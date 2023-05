Bacilos inician gira ‘Back in the USA’ en Miami: ‘Estamos en nuestra casa’

La última vez que Bacilos hizo una gira por Estados Unidos fue en 2018, con Fonseca como compañero a la cabeza del cartel. Ahora, cinco años después, y luego del aplazado de la gira ¿Dónde Nos Quedamos? de 2020, el grupo tropipop sale al ruedo con su gira Back in the USA 2023.

Actualmente compuesto por los miembros originales de la banda Jorge Villamizar y André Lopes, Bacilos inició su muy esperado regreso a la actuación en vivo el jueves (27 de abril) en el Miami Beach Bandshell, donde se presentaron ante el público con entradas agotadas.

“Estamos en nuestra casa, gracias por venir”, dijo Villamizar tras abrir la noche con “Pasos de gigantes” y “Por hacerme el bueno”.

Fue una noche bohemia acompañada de una gran narración antes de cada canción, por ejemplo, cómo “Yo no se mañana” de Luis Enrique fue coescrita por Villamizar y cómo “Caraluna” nació en un viaje en coche por la autopista I-95 de Miami. Bacilos canturreó a un público fiel con éxitos pop atemporales como “Bésala ya”, “Nada especial” y “Tabaco y Chanel”, entre otros.

“Gracias, Live Nation, por creer en nosotros después de todos estos años”, dijo Villamizar a los promotores de la gira antes de cerrar la noche con su gran éxito “Mi primer millón”.

Formado en Miami, Florida en 1997, Bacilos ganó notoriedad como un grupo que combinaba influencias tropicales y pop en una mezcla distintiva, contagiosa y, a menudo, bailable. Su álbum Caraluna ganó el Grammy 2003 al mejor álbum de pop latino. En 2007, el grupo, entonces integrado por Villamizar, Lopes y José Javier Freire, se separó.

Ahora, en 2023, son parte de la tendencia de las giras de nostalgia.

“Lo que hace que estos conceptos de giras nostálgicas sean poderosos es que son multigeneracionales”, dijo Hans Schafer previamente a Billboard, vicepresidente senior de giras globales en Live Nation. “La música se ha transmitido de generación en generación y sigue viva. Ahora se ven a más artistas a quienes interesa y entusiasma aprovechar la nostalgia de los fans”.

Echa un vistazo a las próximas fechas y lugares de la gira Back in the USA a continuación:

Jueves, 4 de mayo, 2023 – Houston, House of Blues

Sábado, 6 de mayo, 2023 – Austin, Emo’s

Domingo, 7 de mayo, 2023 – Dallas, The Echo Lounge & Music Hall

Miércoles, 10 de mayo, 2023 – Boston, Paradise Rock Club

Viernes, 12 de mayo, 2023 – Nueva York, Irving Plaza

Domingo, 14 de mayo, 2023 – Chicago, House of Blues