Bad Bunny se adueña de 2022, la música regional mexicana causa sensación: el año en las listas latinas

Nadie ha podido desbancar a Benito Antonio Martínez Ocasio como el artista latino más popular en los últimos tres años, y el 2022 no fue diferente: Bad Bunny es No. 1 de la lista Top Latin Artist por cuarto año consecutivo.

Particularmente, el 2022 es el octavo año consecutivo en que un hombre encabeza este ranking (desde que Jenni Rivera lo hizo en 2013). Antes del reinado de cuatro años de Bad Bunny, Ozuna fue el campeón de 2018, precedido por Daddy Yankee en 2017, el difunto Juan Gabriel en 2016 y Romeo Santos dos años seguidos, en 2014 y 2015.

Los resúmenes de fin de año de Billboard representan métricas agregadas para cada artista, título, sello y colaborador musical en las listas semanales del 20 de noviembre de 2021 al 12 de noviembre de 2022. Las clasificaciones de los resúmenes basados en datos de Luminate reflejan las unidades equivalentes a álbumes, la difusión radial, las ventas o el streaming durante las semanas que los títulos aparecieron en su lista respectiva durante el año de seguimiento. Cualquier actividad registrada antes o después de la presencia de un título en una lista no se considera para estas clasificaciones. Los detalles de la metodología y el período de tiempo noviembre-noviembre explican parte de la discrepancia entre estas listas y los resúmenes del año calendario que Luminate compila de forma independiente. Las categorías de Top Artists y Top New Artists del año clasifican a los artistas y nuevos artistas con mejor desempeño general en función de la actividad en la lista de álbumes Billboard 200 y la lista de canciones Billboard Hot 100, así como los datos de Billboard Boxscore (giras), en el período de seguimiento de 2022.

Bad Bunny mantiene la posición que alcanzó con YHLQMDLG (siglas de “Yo Hago Lo Que Me Da La Gana”) lanzando canciones en español para el público global sin reservas. Se ha ganado una base mundial de seguidores en parte gracias a su habilidad para fusionar melodías rítmicas con elementos de diversos géneros, zigzagueando de un formato a otro dentro de la misma canción y produciendo un cambio provocador en la música latina. Gracias a su sólido desempeño en las listas, además de acabar el año en el No. 1 de la Top Latin Artists de fin de año, el cantante boricua suma más logros a su currículum en 2022 encabezando los resúmenes de Top Latin Artist – Male, Hot Latin Song y Top Latin Album.

Bad Bunny continúa siendo el artista latino No. 1 por cuarto año consecutivo gracias a su extraordinario éxito durante 2022, tanto en la lista semanal de álbumes latinos más populares como en la de canciones Hot Latin Songs, así como las asombrosas ganancias de sus conciertos, según informes de Billboard Boxscore.

Su más reciente álbum, Un verano sin ti, llegó al primer lugar de las listas semanales Top Latin Albums, Latin Rhythm Albums y Billboard 200 de todos los géneros (a la fecha del 21 de mayo de 2022). Tanto en Top Latin Albums como en Latin Rhythm Albums, permaneció el resto del año 2022 en el No. 1. En la lista Billboard 200, pasó 13 semanas no consecutivas en la cima.

El disco debutó con 274.000 unidades equivalentes a álbumes ganadas en su primera semana en Estados Unidos, según Luminate, la mayor suma semanal de un álbum latino durante el año en la lista de éxitos de 2022. Simultáneamente con el debut del álbum, las enormes cifras de streaming (356,66 millones de streams oficiales a pedido de los temas del álbum) permitieron que Bad Bunny se adueñara de los nueve primeros lugares de la Hot Latin Songs en una misma semana. Además, batió el récord de títulos simultáneos en la lista en una misma semana, con un total de 24 (23 de ellos del álbum).

Benito termina en el No. 1 del resumen anual de Hot Latin Songs, con “Me porto bonito” con Chencho Corleone. El tema se mantuvo en la cima durante 20 semanas tras desplazar a otra canción de Bad Bunny en octubre, “Tití me preguntó”. Al mismo tiempo, “Me porto bonito” le valió a Corleone su primer éxito en la lista multimétrica.

Bad Bunny tiene siete de las 10 canciones más populares en el resumen de fin de año de Hot Latin Songs, todas del álbum Un verano sin ti.

Y Karol G no pierde terreno: Es la artista femenina No. 1 al encabezar la lista Top Latin Artists – Female de fin de año, igualmente por cuarta ocasión consecutiva. También ocupa el segundo lugar de la lista general Top Latin Artists, donde es la única mujer en el Top 10. Su éxito se produce después de su sólido desempeño en 2022, con su fusión de melodías rítmicas colombianas con pop y afrobeats y algunas grandes colaboraciones.

Su álbum KG0516, que encabezó las listas de éxitos de 2021, pasó casi todo el 2022 en el Top 10 de la lista semanal Top Latin Albums, mientras se apuntaba nuevos éxitos en Hot Latin Songs, incluidos dos No. 1 con “Mamiii”, con Becky G, y “Provenza” (“Mamiii” también fue el primer No. 1 de Becky G en el ranking).

“Mamiii” pasó 10 semanas en el No. 1 de las Hot Latin Songs y también encabezó las listas semanales Latin Airplay, Latin Pop Airplay, Latin Rhythm Airplay, Latin Digital Song Sales y Latin Streaming Songs. La canción fue pronto superada por su posterior “Provenza”. Al debutar el No. 2 de Hot Latin Songs, Karol G se convirtió en la segunda mujer, después de Selena y desde 1995, en ocupar simultáneamente los primeros dos puestos de la lista.

