Arthur Hanlon regresa para ‘transportarnos’ con 5 estrellas latinas en ‘Piano y Mujer II’

Arthur Hanlon lo hace de nuevo. Tras habernos deleitado con el especial de HBO Piano y Mujer en abril de 2021, el “gringo con corazón latino” regresa justo a tiempo para la temporada de fiestas con Piano y Mujer II, acompañado por un grupo de estrellas tan diversas como la reina del reggaetón Ivy Queen y el dúo pop de origen mexicano Ha*Ash.

El concierto especial, en el que también participan la cantautora costarricense Debi Nova, la cantante colombiana Catalina García (del grupo Monsieur Periné) y la vocalista mexicana Lupita Infante, sale el viernes (25 de noviembre) en formato de álbum bajo Sony Music Latin, mientras que la película se estrena el martes (29 de noviembre) en HBO Max.

“Estoy súper orgulloso. Cuando grabamos la primera, era como un homenaje y una celebración a la mujer fuerte, inteligente y creativa, como en mi casa”, dice Hanlon a Billboard Español. “Yo crecí con tres hermanas, mi mamá y mi abuela — cinco mujeres escuchando mi piano todos los días, empujándome, apoyándome. Y ahora con este segundo concierto estamos muy felices de verdad”.

El primer Piano y Mujer, en el que Hanlon estuvo acompañado por Kany García, Natalia Jiménez, Goyo, Evaluna Montaner y Nella, todavía puede verse en HBO Max. Esto hace del virtuoso del piano el único artista con dos conciertos disponibles simultáneamente en el servicio de streaming.

El pianista Arthur Hanlon y Debi Nova durante el concierto especial de HBO Max Piano y Mujer II Basilio Silva

En un escenario decorado como un exuberante jardín, las cantantes se turnan para acompañarlo — junto a una banda integrada solo por mujeres — en clásicos como “Bésame mucho” de Consuelo Velázquez (Catalina García), “Quizás quizás quizás” de Osvaldo Farrés (Debi Nova) y “Ya te olvidé” de Rocío Dúrcal (Ivy Queen, en una de sus interpretaciones más sublimes), y versiones de éxitos propios como “Nuestra canción”, “No nos sobran los domingos” y “La vida es así”, respectivamente.

“La fórmula es un ‘hitazo’ de cada chica y otra canción que siempre hayan querido cantar, desde que eran niñas”, explica Hanlon, quien estuvo a cargo de todos los arreglos y coprodujo el proyecto con Eddie Pérez.

De este modo, el dúo de hermanas Ha*Ash hace gala de sus armonías en “Lo aprendí de ti” y también en una hermosa versión de “Bridge Over Troubled Water” de Paul Simon; mientras que Lupita Infante se luce con una poderosa interpretación bilingüe de “Without You” de Harry Nilsson, que el ídolo de los 70 grabó también en español en una versión poco conocida titulada “Sin ti”, y que a principios de los 90 llegó a una nueva generación en la voz de Mariah Carey.

Hanlon, quien conoció a Nilsson tras mudarse a Los Ángeles después de graduarse con la idea de tocar música latina, cuenta que el músico se convirtió en una especie de mentor para él y que él mismo le enseñó la versión en español. “Estaba muy adelantado a su tiempo”, dice el pianista. “Me impresionó. […] Y ahora cuando estábamos buscando una canción, recordé que él tenía eso. Pensé, ahora sí es el tiempo perfecto para grabarla con alguien como Lupita que canta increíble”.

El pianista Arthur Hanlon y Catalina García durante el concierto especial de HBO Max Piano y Mujer II Basilio Silva

Hanlon, además, toca dos composiciones suyas: la pieza instrumental “Toccata”, que escribió en Colombia durante la Feria de Cali inspirado en la música que escuchaba mientras trataba de dormir de madrugada, cuenta entre risas; y “We’re Going To Make It Tonight”, un tema bilingüe creado especialmente para cerrar el concierto e interpretado por todas juntas en el escenario.

En la película, Hanlon dice que la semilla para Piano y Mujer se sembró durante su adolescencia en Detroit, cuando a sus 15 años tocaba en una banda que animaba eventos y fiestas. A veces, cuando los anfitriones no podían pagar por una agrupación completa, la agencia para la que trabajaba lo enviaba a él solo con su piano y una vocalista femenina. Materializar el concepto décadas después no con uno sino con dos especiales de HBO es “un sueño de verdad”, dice a Billboard.

Piano y Mujer II tomó cerca de medio año, desde que se aprobó el proyecto en enero hasta que se grabó en julio en Miami. Hanlon explica que para él era muy importante, sobre todo saliendo de la pandemia, tomarse el tiempo para reunirse en persona con cada una de las cantantes y trabajar en los arreglos. “Yo creo que la gente sabe cuando algo es forzado y apresurado”, señala. “Yo creo totalmente en las empanadas y cafecitos y cervezas y vino para conectar”.

Con tantas mujeres en la industria de la música latina y un cancionero tan rico y tan amplio, ahora espera poder continuar con más entregas del proyecto. “Ya mis amigas artistas me han dicho, ‘Ay Arthur, qué cool, felicidades. ¿Y yo qué?’”, dice entre risas.

“Para mí el thrill (emoción) de la música es que el piano, más que un instrumento, es un vehículo para transportar a la gente a otro lugar y con estas chicas tengo la oportunidad de hacerlo”, concluye. “Este proyecto para mí es alucinante”.

Comentarios de las estrellas invitadas:

Catalina García: Una de las cosas muy lindas para mí fue volver al origen de lo que es la canción: la voz acompañada de un instrumento tan especial, que puede hace ritmo y melodía y armonía. Por supuesto saber que es un proyecto que honra a la mujer como intérprete y compositora y que estábamos ahí mujeres tan poderosas que nos hemos escuchado durante la vida.

Ha*Ash: Siempre es un placer y una alegría para nosotras trabajar con Arthur y nos sentimos honradas de ser parte de este hermoso proyecto con él y estas mujeres talentosas. También pudimos interpretar “Bridge Over Troubled Water”, una canción particularmente significativa para nosotras, lo que hizo que toda la experiencia fuera aún más especial.

Lupita Infante: Cuando me presentó la canción y la historia detrás de ella, y por qué es tan especial para él, supe que estábamos haciendo historia juntos. Nunca había escuchado la versión en español de “Without You” y cuando lo hice, no pude evitar llorar.

Debi Nova: La experiencia de ser parte de Piano y Mujer II fue maravillosa. No solo es Arthur un músico que admiro profundamente sino que además tengo el gran honor de estar rodeada de mujeres que me inspiran muchísimo. Ambas canciones con las que pude participar son muy cercanas a mi corazón.

Ivy Queen: Para mí es escuchar mis canciones de una manera diferente, de una perspectiva diferente, porque siento que el piano es tan puro como la guitarra, es tan íntimo, es tan romántico. Y como que le dimos un giro a la canción mía aquí.

Mira aquí el trailer de Piano y Mujer II.