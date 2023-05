Ana Gabriel pone al público de pie en Billboard Mujeres Latinas en la Música 2023

Ana Gabriel ha sostenido una carrera de casi 50 años gracias a conciertos legendarios que llevan al público a pararse de sus asientos y dejan a hombres y mujeres entre lágrimas.

Explorar Explorar Ana Gabriel See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

Y lo hizo una ves más durante la primera gala Mujeres Latinas en la Música de Billboard, cantando su hit “Simplemente amigos” con su banda en vivo, en una presentación que puso al auditorio entero a sus pies para cantar con ella.

“Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control”, coreó el público junto con Ana Gabriel, conocida no solo por su hermosa voz ronca, sino también por ser una de las mejores compositoras en nuestro idioma.

Fue quizás la presentación más emotiva de la noche. Hasta Shakira se levantó de su asiento. Y es que Ana Gabriel, a sus 67 años en medio de una gira por arenas, aún tiene mucho por delante.

Ana Gabriel también recibió el premio Leyenda Viviente de manos del duo mexicano de hermanas Ha*Ash, que la llamaron “nuestra madrina”. La homenajeada se emocionó con la presentación.

“Mis niñas, ya están grandes”, dijo al subir por su premio.

“La definición de la plabra leyenda viene del latín, legere. Es leido, visto, conocido”, dijo. “Y con mucho respeto y humildad recibo el honor porque sigo siendo vista, escuchada, cantando. Sigo siendo alguien que deja un poquito de huellas por el camino. Detrás de este regalo hay algo que no puedo olvidar. Llego a ser quien soy porque el público lo ha decidido de esta manera. El único que ha estado a mi lado y no me ha soltado nunca se llama público”.

Puedes ver todo su discurso aquí.