“Mamiii” y “Provenza” cierran el 2022 en las casillas 4 y 5 del resumen de fin de año de Hot Latin Songs, las únicas canciones entre las cinco primeras de la lista que no son de Bad Bunny.

Eslabón Armado e Iván Cornejo dan impulso a la música regional mexicana: En una muestra del notable desempeño de la música regional mexicana este año, dos exponentes del género ocupan los primeros lugares en resúmenes latinos clave. Eslabón Armado ostenta el título de Top Latin Artist – Duo/Group, e Iván Cornejo el de Top New Latin Artist, o artista latino nuevo más popular.

Eslabón Armado alcanzó su punto máximo en 2022. Al lanzar Nostalgia, su quinto álbum de estudio, el grupo con sede en California tuvo un debut histórico en las listas de álbumes de Billboard. Alcanzó la cumbre de la lista Regional Mexican Albums (que rigió durante seis semanas), el Top 10 de Top Latin Albums, y fue el primer álbum de regional mexicano en llegar al Top 10 de la lista Billboard 200 de todos los géneros. Mientras tanto, “Te encontré”, una colaboración con Ulices Chaidez, encabezó el Regional Mexican Airplay durante una semana, su primer No. 1 en esa lista.

En Hot Latin Songs, Eslabón Armado registró más éxitos el año 2022 que cualquier otro dúo/grupo: 11.

Iván Cornejo se convirtió rápidamente en un favorito entre los artistas latinos, impulsado por su popularidad en TikTok. El primero de sus éxitos en esa esa red fue una versión de requinto de la canción “Hay niveles” del artista regional mexicano Esteban Gabriel, que recibió la aprobación inmediata del cantante. El joven de 18 años arrasó en las listas latinas en octubre de 2021, anotándose su primer Top 10 en las Hot Latin Songs con el sencillo “Está dañada”. Además de destacarse en TikTok, la canción pasó a ser el segundo título de un artista regional mexicano en ingresar al Billboard Hot 100, una lista desprovista de temas regionales mexicanos hasta la llegada de “Botella tras botella” de Gera MX y Christian Nodal en mayo de 2021.

Cornejo, que ostenta el título de Top New Latin Artist, vio su segundo álbum, Dañado, debutar en el No. 1 de la lista semanal Regional Mexican Albums (y pasar la mayor parte del resto de 2022 en su cumbre). En la lista Top Latin Albums, alcanzó el No. 3 y pasó meses en el Top 10.

Además, Cornejo figuró en la lista de todos los géneros Billboard 200 una segunda vez, convirtiéndose en el cuarto artista regional mexicano en asegurarse una entrada allí en 2022 (después de Junior H, Yahritza y Su Esencia, y Eslabón Armado).

La dominio juvenil de Yahritza y Su Esencia: Mientras tanto, el género regional mexicano cierra el año con una presencia creciente en las listas de Billboard, en parte gracias a las generaciones más jóvenes de cantautores que están estableciendo las reglas de juego y experimentando con diferentes sonidos. Ese es el caso de Yahritza y Su Esencia, que termina en el No. 2 en el resumen de fin de año Top New Latin Artists.

El grupo mexicano-estadounidense irrumpió a principios de año con una rapidez sin precedentes al viralizarse su primer sencillo, “Soy el único”, tras su lanzamiento, gracias a TikTok. El ímpetu produjo un comienzo en el No.1 de la lista semanal Hot Latin Songs y un debut en el Top 20 de Billboard Hot 100 de todos los géneros (convirtiendo al trío de hermanos en el grupo regional mexicano mejor clasificado en la lista de 64 años).

“Soy el único” cierra el 2022 en el No. 34 del resumen de fin de año de Hot Lating Songs, mientras que Yahritza y Su Esencia se ubica en el No. 5 del resumen de Top Latin Artists – Duo/Group.

Crece el género del dance: El dance tuvo un gran impacto en la música latina este año. El género creció a un ritmo vertiginoso entre los éxitos latinos. Un claro ejemplo es Farruko y su omnipresente “Pepas”, que lideró las Hot Latin Songs durante 14 semanas en el período de seguimiento (para un total de 26 semanas al frente). La canción le valió al puertorriqueño, que llegó por primera vez a la lista en 2014, su primer No. 1 en Hot Latin Songs. El tema cierra el 2022 como el título No. 9 en el resumen de fin de año de Hot Latin Songs y en el No. 3 del resumen de fin de año de Hot Dance / Electronic Songs.

Otras potencias latinas que incursionan en el EDM incluyen a Karol G, cuya colaboración con Tiesto “Don’t Be Shy” llegó al No. 4 de Hot Dance/Electronic Songs (y quedó de No.35 en el resumen de fin de año de la lista), mientras que las colaboraciones de Skrillex con Jhayco en “En mi cuarto” y con J Balvin en “In Da Getto” también tuvieron un espacio en el chart (la última es la No. 37 del año).

Además, “Dakiti” de Bad Bunny y Jhay Cortez se mantuvo en el Top 10 de las Hot Latin Songs 25 semanas en el marco de seguimiento (anteriormente encabezó la lista 27 semanas). Está de No. 13 en el resumen del año de Hot Latin Songs.

A nivel mundial, “Bzrp Music Sessions, Vol. 52”, de Bizarrap y Quevedo, se convirtió en un gran éxito. El himno de club music le dio a Bizarrap su primer Top 10 en las Hot Latin Songs y a Quevedo su primera entrada en la lista. Asimismo, ambos artistas hicieron sus primeras visitas a la cumbre de Global 200 y Global Excl. U.S. En las listas de fin de año, el tema ocupa el puesto 33 de las Hot Latin Songs, el No. 12 de las Hot Dance/Electronic Songs, el 38 en el Billboard Global 200 y el 21 en el resumen de Global Excl. U.S.