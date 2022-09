Bad Bunny acumula 10 semanas de No. 1 en Billboard 200 con “Un verano sin ti”

Un verano sin ti de Bad Bunny regresa al puesto No. 1 de la lista de álbumes Billboard 200 para el 17 de septiembre (subiendo 2-1), cumpliendo 10 semanas no consecutivas en la cima. De este modo, tiene actualmente el mayor número de semanas en el primer lugar en 2022, superando las nueve acumuladas por la banda sonora de Encanto. Además, Un verano sin ti tiene el mayor número de semanas en el No. 1 en más de un año, desde Dangerous de Morgan Wallen, un álbum doble álbum que estuvo diez semanas consecutivas en el primer lugar desde su lanzamiento (del 23 de enero al 27 de marzo de 2021).

Un verano tuvo el equivalente a 99.500 copias vendidas en Estados Unidos (una baja de 6%) la semana que terminó el 8 de septiembre, según Luminate.

Asimismo, entre los 10 primeros lugares de la nueva Billboard 200, Megadeth alcanzó su octava entrada con el debut de The Sick, the Dying … and the Dead!, en el No. 3, mientras Romeo Santos figuró por cuarta ocasión en el Top 10 con Fórmula, Vol. 3, en la casilla No. 10. Además, Dangerous: The Double Album de Wallen rompió el récord de semanas en el Top 10 al anotarse su 86ta semana no consecutiva en la región.

La lista Billboard 200 clasifica los álbumes más populares de la semana en Estados Unidos según el consumo multimétrico expresado en unidades equivalentes a discos, en datos compilados por Luminate. Estas unidades comprenden las ventas de álbumes, álbumes equivalentes a canciones (TEA) y álbumes equivalentes a streaming (SEA). Cada unidad equivale a la venta de un álbum, o 10 temas individuales vendidos de un álbum, o 3.750 sustentados en publicidad, o 1.250 streams de audio y video oficiales generados por canciones de un álbum mediante suscripción, pago o a pedido. La lista con fecha del 17 de septiembre se publicaría en la página web de Billboard el 13 de septiembre. Para más noticias sobre la lista, puedes seguir @billboard y @billboardcharts tanto en Twitter como en Instagram.

De las 99.500 unidades equivalentes a álbumes de Un verano sin ti, las unidades SEA comprenden 96.000 (un 6% menos, o 135,41 millones de streams oficiales a pedido de las canciones del álbum); las ventas de álbumes comprenden 3.000 (una baja de 6%); y las unidades TEA 500 (una baja de 5%).

Desde 2000, solo nueve álbumes — incluyendo Un verano sin ti — han pasado al menos 10 semanas en el primer lugar. (Entre ellos está Supernatural de Santana, con 12 semanas en el No. 1, tres de ellas en 1999 y nueve en 2000).

Álbumes con 10 semanas o más en el No. 1 de Billboard 200, de 2000-Presente*

Artista, título, semanas en el No. 1, primera semana en el No. 1

Santana, Supernatural, 12, 30 de octubre de 1999 (nueve de las semanas fueron en 2000)

Taylor Swift, Fearless, 11, 29 de noviembre de 2008

Adele, 21, 24, 12 de marzo de 2011

Banda sonora, Frozen, 13, 18 de enero de 2014

Taylor Swift, 1989, 11, 15 de noviembre 15 de 2014

Adele, 25, 10, 12 de diciembre de 2015

Drake, Views, 13, 21 de mayo de 2016

Morgan Wallen, Dangerous: The Double Album, 10, 23 de enero de 2021

Bad Bunny, Un Verano Sin Ti, 10, 21 de mayo de 2022

*Hasta la lista con fecha 17 de septiembre de 2022.

Un verano sin ti debutó en el No. 1 del Billboard 200 con fecha del 21 de mayo y se ha mantenido entre los dos primeros lugares desde su ingreso a la lista hace 18 semanas. Desde que Billboard comenzó a publicar semanalmente la lista en agosto de 1963, Un verano sin ti es el primer álbum en permanecer sus primeras 18 semanas en las dos primeras casillas. Previamente, Views de Drake pasó sus 17 primeras semanas entre los dos primeros lugares de la lista, del 21 de mayo al 10 de septiembre de 2016.

Un verano sin ti ha brincado entre el primero y el segundo puesto de Billboard 200 para un total de seis visitas distintas al No. 1, así:

Lista Billboard 200, fecha y posición:

21 de mayo, No. 1 (Debut)

28 de mayo, No. 2

4 de junio, No. 2

11 de junio, No. 2

18 de junio, No. 1

25 de junio, No. 2

2 de julio, No. 2

9 de julio, No. 1

16 de julio, No. 1

23 de julio, No. 1

30 de julio, No. 1

6 de agosto, No. 1

13 de agosto No. 2

20 de agosto, No. 1

27 de agosto, No. 2

3 de septiembre, No. 1

10 de septiembre, No. 2

17 de septiembre, No. 1

Entre tanto, Un verano sin ti es el primero con seis visitas separadas al primer lugar desde que 21 de Adele se afincó en él 10 veces diferentes entre 2011 y 2012, para un total de 24 semanas a la cabeza de la lista. Debutó en el No. 1 el 12 de marzo de 2011, y pasó su última semana a la cabeza el 23 de junio de 2012.

Dangerous, el álbum doble puntero de Wallen, sube 5-2 en la nueva Billboard 200, con 48.000 unidades equivalentes a álbumes (una baja de 5%). El álbum acumula 86 semanas no consecutivas en el Top 10 de Billboard 200, rompiendo el récord de número de semanas entre los diez primeros lugares de la lista para un solo artista desde que ésta comenzó a publicarse semanalmente de manera regular en marzo de 1956. Supera, así, las 85 semanas acumuladas por Peter, Paul and Mary en esas cumbres con su disco homónimo entre 1962-64.

Hay, sin embargo, siete álbumes que han pasado más semanas que Dangerous en el Top 10 de la lista Billboard 200, y todos son bandas sonoras con varios artistas y grabaciones de obras musicales, encabezados por la grabación original de My Fair Lady, con 173 semanas entre los primeros 10 puestos de la lista entre 1956-60.