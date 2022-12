Bad Bunny es el artista del año de Billboard 2022

El 2022 fue el año de Bad Bunny. El superastro puertorriqueño lidera por primera vez la lista Top Artists de fin de año de Billboard y su exitoso Un verano sin ti es No. 1 en el resumen Billboard 200 Albums. Es la primera vez que un artista que graba principalmente en español es el artista más popular del año, y que un álbum grabado mayormente en lengua no inglesa es el álbum más grande del año. (Billboard comenzó a compilar la categoría de los principales artistas para fin de año en 1981 y la de álbumes en 1956).

El músico boricua de 28 años (cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio) corona la lista Top Artists de fin de año en parte gracias al extraordinario éxito de su segundo No. 1 en Billboard 200, el álbum completamente en español Un verano sin ti, y su gran cantidad de éxitos en la lista de canciones Billboard Hot 100. Un verano sin ti debutó en el No. 1 de Billboard 200 a la fecha del 21 de mayo y pasó 13 semanas no consecutivas al tope de la lista, la mayor cantidad de semanas en el No. 1 desde 2016. El álbum no abandonó las dos primeras casillas de la lista semanal en sus primeras 24 semanas, convirtiéndose en el primero en pasar sus primeros seis meses entre los dos primeros lugares.

Un verano sin ti también fue apenas el segundo álbum en español en alcanzar el No. 1 en la Billboard 200 semanal, después de El Último Tour del Mundo del propio Bad Bunny, en 2020.

Los resúmenes de fin de año de Billboard representan métricas agregadas para cada artista, título, sello y colaborador musical en las listas semanales del 20 de noviembre de 2021 al 12 de noviembre de 2022. Las clasificaciones de los resúmenes basados en datos de Luminate reflejan las unidades equivalentes a álbumes, la difusión radial, las ventas o el streaming durante las semanas que los títulos aparecieron en su lista respectiva durante el año de seguimiento. Cualquier actividad registrada antes o después de la presencia de un título en una lista no se considera para estas clasificaciones. Los detalles de la metodología y el período de tiempo noviembre-noviembre explican parte de la discrepancia entre estas listas y los resúmenes del año calendario que Luminate compila de forma independiente. Las categorías de Top Artists y Top New Artists del año clasifican a los artistas y nuevos artistas con mejor desempeño general en función de la actividad en la lista de álbumes Billboard 200 y la lista de canciones Billboard Hot 100, así como los datos de Billboard Boxscore (giras), en el período de seguimiento de 2022.

Explora todas las listas de fin de año de 2022 de Billboard.

Bad Bunny también se benefició del éxito continuo de cuatro de sus otros álbumes: YHLQMDLG, El Último Tour del Mundo, X 100PRE y el paquete Anniversary Trilogy, todos los cuales se ubicaron en la lista Billboard 200 durante el año de seguimiento 2022. En total, Bad Bunny colocó cuatro álbumes en la lista de fin de año Billboard 200: Un verano sin ti (No. 1), YHLQMDLG (No. 36), El Último Tour del Mundo (No. 69) y X 100PRE (No. 165).

De las 23 canciones de Un verano sin ti, 22 debutaron en el Hot 100 al tiempo que se lanzaba el álbum (el único tema que no figuró había estado en la lista en 2019). En el resumen de fin de año de las Hot 100 Songs, Bad Bunny coloca siete títulos, encabezados por “Me porto bonito” con Chencho Corleone en el No. 20. Impulsado por el éxito de las 24 canciones que colocó en la Hot 100 durante el año, Bunny es No. 1 en el resumen Hot 100 Artists de 2022.

Bad Bunny es, además, el artista masculino más popular de 2022, mientras que Taylor Swift es la artista femenina más popular (No. 2 en la lista general). Glass Animals es el dúo/grupo más popular (No. 18 en la general) y Latto lidera la lista de artistas nuevos más populares de 2022 (No. 34 en la general).

Es la primera vez que Bad Bunny accede a la categoría de artista masculino más popular de año, mientras que para Swift es su sexta como artista femenina (también fue la más popular en 2020, 2018, 2015, 2013 y 2009). Obtuvo un par de nuevos No. 1 en la Billboard 200 durante el año: Red (Taylor’s Version) y Midnights, que terminaron de No. 5 y No. 4, respectivamente, en la lista de álbumes Billboard 200 de fin de año. Es la primera vez que un artista tiene dos de los cinco álbumes más populares para fin de año desde 1975, cuando John Denver ocupó los puestos 3 y 4 con Greatest Hits y Back Home Again.

Glass Animals también triunfó por primera vez como grupo/dúo más popular del año, impulsado en gran medida por el sencillo “Heat Waves”, el primer No. 1 de la banda británica en la Hot 100 semanal. También rompió el récord de más tiempo en la Hot 100 (91 semanas) y concluye el 2022 en el No. 1 del resumen de fin de año de las Hot 100 Songs.