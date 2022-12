‘Sr. Santos’: Arcángel regresa al trap en memoria de su hermano

En su nuevo álbum Sr. Santos, Arcángel retoma el trap para rendir homenaje a su difunto hermano Justin, fallecido en un accidente automovilístico el año pasado a los 21 años.

“Este álbum es 100% callejero, es dedicado para ese público que existe, que es muy grande también”, dice el músico urbano a Billboard Español, explicando que a Justin le encantaban muchas de las canciones hasta ahora inéditas que incluyó en el set, y que constantemente lo animaba a publicarlas.

“Todavía yo no te puedo decir que yo he superado nada, pero yo tengo tres hijos que dependen de mí, tengo una familia que tengo que seguir echando hacia adelante y tarde o temprano va a llegar el momento en que tenemos que salir a trabajar, y eso es lo que está pasando”, señala sobre su duelo.

El plan original era lanzar un EP en noviembre del año pasado, “pero la vida nos sorprendió con la muerte de él y cancelamos todo”, recuerda Arcángel, cuyo hermano falleció en un accidente ocasionado por una conductora ebria. “[Ahora] me llené de valor, dije ‘ya que a él le gustaban tanto estas canciones, vamos a terminarlo y vamos a hacer un álbum y vamos a dedicárselo a él’”.

El último álbum de estudio de Arcángel fue Los Favoritos 2.5 de 2021, que debutó y llegó al puesto No. 15 de la lista de Billboard Top Latin Albums y al No. 11 de chart Latin Rhythm Albums. Un año antes, Los Favoritos 2 le mereció su quinto Top 5 en Top Latin Albums, después de Elegancia & Maldad (2013), que debutó de No. 1; Los Favoritos (2015), Ares (2018) e Historias de un Capricornio (2019).

“A veces, tú sabes, uno se acostumbra a la música comercial […] y tiende a olvidarse un poco de las raíces de nuestra música, lo que es la esencia verdadera del reggaetón, o de la música urbana latina de la Meca urbana que es lo que es Puerto Rico. Yo lo quiero llevar para allá atrás otra vez”, dice Arcángel, cuyo verdadero nombre es Austin Agustín Santos, de su nuevo álbum de trap.

Lanzado la noche del jueves (1 de diciembre) bajo Rimas Entertainment, Sr. Santos llega un día después de su sorpresiva colaboración con Bad Bunny “La Jumpa”, que se sumó al proyecto apenas la semana pasada. (Entérate de los detalles en nuestra entrevista exclusiva).

El disco presenta 18 canciones que comienzan con “JS4E” (Justin Santos Forever), un tema de motivación personal en la que rapea sobre salir de abajo y tener dinero, respeto y poder, e incluye colaboraciones con Duki y Bizarrap (“Vaterri Botas”), Myke Towers (“Dígitos”), Eladio Carrión (“Papá Noel”) y De La Ghetto (“Entonces”), entre otros.

También trae “La Ruta” con YOVNGCHIMI — sobre “lo que está pasando ahora mismo en las calles de Puerto Rico”, según Arcángel — donde rapea que las mujeres quieren salir con gángsters y los hombres con mujeres fáciles. Su respectivo video, filmado en el mismo barrio de Bayamón donde creció el artista nacido en Nueva York, se lanzó el viernes (2 de diciembre).

Absolutamente todos los títulos del disco están acompañadas por la “E” de explícito, mientras que la portada lleva una advertencia similar. Arcángel reconoce que son canciones fuertes que quizás a muchos les resulte difícil escuchar. Sin embargo, destaca una especie de interludio titulado “No te vayas” — sin duda mucho más agradable al oído — en el que le canta a una mujer que “dentro de una tormenta me das paz”.

“Es como para que descanses un poquito porque volvemos otra vez con la música pesada”, dice.

Para el próximo año, promete volver con música más comercial. Arcángel adelantó que planea lanzar en el verano un álbum de reggaetón titulado Papi Arca, al que le seguirá en noviembre una continuación de Sentimiento, Elegancia & Maldad de 2013 que incluirá balada, música electrónica, reggaetón, rap y trap.

Hasta entonces, puedes escuchar Sr. Santos aquí: