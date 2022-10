Anahí ofrece adelanto de su regreso a la música con Juan Gabriel en ‘Déjame vivir’: Escúchala

Anahí hace su regreso oficial a la música con una nueva colaboración con Juan Gabriel.

El sencillo, lanzado seis años después del fallecimiento de Juanga, es una nueva versión de “Déjame vivir”, tema de 1984 en el que originalmente lo acompañaba Rocío Dúrcal. Casi 40 años después, la estrella del pop mexicano le un toque moderno de música dance electrónica.

“¿Quiénes están ansiosos por escucharlo?”, preguntó la cantante a sus fans en Instagram el martes (25 de octubre), compartiendo un adelanto de 15 segundos del video que presenta a ambas estrellas.

“Déjame vivir” es el primer lanzamiento oficial de Anahí desde “Latidos” de 2020, y le sigue a “Mía un año” de El Divo de Juárez con Eslabón Armado, otra colaboración póstuma lanzada el mes pasado.

La nueva canción también le sigue a duetos de Juanga con Marc Anthony, J Balvin y otros artistas que formaron parte de su álbum Los Dúo 2 lanzado en 2015, que ocupó el puesto No. 1 de la lista Top Latin Albums durante 20 semanas en 2016.

Aunque es el primer sencillo de Anahí en dos años, la exestrella de Rebelde se ha mantenido ocupada con proyectos musicales desde que se unió en junio a Karol G en el escenario para una interpretación épica del éxito de 2004 de RBD “Sálvame”. La presentación, que tuvo lugar durante la gira Bichota Reloaded en la Ciudad de México, fue la primera en vivo para Anahí en 11 años. El último concierto de la cantante antes de eso fue en 2011 con su gira Go Any Go Tour.

Anahí también ha sido vista pasando el rato con sus excompañeros del grupo RBD, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann, primero en diciembre de 2020, cuando organizaron una reunión virtual llamada “Ser o Parecer”, y más recientemente en la boda de Perroni con su novio Andrés Tovar.

“Déjame vivir”, que se lanza el jueves 27 de octubre a las 7 p.m., formará parte del próximo álbum Los Dúo 3.

Aquí un pequeño adelanto: