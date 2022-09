Conoce a los artistas que cantarán la noche inaugural de la Semana de la Música Latina

El primer día de la Semana Billboard de la Música Latina (Billboard Latin Music Week), el lunes (26 de septiembre), terminará con una explosión musical.

El show inaugural, presentado por AP Global Music y propulsado por EMM, incluirá actuaciones de artistas urbanos emergentes como Joonti, Bernier, Gonza y Venesti. El espectáculo íntimo será en el Faena Theater en Miami de 9:30 a 11:30 p.m. (hora local).

La presentación de AP Global Music es la primera de una serie de eventos que incluyen conciertos de estrellas como Camilo, Bizarrap, Elena Rose, Ozuna y Mariah Angeliq. BRESH organizará la fiesta de clausura en Oasis, en el barrio artístico de Wynwood, en Miami.

La 32a edición de la Semana de la Música Latina, la reunión de la industria musical latina más antigua del mundo, contará con la participación de artistas como Chiquis, Ivy Queen, Camilo, Romeo Santos, Maluma, Grupo Firme y Chayanne, por nombrar algunos, en el Faena Forum de Miami.

El evento coincide con la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina, que se entregan el jueves (29 de septiembre). La gala se transmitirá en vivo por Telemundo y podrá verse simultáneamente por el canal de cable Universo, la aplicación de Telemundo y, en América Latina y el Caribe, a través de Telemundo Internacional.

For 30 years, Billboard Latin Music Week has been the longest-running and biggest Latin music industry gathering in the world. It will also dovetail with the 2022 Billboard Latin Music Awards on Sept. 29, in Miami. The Billboard Latin Music Awards will broadcast live on Telemundo, and will also broadcast simultaneously on the Spanish entertainment cable network, Universo, and throughout Latin America and the Caribbean on Telemundo Internacional.

Bernier

Bernier (verdadero nombre: Edgar Joel Bernier Rodríguez) es un cantautor puertorriqueño que se está abriendo espacio en la música urbana. En 2017, comenzó su carrera publicando sesiones improvisadas en Facebook, y un año más tarde lanzó su sencillo debut en Soundcloud y terminó firmando contrato con el sello disquero independiente NVIVO MUSIC.

Gonza

Originario de Toa Alta, Puerto Rico, Pablo Ernesto González Vega “Gonza” se inspiró en sus padres, a quienes les encanta escuchar salsa, para dedicarse a la música. En el 2022, Gonza firmó con AP Global Music y pronto estará lanzando nueva música.

Joonti

Jonathan Andrés Pagán Vélez, alias Joonti, es un cantante y compositor puertorriqueño. Comenzó su carrera en 2019 subiendo sesiones improvisadas a Instagram. Desde entonces, ha lanzado un puñado de sencillos incluyendo su más reciente, “Daño colateral”.

Venesti

Faiber Stiven Caicedo Castro, más conocido como VENESTI, es un cantautor y productor de música urbana. El artista colombiano se unió a las listas de AP Global Music en 2021.