Arcángel anuncia su gira ‘Just In Time’: Aquí todas las fechas

El astro del trap Arcángel se prepara para salir al ruedo este verano con su gira Just In Time. El recorrido de fechas, producido por Live Nation, comenzará el 26 de agosto en el Allstate Arena en el área de Chicago, y hará paradas en Los Ángeles, Nueva York, Miami y otras ciudades antes de concluir en el Amway Center de Orlando el 1 de octubre.

La gira por Estados Unidos es precedida por el álbum Sr. Santos, lanzado a fines del año pasado, siete noches consecutivas en el Coliseo de Puerto Rico en febrero, y una colaboración contundente con Bizarrap (“BZRP Music Sessions #54”) lanzada en marzo que suma casi 50 millones de vistas en YouTube (hasta ahora).

Sr. Santos le valió al creador de éxitos puertorriqueño su sexto Top 10 en la lista Top Latin Albums de Billboard al debutar en el No. 3 de esta en diciembre. El set, que incluye colaboraciones con Bad Bunny, Young Miko y Myke Towers, entre otros, es un homenaje a su difunto hermano Justin Santos, quien murió a los 21 años en 2021.

“La vida nos sorprendió con la muerte de él y cancelamos todo”, dijo Arcángel anteriormente a Billboard Español. “Me llené de valor, dije ‘ya que a él le gustaban tanto estas canciones, vamos a terminarlo y vamos a hacer un álbum y vamos a dedicárselo a él’”.

En 2021, Arcángel lanzó Los Favoritos 2.5 — una continuación de Los Favoritos 2 de 2020 — que alcanzó el No. 15 en Top Latin Albums y el 11 en Latin Rhythm Albums.

Las entradas para la gira Just In Time salen a la venta el jueves (13 de abril) a las 10 a.m.

Echa un vistazo la lista completa de fechas a continuación:

Ago. 26 — Allstate Arena, Rosemont, Illinois

Ago. 31 — Smart Financial Centre, Houston, Texas

Sep. 2 — The Pavilion at Toyota Music Factory, Irving, Texas

Sep. 3 — Payne Arena, Hidalgo, Texas

Sep. 7 — Oakland Arena, Oakland, California

Sep. 9 — Cal Coast Credit Union Open Air Theatre, San Diego, California

Sep. 10 — YouTube Theater, Los Angeles, California

Sep. 15 — Hartford HealthCare Amphitheater, Bridgeport, Connecticut

Sep. 16 — Eaglebank Arena, Fairfax, Virginia

Sep. 17 — Santander Arena, Reading, Pensilvania

Sep. 22 — Barclays Center, Nueva York, NY

Sep. 23 — Agganis Arena, Boston, Massachusetts

Sep. 30 — Kaseya Center, Miami, Florida

Oct. 1 — Amway Center, Orlando, Florida