Bad Bunny y Karol G entre los artistas latinos más reproducidos en Spotify en 2022

Por tercer año consecutivo, Bad Bunny fue el artista más reproducido del mundo en Spotify en 2022, anunció la plataforma de streaming musical el miércoles (30 de noviembre). Si bien el año pasado el astro puertorriqueño no tuvo un álbum entre los cinco más escuchados en la plataforma, en esta ocasión, su disco Un verano sin ti cierra el año como el más escuchado a nivel mundial y el más escuchado en Estados Unidos, superando a Harry Styles y Olivia Rodrigo.

En la categoría de canciones más reproducidas en streaming lidera “As It Was” de Styles, pero Bunny aún colocó dos canciones entre las cinco primeras: “Me porto bonito” con Chencho Corleone y “Tití me preguntó”, en los puestos No. 4 y 5, respectivamente.

Más allá de Bunny, los artistas latinos más escuchados en Spotify en 2022 fueron J Balvin, Rauw Alejandro, Daddy Yankee y Karol G., con ligeras variaciones en el orden entre Estados Unidos y el mundo. Mientras Balvin ocupó el segundo lugar en streaming en Estados Unidos, Alejandro lo superó a nivel mundial, Yankee se ubicó en el No. 4 y Karol G en el No. 5.

La cantante de “Provenza” fue la artista latina femenina más escuchada en el mundo por tercer año consecutivo. Le siguieron Shakira y Rosalía, mientras que las artistas de origen latino Camila Cabello y Selena Gomez ocuparon los puestos 4 y 5, respectivamente.

Aquí las clasificaciones latinas de fin de año de Spotify:

Artistas más reproducidos a nivel global:

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. Drake

4. The Weeknd

5. BTS

Artistas latinos más reproducidos globalmente:

1. Bad Bunny

2. Rauw Alejandro

3. J Balvin

4. Daddy Yankee

5. Karol G

Artistas latinas femeninas más reproducidas globalmente:

1. Karol G

2. Shakira

3. Rosalía

4. Camila Cabello

5. Selena Gomez