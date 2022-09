‘Un verano sin ti’ de Bad Bunny, el álbum con más semanas de No. 1 en Billboard 200 desde 2016 

Un verano sin ti de Bad Bunny se aferra al No. 1 de Billboard 200 (24 de septiembre), anotándose su 11a semana no consecutiva a la cabeza de esa lista de álbumes. Esto representa el mayor número total de semanas que un título ocupa el primer lugar en casi seis años, desde que Views de Drake estuvo 13 semanas no consecutivas en el No. 1 en 2016 (listas de entre 21 de mayor y 8 de octubre).

Un verano sin ti se hizo con 97.000 unidades equivalentes a álbumes en Estados Unidos (una baja de 3%) en la semana que terminó el 15 de septiembre, según Luminate.

En el Top 10 de la nueva Billboard 200, debuta en segundo lugar Demons Protected by Angels de NAV, mientras que Patient Number 9 de Ozzy Osbourne entra en el tercer puesto, Different Man de Kane Brown en el No. 5, Realer 2 de YoungBoy Never Broke Again salta de la casilla 71 a la 6 luego de una primera semana completa en la lista, y Lyfe de Yeat se asienta en el No. 10.

La lista Billboard 200 categoriza los álbumes más populares de la semana en Estados Unidos basándose en su consumo multimétrico medido en unidades equivalentes a álbumes, según Luminate. Las unidades comprenden ventas de álbumes, álbumes equivalentes a temas (TEA) y álbumes equivalentes en streaming (SEA). Cada unidad equivale a la venta de un álbum, o 10 temas individuales vendidos de un álbum, o 3.750 streams apoyados en anuncios, o 1.250 por suscripción/de pago o a pedido de audios y videos oficiales generados por canciones de un álbum. La lista para el 24 de septiembre de 2022 aparecerá completa el 20 de septiembre en la página web de Billboard. Para todas las noticias relativas a la lista, sigue @billboard y @billboardcharts en Twitter e Instagram.

De las 97.000 unidades equivalentes a álbumes de Un verano sin ti, las unidades SEA comprenden 94.000 (una baja de 3%, igual a 131,66 millones de streams oficiales a pedido de los temas del disco), las ventas de álbumes 2.000 (una baja de 10%) y las unidades TEA 1.000 (una baja de 3%).

NAV se ha hecho con su quinto tema en el Top 10 de Billboard 200 con el debut de Demons Protected by Angels en el No. 2, ganando 67.000 unidades equivalentes a álbumes. De esa cantidad, 40.500 corresponden a unidades SEA (iguales a 60,13 millones de streams oficiales a pedido de las canciones del disco), 26.000 corresponden a ventas de álbumes y las unidades TEA ascienden a 500. El álbum incluye a artistas invitados como Future, Gunna, Lil Durk, Lil Uzi Vert y Travis Scott.

Patient Number 9, de Ozzy Osbourne, llega en el No. 3 de Billboard 200, valiéndole a la leyenda del rock su noveno álbum en el Top 10. El álbum debuta con 56.000 unidades equivalentes a álbumes. De esta cantidad, 52.000 corresponden a ventas de álbumes (encabeza la lista Top Album Sales, el primer No. 1 de Osbourne en esa lista creada hace 31 años), 3.000 corresponden a unidades SEA (iguales a 4,64 millones de streams oficiales a pedido de los temas del álbum), y una suma sin importancia corresponde a las unidades TEA.

El exitoso Dangerous: The Double Album de Morgan Wallen baja de la casilla 2 a la 4 en Billboard 200, con 50.000 unidades equivalentes a álbumes (aunque sube 5%).

Kane Brown se anota su cuarta entrada en el Top 10 de Billboard 200 al debutar Different Man en el No. 5 con 46.000 unidades equivalentes a álbumes. De esa cifra, 23.000 corresponden a unidades SEA (iguales a 31 millones de streams oficiales a pedido de canciones del álbum), 20.000 a ventas de álbumes y 3.000 a unidades TEA.

Realer 2, de YoungBoy Never Broke Again, brinca del puesto 71 al 6 en su primera semana completa en la lista, al ganar 39.000 unidades equivalentes a álbumes (un alza de 222%) en la semana que terminó el 15 de septiembre. El álbum se lanzó inicialmente el 6 de septiembre para transmitirse por YouTube, y pasó a todos los servicios de streaming al mediodía del 7 de septiembre. Por lo tanto, su debut en el puesto No. 71 de la lista Billboard 200 fechada el 17 de septiembre (con 12.000 unidades en la semana que terminó el 8 de septiembre) fue impulsado por solo dos días de actividad en los servicios de streaming, además de tres días de actividad en YouTube. (Aunque el álbum está a la venta — solo para descarga digital — ha vendido un número insignificante de copias).

En total, Realer 2 es el 11er álbum de YoungBoy Never Broke Again en el Top 10, y el cuarto Top 10 de 2022. Se trata del único artista con cuatro (¡o tres!) nuevos Top 10 este año. Realer 2 le sigue a sus anteriores Top 10 de 2022, The Last Slimeto (No. 2, lista de 20 de agosto), Better Than You (un disco en colaboración con DaBaby, No. 10 en la lista del 19 de marzo) y Colors (No. 2, en la lista del 5 de febrero).

Un trío de antiguos No. 1 parece zozobrar en el horizonte de Billboard 200: Harry’s House de Harry Style cae de 5-7 (38.000 unidades equivalentes a álbumes; baja de 12%), Renaissance de Beyoncé de 6-8 (37.000; baja de 9%), y Beautiful Mind de Rod Wave de 7-9 (32.000; baja de 11%).

Yeat cierra el Top 10 de la nueva Billboard 200 al debutar Lyfe en el puesto No. 10 con ganancias de 30.000 unidades equivalentes a álbumes. La mayor parte de esa suma corresponde esencialmente a unidades SEA, iguales a 42,08 millones de streams oficiales de las canciones del álbum. Es el segundo logro de Yeat en el Top 10, después de 2 Alive (No. 6 en la lista del 5 de marzo).

Luminate, el proveedor independiente de datos para las listas de Billboard, realiza una revisión exhaustiva de todas las entregas de datos utilizadas al recabar las listas semanales de categorías. Luminate revisa y autentifica los datos, retirando cualquier actividad sospechosa o no verificable, basándose en criterios establecidos, antes de que se hagan y publiquen los cálculos finales de las listas. En sociedad con Billboard, los datos considerados sospechosos o no verificables son descalificados antes de hacerse el cálculo final.