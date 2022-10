Bad Bunny lidera nominaciones a American Music Awards 2022: lista completa

Bad Bunny encabeza la lista de nominados a los American Music Awards 2022 con ocho menciones, incluyendo a artista del año por primera vez. Si el superastro puertorriqueño gana todos los premios, empataría con Michael Jackson y Whitney Houston como los artistas con más AMAs en un solo año.

Beyoncé, Drake y Taylor Swift le siguen de cerca con seis candidaturas cada uno. Eso hace de Bey y Swift las principales nominadas femeninas del año. Ambas superestrellas se enfrentan en tres categorías: artista del año, artista pop femenina favorita y álbum pop favorito.

Adele, Harry Styles, The Weeknd y Future recibieron cinco menciones cada uno. Imagine Dragons y Måneskin están empatados como grupo con más nominaciones, con cuatro cada cual. Jack Harlow y Tems también obtuvieron cuatro.

Los American Music Awards se transmitirán en vivo desde el Teatro Microsoft en L.A. Live en Los Angeles el domingo 20 de noviembre a las 8 p.m. de Nueva York, y de manera diferida, a las 8 p.m. de Los Ángeles, por la cadena ABC. Aún no se anuncia quién será el maestro de ceremonias. Cardi B condujo la del año pasado.

Siete nominados compiten por el premio al artista del año, dos más que los cinco candidatos de los últimos cinco años. Swift extendió su récord en la categoría a nueve nominaciones; Drake recibió su sexta; The Weeknd, su quinta. Adele, Beyoncé y Styles compiten por tercera vez, contando las dos candidaturas previas de Styles como integrante de One Direction. Como mencionamos, esta es la primera vez que Bad Bunny figura en la categoría.

Swift mantiene el récord de victorias como artista del año, con seis trofeos. Y también el récord de victorias general de AMAs, con 34.

Entre las estrellas latinas nominadas, Farruko, J Balvin, Jhayco y Rauw Alejandro compiten con Bad Bunny por el premio al artista latino masculino favorito; mientras que las candidatas a artista femenina latina favorita son Anitta, Becky G, Kali Uchis, Karol G, y Rosalía. La categoría de dúo o grupo latino favorito está dominada por exponentes de la música regional mexicana, con Banda MS de Sergio Lizárraga, Calibre 50, Eslabón Armado, Grupo Firme, y Yahritza Y Su Esencia en la contienda.

Los AMAs agregaron o reinstauraron seis categorías este año: artista favorito de K-pop, artista favorito de afrobeat, canción de rock favorita, álbum de rock favorito, artista de gira favorito y banda sonora favorita. Este es un gran logro para el K-pop y el afrobeat, que no tenían antes categorías dedicadas a ellos. El apartado de artista de gira favorito se retiró los últimos dos años debido a la pandemia, cuando relativamente poca gente asistió a conciertos. El de banda sonora favorita se retiró el año pasado cuando bajó la asistencia al cine por el mismo motivo.

Los AMAs retiraron una categoría este año: canción en tendencia favorita, que el año pasado ganó “Body” de Megan Thee Stallion.

Con dos nominaciones (colaboración del año y artista de gira favorito), Elton John hace historia como el artista reconocido a lo largo de más años en los AMAs. Su primera nominación, a artista pop/rock masculino favorito, fue en 1974, en la entrega inaugural de los American Music Awards. Perdió ante el cantautor Jim Croce, cuya muerte en septiembre de 1973 en un accidente aéreo generó un impulso tremendo en las ventas.

Más de 40 artistas recibieron este año su primera nominación, incluyendo los mencionados Harlow y Tems (cuatro menciones cada uno), Latto (tres), Blackpink (una), Anitta (una), y Swedish House Mafia (una).

El anuncio de las nominaciones dio inicio al programa Good Morning America de ABC con la revelación de los nominados a artista nuevo del año 2022: Dove Cameron, Gayle, Latto, Måneskin y Steve Lacy. El segmento incluyó un video de la ganadora de dos AMAs Becky G sorprendiendo a los candidatos de este año con la noticia. Nominados adicionales se anunciaron a través de la cuenta de AMAs en Twitter.

Los AMAs se califican a sí mismos como “el espectáculo de premios votados por los fans más grande del mundo”. Además sostienen que el espectáculo del año pasado fue la transmisión más social de 2021 con 46,5 millones de interacciones.

Las nominaciones se basan en interacciones clave de los fans – como se refleja en las listas de Billboard – incluyendo streaming, ventas de álbumes y canciones, difusión radial y ganancias brutas de giras. Estas medidas son rastreadas por Billboard y su socio de datos Luminate, y cubren el periodo de elegibilidad del 24 de septiembre de 2021 al 22 de septiembre de 2022 (representando las fechas de las listas de Billboard del 9 de octubre de 2021 al 1 de octubre de 2022).

Los American Music Awards 2022 son producidos por dick clark productions y Jesse Collins Entertainment. Collins, fundador y CEO de la compañía que lleva su nombre, regresa como showrunner y productor ejecutivo. Dionne Harmon y Jeannae Rouzan-Clay, entre los principales ejecutivos de la compañía de Collins, y Larry Klein, desde hace años parte del círculo interno de producción de los AMAs, también son productores ejecutivos.

Esta es la edición 50 del show, que fue creado por el presentador de televisión Dick Clark en 1973. El espectáculo se ha transmitido por la cadena ABC continuamente desde 1974, en una de las relaciones más longevas con una cadena de televisión para una ceremonia de premios.

Aquí la lista completa de nominados a los American Music Awards 2022:

Artista del año

Adele

Bad Bunny

Beyoncé

Drake

Harry Styles

Taylor Swift

The Weeknd

Artista nuevo del año

Dove Cameron

Gayle

Latto

Måneskin

Steve Lacy

Colaboración del año

Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz & Encanto Cast, “We Don’t Talk About Bruno”

Elton John & Dua Lipa, “Cold Heart – PNAU Remix”

Future ft. Drake & Tems, “Wait For U”

Lil Nas X ft. Jack Harlow, “Industry Baby”

The Kid LAROI & Justin Bieber, “Stay”

Artista de gira favorito

Bad Bunny

Coldplay

Ed Sheeran

Elton John

The Rolling Stones

Video musical favorito

Adele, “Easy on Me”

Bad Bunny ft. Chencho Corleone, “Me Porto Bonito”

Harry Styles, “As It Was”

Lil Nas X ft. Jack Harlow, “Industry Baby”

Taylor Swift, “All Too Well (Taylor’s Version)”

Artista pop masculino favorito

Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles

The Weeknd

Artista pop femenina favorita

Adele

Beyoncé

Doja Cat

Lizzo

Taylor Swift

Dúo o grupo pop favorito

BTS

Coldplay

Imagine Dragons

Måneskin

OneRepublic

Álbum pop favorito

Adele, 30

Bad Bunny, Un Verano Sin Ti

Beyoncé, Renaissance

Harry Styles, Harry’s House

Taylor Swift, Red (Taylor’s Version)

The Weeknd, Dawn FM

Canción pop favorita

Adele, “Easy on Me”

Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz & Encanto Cast, “We Don’t Talk About Bruno”

Harry Styles, “As It Was”

Lizzo, “About Damn Time”

The Kid LAROI & Justin Bieber, “Stay”

Artista country masculino favorito

Chris Stapleton

Cody Johnson

Luke Combs

Morgan Wallen

Walker Hayes

Artista country femenina favorita

Carrie Underwood

Lainey Wilson

Maren Morris

Miranda Lambert

Taylor Swift

Dúo o grupo country favorito

Dan + Shay

Lady A

Old Dominion

Parmalee

Zac Brown Band

Álbum country favorito

Carrie Underwood, Denim & Rhinestones

Luke Combs, Growin’ Up

Cody Johnson, Human: The Double Album

Taylor Swift, Red (Taylor’s Version)

