Bad Bunny presenta adelanto de emotivo EDM: Escúchalo aquí

Bad Bunny lo hace de nuevo y emociona a sus fans con más música nueva en 2023.

En un video de un minuto publicado en su cuenta de TikTok el lunes por la noche (15 de mayo), se ve al artista puertorriqueño en una habitación vibrante, luciendo un atuendo de cuero negro y el pelo rizado natural. “Chécate esto”, dice antes de darle play.

Una melodía dramática respaldada por la voz profunda y característica de Bad Bunny empieza a sonar. “Baby, dime la verdad/ Si te olvidaste de mí/ Yo sé que fue una noche na’ más/ Que no se vuelve a repetir/ En ti quise encontrar/ Lo que en otra perdí/ Tu orgullo no me quiere hablar/ Entonces vamos a competir”, canta apasionadamente en el verso inicial.

Luego, el ritmo cambia a uno inspirado en el Jersey Club (un híbrido de house y hip hop), y Bad Bunny continúa: “No me gusta perder/ Dime qué vamos a hacer”.

En la leyenda de la publicación, dijo a sus más de 31 millones de seguidores: “Dime si te gusta y te la envío por WhatsApp :)”

El próximo sencillo llega inmediatamente después de su colaboración en el éxito de Grupo Frontera “un x100to”, que marcó la primera vez que se sumergió en el ámbito norteño-cumbia. La canción le valió a Frontera su mejor debut en la lista Hot Latin Songs de Billboard, ingresando en el No. 3 en el chart con fecha del 29 de abril y alcanzando después el No. 1 en las listas Latin Airplay y Billboard Global Excl. U.S.

El año pasado, Bad Bunny (cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio) habló a Billboard de sus planes de tomarse un receso de la música en 2023.

“El 2023 es para mí, para mi salud física, para mi salud emocional, para respirar, para disfrutar de los logros”, dijo. “Vamos a celebrarlo. Vámonos para aquí, vamos para allá. Vamos al bote. Vamos pa’l agua. El 2023 es para mí. Se va para estudio, se graba, pero nada de presión. Acuérdate de ti cabrón, le has dado duro con cojones”.

Escucha el adelanto del próximo sencillo de Bad Bunny a continuación: