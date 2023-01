Bad Bunny encabezará el festival de Coachella 2023

Dijo que el 2023 se lo tomaría para él, pero eso no quiere decir que se mantendrá completamente alejado de los escenarios. Bad Bunny encabezará el Festival de Música y Artes del Valle de Coachella este año junto a Frank Ocean y el grupo femenino de K-pop BLACKPINK, se anunció el martes (10 de enero). Será el primer artista hispanohablante que ocupe el escenario principal.

El evento se realizará durante dos fines de semana consecutivos, del 14 al 16 de abril, y del 21 al 23 de abril. También actuarán Rosalía, Björk, Gorillaz y muchos más.

La elección de Bad Bunny como cabeza de cartel es bastante lógica: sus dos giras de 2022 — El Último Tour del Mundo y World’s Hottest Tour — recaudaron un récord de 435 millones de dólares en conjunto. El escurridizo Frank Ocean, por su parte, fue contratado originalmente para actuar en la edición del festival de 2020, que se canceló debido a la pandemia, e hizo su debut en Coachella en una tarima secundaria en 2012.

La edición del año pasado contó con artistas como Harry Styles, Billie Eilish, The Weeknd y la reunión de Swedish House Mafia tras la cancelación del evento en 2020 y 2021 a causa de la pandemia. Como siempre, también estuvo repleta de momentos inesperados y bulliciosos que hicieron que la multitud (y aquellos que desde casa lo seguían virtualmente) se enardecieran en los terrenos del Empire Polo Club. Uno de ellos fue cuando Styles interpretó con Shania Twain los éxitos de ella “Man! I Feel Like a Woman!” y “You’re Still the One”.

El público también vio a Eilish traer al escenario al cantante principal de Blur, Damon Albarn, para una interpretación especial de su tema “Getting Older” y “Feel Good Inc.” de Gorillaz, así como a Justin Bieber en una aparición sorpresa con Daniel Caesar para interpretar el éxito de JB “Peaches”. Incluso pudieron ver a 2NE1 reunirse con CL durante la muestra de Heads in the Clouds Forever de 88Rising.

Echa un vistazo a todo el elenco a continuación: