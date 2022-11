20 preguntas con Amanda Miguel: sobre su carrera, México y su gran amor, Diego Verdaguer

Tras sufrir dos grandes pérdidas este año en su vida — primero la de su esposo y compañero Diego Verdaguer, y más reciente la de su madre, Ana Delia Samso — Amanda Miguel se prepara para recibir esta semana el Latin Grammy a la Excelencia Musical por sus contribuciones a la música latina.

Explorar See latest videos, charts and news Amanda Miguel Diego Verdaguer See latest videos, charts and news

Para la cantante y compositora argentina-mexicana, conocida por grandes éxitos de los 80 como “Así no te amará jamás” y “Él me mintió”, es un momento agridulce. Por un lado afirma que está muy feliz, pues se trata de su primer premio Grammy; por el otro, lamenta que no esté su “mayor fan” para verla recibir su gramófono dorado después de más de cuatro décadas de carrera. (Diego murió en enero de complicaciones de COVID-19, a los 70 años).

Nacida en la provincia de Chubut, Argentina, Amanda Miguel estudió música en Buenos Aires, donde conoció al cantautor Diego Verdaguer, su futuro esposo y socio creativo. Con él como productor, editó una trilogía de discos conceptuales entre 1981 y 1984 conocida como El sonido de la que se desprenden títulos como “Quiero un amor total” y “Hagamos un trato”, además de los hits arriba mencionados.

Entre los 80 y 90 posicionó cinco canciones en la lista Hot Latin Songs de Billboard, incluyendo dos Top 10: “El pecado” y “Ámame una vez más”. También ha aparecido en Latin Airplay, Latin Pop Airplay, Top Latin Albums y Latin Pop Albums, por producciones que incluyen Ámame una vez más (1996) y El mejor show romántico de América (2011).

En 1992, la artista naturalizada mexicana se aventuró a grabar un álbum de música ranchera, Rompecorazones. Su pasión por la música continúa en 2022 mediante la gira “Siempre te amaré”, dedicada a Verdaguer, que realiza con su hija Ana Victoria.

En una emotiva entrevista desde Los Ángeles, a donde se mudó durante la pandemia para estar más cerca de su hija, Amanda Miguel habló entre lágrimas y risas de su carrera, de su México querido, de su gran amor y de uno más reciente que admite que la “tiene loca”: Lucca, su nieto de un año.

“Es demasiado hermoso haberlo recibido”, dice la artista. “Él es el que vino a transformar de alguna manera la tristeza por la alegría, la verdad”.

El miércoles (16 de noviembre) recibirá su premio especial en Las Vegas entre un grupo de homenajeados que incluye a Myriam Hernández, Rosario Flores, Yordano y Rita Lee, entre otros.

1. Hola Amanda. Antes que nada, lamento mucho la pérdida de Diego y más recientemente la de tu mamá. ¿Cómo te has sentido? Ha sido un año duro.

Ha sido difícil la verdad este año, los años de la pandemia en general. No tener a mi esposo imagínate lo que significa, ¿no? Después de estar juntos todo el tiempo. Pero tengo que ser fuerte.

2. De hecho, la última vez que hablamos fue junto con Diego. Me imagino lo orgulloso que estaría él de tu Premio a la Excelencia. ¿Qué pensaste tú cuando recibiste la noticia de este reconocimiento?

Bueno, me alegró muchísimo. (Hace una pausa, se le aguan los ojos). Creo que a veces, la gente que entrega premios tendría que valorar un poco más para no esperar a entregarlos ya cuando las personas se fueron, porque nosotros los artistas damos la vida por completo […] y tú te llevas esos premios en el alma, para siempre. Porque yo considero que la vida es eterna, yo creo que no se acaba con el cuerpo la vida, que nada más nuestras energías se transforman. […] Eso de alguna manera te da la opción de tener un poco más de alegría y de fe.

3. ¿Sientes que ese premio es también en parte para él?

Sí. Sí.

4. Me alegra verte activa con tu hija Ana Victoria. ¿Cómo te has sentido durante su gira?

Bueno, feliz, porque estando ocupada se hace más llevadero todo que estando sola y triste o encerrada, que nunca fue mi idea ni creo que a Diego le hubiera gustado que después de todo esto yo me desapareciera. Además, él era mi mayor fan. Si tuve un fan esta vida, él fue el más grande, el que me impulsó y me ayudó a desenvolverme y desarrollarme en esta carrera.

5. ¿Qué es lo más lindo que te ha pasado en esta gira?

Pues dedicársela a él. Porque está dedicada a él pero con esa esperanza que te dije al principio de la entrevista. […] No es un show triste, es un show divino, lleno de amor, de diferentes emociones. Cantamos canciones de Diego juntas, que nunca antes lo habíamos hecho.

6. ¿Cómo lo recibe el público?

La gente que ha ido a ver el show se queda fascinada, realmente dicen que es uno de los mejores shows que han visto. A Ana Victoria se le ocurrió la fantástica idea de hacer un holograma [de Diego]. El show está tan lindo creado, es tan llevadero, tan amoroso […] De repente la gente está feliz, de repente pues se emociona.

7. Cuando piensas en tu trayectoria, ¿cuál sientes que fue la canción, álbum o momento que marcó un antes y un después en tu carrera?

Mi carrera fue un meteoro cuando salí, por diferente. Diego sabía eso. Se ocupó de que eso fuera así y no solo por lo que yo cantaba o por lo que yo decía. […] Mi imagen también fue muy cuidada por Diego. Íbamos juntos a comprarme mi look. Teníamos en Beverly Hills una diseñadora fabulosa que nos ayudaba a definir mi imagen, y todo eso marca a un artista. Entonces, yo creo que el antes y el después es el comienzo de mi carrera, porque se marcó una época muy grande.

8. De tantas canciones maravillosas que has grabado, ¿alguna en particular que tenga especial significado para ti?

“Así no te amará jamás”. Es la canción más grande de mi carrera. […] Como que reflejó la idea verdadera de una mujer dolida.

9. ¿Algo de lo que te arrepientas en tu extensa trayectoria?

Fíjate que no. […] A veces de las cosas que más te duelen aprendes. Aunque tarde, pero aprendes. Te das contra la pared, pero aprendes y ya, que al final y al cabo en realidad estamos para eso, vinimos para aprender.

10. Me hablas desde Los Ángeles, pero pasaste gran parte de tu vida en México.

¡Sí! Yo me hice mujer, me hice madre, me hice famosa en mi querido México. Amo mi México. Yo soy mexicana [naturalizada] también, y me encanta ser mexicana. Creo que después de todo lo que he vivido, después de todo lo que he andado y viajado, para mí México es el mejor país que existe que yo conozco.

11. Y a Argentina, ¿qué te une después de tantos años?

Tenía mucha unión con la Argentina por mi mamá, obviamente. Nosotros nacimos en la Patagonia argentina, […] tenemos un rancho muy bonito a una hora de Buenos Aires, pero yo no viví tanto en Argentina como en México. Digo, me encanta mi país, yo estudié piano antes que ir a la escuela en mi país, ¡imagínate!, y estudié toda la primaria y gran parte de mis estudios han sido en Argentina — yo me recibí de profesora superior de piano, de teoría, de solfeo y de composición, y ahí fue que conocí a Diego, en Buenos Aires, porque de la Patagonia me trasladé a Buenos Aires.

12. ¿Cuándo y cómo decides mudarte a México?

En el 78 llegué la primera vez haciéndole coros a Diego y todavía no decíamos que éramos novios, pero ya éramos novios. Y a mí me encantó tanto México que yo me quise ir de Argentina porque Argentina era, y sigue siendo, un país bastante cambiante en cuanto a la estabilidad que te pueda dar. Tú de joven quieres triunfar y quieres tener tu casa y comprar tus cosas, y Argentina era así como ¡híjole! Diego sí tenía mucho trabajo, pero era muy estresante. Yo ya me había ido de la Patagonia, entonces llegué a Buenos Aires y no me gustaba, me daba exactamente igual cruzar más charcos. Yo fui la culpable realmente de que nos fuéramos de Argentina con Diego, porque Diego no se quería ir. Me costó un poco, pero al final nos enamoramos de México.

13. ¿Algún cantante mexicano o argentino que disfrutes escuchar siempre?

Definitivamente Luis Miguel. Luis Miguel para mí es el cantante más grande que tenemos en Latinoamérica.

14. En abril lanzaste póstumamente una versión de “Fuiste tú” de Ricardo Arjona y Gaby Moreno que grabaste con Diego. ¿Cuándo la grabaron y qué recuerdas de esa sesión?

Esa canción es una de las que más nos gustó siempre de Ricardo Arjona, a quien admiramos como autor, como compositor, como artista también. La grabamos un poco antes de que Diego empezara a sentirse mal. De hecho, faltó hacer el mix final de la canción, y hacer el video — lo hicimos después de que Diego ya había partido. Teníamos un proyecto de hacer un disco juntos de puros dúos, iba a ser maravilloso porque teníamos escogidas las canciones y estaban preciosísimas. Pero bueno, quedó así. Solamente se pudo hacer esa.

15. Fueron un ideal para muchos como pareja, sobre todo en una industria donde no es común ver matrimonios perdurar. En retrospectiva, ¿a qué le atribuyes el éxito de su relación?

Es que siempre fue muy sincera, incluso con el público. El público siempre ha estado presente disfrutando de nuestra relación sincera, porque siempre hemos sido de esa manera, y creo que la gente percibe también eso, ¿no? Y creo que [la pérdida de Diego] ha sido algo muy doloroso también para nuestro público.

16. ¿Cómo te preparas para la semana de celebraciones de los Latin Grammy?

[Yo quiero] que sea el momento de todos, todos merecemos recibirlo, que sea la fiesta de la vida. Yo estoy muy contenta que el señor Abud, Manuel (CEO de la Academia Latina de la Grabación), realmente me haya considerado, porque varias veces Diego y yo nos preguntábamos: ‘¿Pero qué onda con los Grammys? O sea, ¿¡qué onda!? ¿Qué hay que hacer más, colgarse de un cable? [Risas] ¿Cuándo nos van a reconocer? Pero bueno, siempre llegan las cosas. A disfrutar.

17. Ya pasaron varios años desde tu último disco y comentaste que estás trabajando en música nueva. ¿Qué nos puedes adelantar?

Uy, sí, estoy haciendo — es que ahora ya me volví la Diega y Ana Victoria está igual también, las dos ya estamos igual que él. Y yo me quejaba porque no lo veía casi de lo ocupado, siempre tenía cosas que hacer y no, no, no, olvídate. Pues ahora estoy así yo. Aparte de los proyectos que tenemos que nos dejó él que son un montón, yo estoy grabando un disco de baladas nuevas muy interesante, y aparte tengo una sorpresa. Mejor me la voy a guardar.

18. ¿Qué tipo de proyectos dejó Diego?

Diego dejó varias ideas, ya sean materiales en el sentido de propiedades, de cosas que le faltaron hacer que las estamos haciendo Ana Victoria y yo y la gente que colabora con nosotros. Y en cuanto a música igual. Tenemos a Gustavo Farías y a Pablo Ahmad produciendo canciones en Argentina. También tenemos a alguien concluyendo un disco de Diego de tangos divino.

19. ¿Para cuándo crees que estén listos?

Yo creo que ambos estarán para el año que entra.

20. ¿Cómo planeas terminar este año?

Después [de las últimas fechas de la gira para 2022 en Houston, Texas, el 18 de noviembre y Rosemont, Illinois el 19], voy a parar de trabajar un rato hasta el próximo año y voy a convivir obviamente con mi familia para las fiestas. Voy a pasar Thanksgiving (Día de Acción de Gracias) en San Francisco y Navidad en Denver, con el hermano de Diego y toda su familia.