Walker Hayes, Country Stuff: The Album

Canción country favorita

Chris Stapleton, “You Should Probably Leave”

Cody Johnson, “’Til You Can’t”

Dustin Lynch ft. MacKenzie Porter, “Thinking ‘Bout You”

Jordan Davis ft. Luke Bryan, “Buy Dirt”

Morgan Wallen, “Wasted on You”

Artista masculino de hip hop favorito

Drake

Future

Kendrick Lamar

Lil Baby

Lil Durk

Artista femenina de hip hop favorita

Cardi B

GloRilla

Latto

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Álbum de hip hop favorito

Future, I Never Liked You

Gunna, DS4EVER

Kendrick Lamar, Mr. Morale & The Big Steppers

Lil Durk, 7220

Polo G, Hall of Fame 2.0

Canción de hip hop favorita

Future ft. Drake & Tems, “Wait For U”

Jack Harlow, “First Class”

Kodak Black, “Super Gremlin”

Latto, “Big Energy”

Lil Nas X ft. Jack Harlow, “Industry Baby”

Artista masculino de R&B favorito

Brent Faiyaz

Chris Brown

Givēon

Lucky Daye

The Weeknd

Artista femenina de R&B favorita

Beyoncé

Doja Cat

Muni Long

Summer Walker

SZA

Álbum de R&B favorito

Beyoncé, Renaissance

Drake, Honestly, Nevermind

Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak), An Evening with Silk Sonic

Summer Walker, Still Over It

The Weeknd, Dawn FM

Canción de R&B favorita

Beyoncé, “Break My Soul”

Muni Long, “Hrs And Hrs”

Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak), “Smokin Out The Window”

SZA, “I Hate U”

Wizkid ft. Tems, “Essence”

Artista latino masculino favorito

Bad Bunny

Farruko

J Balvin

Jhayco

Rauw Alejandro

Artista latina femenina favorita

Anitta

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Rosalía

Dúo o grupo latino favorito

Banda MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50

Eslabon Armado

Grupo Firme

Yahritza Y Su Esencia

Álbum latino favorito

Bad Bunny, Un Verano Sin Ti

Farruko, La 167

J Balvin, José

Rauw Alejandro, Vice Versa

Rosalía, Motomami

Canción latina favorita

Bad Bunny ft. Chencho Corleone, “Me porto bonito”

Becky G x Karol G, “MAMIII”

Karol G, “Provenza”

Rauw Alejandro, “Todo de ti”

Sebastián Yatra, “Dos oruguitas”

Artista de rock favorito

Imagine Dragons

Machine Gun Kelly

Måneskin

Red Hot Chili Peppers

The Lumineers

Canción de rock favorita

Foo Fighters, “Love Dies Young”

Imagine Dragons x JID, “Enemy”

Kate Bush, “Running Up That Hill (A Deal With God)”

Måneskin, “Beggin’”

Red Hot Chili Peppers, “Black Summer”

Álbum de rock favorito

Coldplay, Music of the Spheres

Ghost, Impera

Imagine Dragons, Mercury – Act 1

Machine Gun Kelly, mainstream sellout

Red Hot Chili Peppers, Unlimited Love

Artista inspirador favorito

Anne Wilson

for King & Country

Katy Nichole

Matthew West

Phil Wickham

Artista góspel favorito

CeCe Winans

DOE

E. Dewey Smith

Maverick City Music

Tamela Mann

Artista dance/electrónico favorito

Diplo

Marshmello

Swedish House Mafia

The Chainsmokers

Tiësto

Banda sonora favorita

ELVIS

Encanto

Sing 2

Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 4

Top Gun: Maverick

Artista afrobeats favorito

Burna Boy

CKay

Fireboy DML

Tems

Wizkid

Artista K-pop favorito

Blackpink

BTS

Seventeen

Tomorrow X Together

Twice

