Latin Songs.

Aquí un recuento de su total en la Hot 100:

Hot 100 Ranking, título:

No. 15, “Me porto bonito” con Chencho Corleone

No. 16, “Títí me preguntó”

No. 36, “Mula de Moscú”

No. 48, “Efecto”

No. 75, “Neverita”

Bad Bunny ha pasado ocho semanas en el puesto No. 1 de Artist 100 este año, más que cualquier otro artista en 2022, comenzando en la lista con fecha del 21 de mayo.

También en la lista Artist 100, 5 Seconds of Summer vuelve a ingresar en el No. 4, su mejor ubicación desde abril de 2020. El nuevo álbum de la banda, 5SOS5, debuta en el No. 2 de la lista Billboard 200 con 48.000 unidades, dándole su sexta producción en el Top 10.

Además, Alice in Chains vuelve a ingresar al Artist 100 en el No. 11, una nueva cumbre, gracias a una reedición de lujo por el 30° aniversario de su álbum Dirt, de 1992. El LP vuelve a entrar en el Billboard 200, de No. 9 (26.000 unidades), impulsado en gran parte por las ventas de su doble álbum de vinilo (23.000 copias vendidas).

La Artist 100 mide la actividad de los artistas a través de métricas clave de consumo de música, combinando ventas de álbumes y temas, reproducción por radio y streaming para ofrecer una clasificación semanal multidimensional de la popularidad de los artistas.