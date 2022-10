En Ascenso: Cómo entender su sonido le valió a Lasso su primer éxito en Billboard

Lasso (verdadero nombre: Andrés Vicente Lazo Uslar) tenía 11 años cuando descubrió su pasión por la música. Un día de diciembre, su padre, que también era aficionado a la música, llevó a casa una guitarra eléctrica. “Mis amigos y yo empezamos a tocar la guitarra juntos”, dice a Billboard. “No sabíamos nada de música. Aún así convencimos al colegio que hiciéramos un talent show para poder presentarnos”.

Explorar Explorar Lasso See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

Fue precisamente entonces que Lasso, que cursaba 5to grado de primaria, le dijo a su mamá que quería dedicarse a la música por el resto de su vida.

En 2012, el cantautor venezolano lanzó Sin otro sentido, su primer álbum, con el que por primera vez también se dio cuenta de que había ganado seguidores. “Habían puesto todos mis discos en la entrada de una tienda y ese mismo día se acabaron todos”, recuerda. “La tienda también tenía un ranking de los álbumes de la semana, y el mío estaba de primerito. Eso me impresionó mucho”.

Desde entonces, Lasso ha sido nominado al Latin Grammy como mejor artista nuevo y ha lanzado una serie de colaboraciones clave que incluyen “Un millón como tú”, con la artista chilena Cami; “Subtítulos”, con la estrella pop mexicana Danna Paola, y “Ni vivo, ni muerto”, con su compatriota venezolano Micro TDH. Pero este año, optó por mantenerse alejado de las colaboraciones y brindarles a sus fans en vez una mirada más íntima en su próximo proyecto.

Entre los sencillos lanzados antes de su planificado álbum, que espera lanzar a principios de 2023, se encuentran “DIOS”, “Algodón”, “Yo-Yo” y la canción que le valió su primer hit en Billboard, “Ojos marrones”.

“Recuerdo que fue un 17 de junio cuando vi un cambio y no entendía porqué”, señala sobre la viralidad del tema en TikTok. “Fue raro. Yo inventé un trend con la canción y como que la gente no me hacía caso. De repente alguien hizo uno donde comparaban la relación de Selena [Gomez] y Justin Bieber con la de él con su actual esposa [Hailey Bieber], y me pareció terrible que la gente compare relaciones. Pero después noté que todo el mundo lo empezó a hacer, ese trend”.

Impulsado por su éxito en las redes sociales, Lasso ingresó a las listas de Billboard por primera vez al alcanzar “Ojos marrones” el No. 66 en la Billboard Global 200 y el 39 en la Billboard Global Excl. US, ambas a la fecha del 17 de septiembre. Asimismo, le valió su primera y única entrada en la lista Billboard Argentina Hot 100 (con fecha del 10 de septiembre). La canción también tiene un remix con Sebastián Yatra, que se armó orgánicamente.

“Siento que es muy humano lo que dice la letra… el hecho de tú tratar de superar a una persona y tratar de salir con alguien nuevo, pero hay momentos donde no logras olvidarla”, explica Lasso.

Actualmente, el músico se encuentra en su gira mundial Algodón, que llegará a Estados Unidos en noviembre, y planea lanzar un nuevo sencillo, “Corriendo con tijeras”, que será parte del álbum de estudio. Indicó que esta vez no tendrá colaboraciones porque “quise hacer música para la gente que me sigue desde antes”.

Aquí más información sobre el artista latino en ascenso de este mes, en sus propias palabras:

Nombre: Andrés Vicente Lazo Uslar

Edad: 34

Canción Recomendada: “Ojos marrones”

Mayor logro: “El hecho de saber que sí se pueden lograr cosas grandes solamente con trabajo y disciplina. Mucho tiempo estuve buscando un hit, una colaboración, pero era imposible conseguirla. Entonces me enfoqué en la gente que sí me quiere escuchar, que sí me valora y está conmigo. Estuve tratando de lograr algo que no existe… Me tranquilicé y empecé a ver la música completamente diferente. El hecho de poder entender mi música y transformar mi objetivo en simplemente las cosas que disfruto”.

Lo que viene: “Mi nuevo sencillo ‘Corriendo con tijeras’ sale el 27 de octubre. Si Dios quiere, el álbum sale en marzo del próximo año. Pero mis planes por ahora son continuar de gira y sacar nueva música. Afortunadamente, todas las canciones ya están grabadas y no necesito estresarme mientras estoy de gira”.