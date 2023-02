Bad Bunny entrega premio Ejecutivo del Año de Billboard a su ‘big brother’ y manager, Noah Assad

Bad Bunny fue todo sonrisas y nervios al entregarle a su manager Noah Assad el premio al Ejecutivo del Año en el evento Power 100 2023 de Billboard, el miércoles (2 de febrero) en los Goya Studios en Los Ángeles.

Después de ser presentado por Leila Cobo, directora de contenido latino/español de Billboard, la sensación mundial, que generalmente opta por hablar públicamente en español, decidió intentar con el inglés y bromeó festivamente con la multitud: “Esta noche es una noche especial, no porque mi amigo está ganando este premio, sino porque estoy dando mi primer discurso en inglés”. Fue recibido con aplausos y vítores, y un puñado de asistentes lo animó a hablar en español de todos modos. Sin embargo, el Conejo Malo encontró un término medio al pronunciar un sentido discurso en una mezcla de ambos idiomas.

“Sé que a mi hombre no le gusta este tipo de cosas: esta atención, el discurso, esta mierda cursi”, dijo en medio de las risas de la multitud. “Este premio significa mucho para mí, de la misma manera que mis propios premios significan mucho para él. Es porque este premio es la prueba de que no trabajo solo, que los sueños se hacen realidad, pero nunca solo por uno mismo. Siempre se trata de trabajo en equipo”.

Juntos, el dúo dinámico puertorriqueño ha alcanzado alturas sin precedentes en los mercados en español e inglés, incluida la primera de dos giras de Bad Bunny en 2022, El Último Tour del Mundo, que ostenta el mayor día de ventas para cualquier gira en Ticketmaster (desde la gira de Beyoncé y Jay-Z On the Run II de 2018), vendiendo casi medio millón de entradas en menos de una semana. Cuatro meses después del cierre de la gira, Bad Bunny comenzó su gira por estadios World’s Hottest Tour, convirtiéndose en el primero en lograr dos giras de más de 100 millones de dólares en el mismo año calendario. Sus 81 conciertos de 2022 recaudaron 434,9 millones de dólares, el total anual más alto de cualquier artista desde el lanzamiento del Billboard Boxscore en la década de 1980, lo que la convierte en la gira latina más grande de la historia.

“Vengo de una familia de tres hermanos, soy el mayor”, continuó Bad Bunny. “Nunca sentí lo que era tener un hermano mayor. Así que quiero agradecer a Noah por ser un amigo, un compañero y ser como un hermano mayor para mí. Sé que es duro, no soy fácil, pero quiero darle las gracias por creer en mí desde el primer día. No solo creer, sino hacer realidad esos sueños y esa visión”.

Hacia el final de su discurso, el fenómeno puertorriqueño pareció atragantarse bajo su ajustada gorra amarilla de los New York Yankees. “Quiero agradecerle por inspirarme a soñar en grande, en ser una mejor persona, para ser más como tú”, dijo dirigiéndose a Assad. “No existe la gran superestrella Bad Bunny sin Noah Assad. Entonces, si me preguntan qué se siente ser el artista número uno del mundo, tengo que decir que no lo soy. Noah lo es. Somos los mejores. Lo más hijo de p – a de Puerto Rico”.

Como Bad Bunny dio a entender en su dulce discurso, Assad es un hombre de pocas palabras, más cómodo en el papel de “hermano mayor”, animando entre bastidores a su famoso amigo. El par compartió un cálido abrazo antes de que Bad Bunny se llevara el micrófono en juego al retirarse del escenario para evitar que Assad hablara en público. “Me hizo llorar en el rincón”, comenzó por decir Assad. Al final, el megaejecutivo ofreció algunas palabras profundas, gritando el nombre de su ciudad natal y la de Benito, Carolina, Puerto Rico, y colmando de elogios al rapero como éste acababa de hacerlo con él.

“Todo lo que hacemos, se lo hacemos a Puerto Rico, al mundo. Me siento honrado de ser el primer latino [en ganar este premio] aunque no lo parezca”, bromeó. “Quiero agradecer a Billboard. Billboard siempre ha cubierto la música latina. Nunca nos subestiman de ninguna manera. Nos tratan igual que al mercado estadounidense global. Tenemos que estar muy agradecidos por eso. A fin de cuentas, yo y Bunny somos producto de miles de personas que trabajan muy duro en nuestra isla. Todos esos muros que tuvieron que derribar. Hay muchas más historias que contar. Este no es más que el primer capítulo”.

Al agradecer a su equipo de Puerto Rico que no pudo estar en el evento, Assad no pudo contener las lágrimas. “Nadie gana campeonatos solo”, dijo. “Me mata que no estén aquí hoy. Ellos son todo”.