Alex Campos desglosa 5 canciones esenciales de su álbum ‘Vida’

El cantautor Alex Campos lanza su nuevo álbum, Vida, con 10 canciones que plasman sus experiencias desde la honestidad de su corazón, según comenta a Billboard Español. Este es el 16to trabajo discográfico del artista colombiano, un referente de la música cristiana cuyas producciones previas le han merecido cinco Latin Grammy al mejor álbum cristiano en español.

Explorar Explorar Alex Campos See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

“Creo que lo esencial de Vida es que cada uno elige la vida que quiere vivir”, dice Campos sobre el título del álbum. “Yo era de los que pensaba que era del grupo de los pobres. Yo de niño pensaba, ‘bueno, a unos les tocó pobres, y a otros les tocó ricos, y a mí me tocó ser pobre’. Y cómo viene Dios a destruir todos esos paradigmas, todas esas fuerzas de pensamientos que uno mismo elige creer, y romper con eso diciéndome: ‘Sueña en grande y conocerás que yo soy grande. Sueña con un hogar feliz, con un hogar estable, aunque tú no lo hayas tenido, yo te puedo dar esto’. Entonces cuando hablo de Vida, hablo un poco sin nombrarlo, de lo que es Dios en mí, Él es vida”, añade.

Desde su éxito “Al taller del maestro”, lanzado en el 2002 y que acumula más de 44 millones de reproducciones en Spotify, Alex Campos le ha apostado a la experimentación musical, fusionando la balada — su género base — con diversos ritmos latinos, e incursionando exitosamente en géneros populares como la bachata, el mariachi, el bolero, el vallenato, la cumbia, la música urbana e incluso el tango. Precisamente esa versatilidad vocal y musical esculpe el sonido contemporáneo y muy latino de Campos en este nuevo proyecto.

El álbum abre con “Agua”, un bolero urbano, incluye la bachata “Pan duro” y culmina con “Pródigo”, en un estilo urbano. A continuación, Alex Campos desglosa 5 canciones esenciales de Vida:

Photo David Teran / Design: Roy Aguilar

“No fue un tiro de suerte”

Cuando la escribí, cuando la arreglé, cuando la produje y la grabé, siempre me pega ahí adentro. Como que me hace recordar de que yo no soy una mata, o sea, yo no soy un árbol que nace, crece, se reproduce y muere, sino que alguien pensó en mí. Y eso entonces me hace entender que no fui el accidente de un descacho de mi papá o mi mamá, o que no fui producto de un error, sino que, sin importar lo que haya vivido, yo tengo un propósito en la vida y quiero cumplirlo. Me hubiera gustado que hubiera sido el primer sencillo que salió, pero dije voy a esperar a que cuando saque el disco salga con una de esas canciones contundentes.

“Pan duro”

Es una canción que evoca a mi niñez y que tal vez evoca la niñez de muchos: la dificultad que tuvimos de salir adelante en un hogar con pocos recursos. En mi caso, fue una mamá que levantó a cuatro niños sola porque su esposo, mi padre, se fue de la casa dejándola con la responsabilidad de cuatro chicos. Y dentro de esas etapas tuvimos que aprender a disfrutar el pan duro. No había para comprar pan fresco, no nos alcanzaba. Y la señora de la panadería se dio cuenta de eso y dijo, “Miren, denme eso mismo y si quieren les puedo dar los panes frescos, pero lo podemos completar con pan de ayer”, y lo disfrutamos. Entonces, quise mostrar esa historia y recordar de dónde vengo, quién soy yo, mi familia, y cómo aún en la escasez aprendimos a ser agradecidos.

“Me he vuelto a enamorar”

Mi regalo de 19 años (de matrimonio) fue esta canción. Entendiendo que el matrimonio es un desafío, que hoy en día sumergen los pensamientos de casarse y naufragan muchos de esos matrimonios que llevan cinco, seis, diez años porque se acabó el amor, se acabó la pasión. Y con esta canción es cómo yo he hecho parte a Dios en mi vida, me he vuelto a enamorar. O sea, sí se puede volver uno a enamorar de esa mujer que te dio su juventud, que te ha dado hijos, que te ha dado lo mejor de su tiempo.

“Detente alma mía”

Es como un llamado de atención. Habla sobre los miedos que afrontamos muchas veces que nos traen angustia, que nos meten en ese mundo de depresión y nos llevan a pensar, ¿para qué vivir, para qué la vida?. Y entonces es como que detente, espérate. No contemples la muerte como una opción, no contemples el camino fácil como una opción. Sigue peleando, sigue luchando. Y es una poesía hacia la libertad, una poesía hacia la sinceridad de que todos lo vivimos, pero que hay un ser supremo que nos puede ayudar a caminar ese peregrinaje de una forma muy especial. Es una de mis canciones favoritas “Detente alma mía”. Poética, muy acústica, muy a mi estilo musical.

“Agua”

“Agua” es un diálogo muy lindo entre Jesús y la samaritana, dos pueblos enemigos. Ella dice: “Oye, cómo siendo tú, judío, te atreves a hablarme a mí que soy samaritana. No entiendes que la historia es que estamos en guerra, tú no me pidas nada a mí. ¿Cómo te atreves a pedirme agua?” Pero este ejemplo nos lleva aún a bendecir a nuestros enemigos, a aquellos que piensan diferente a nosotros a abrazarlos, amarlos, a acercarnos. Y el mundo siento que está dividido. Dividido entre los que creen esto políticamente, socialmente. Hacemos marchas en contra de unos, estos hacen marcha en contra de los otros. Cuando Jesús viene enseñando que, aún a sus enemigos y los que pensaban diferente, él viene a acercarse a ellos. Y “Agua” fue la canción que escribí junto con Andrés Castro y la produje junto con él. Es un bolero urbano bien, bien especial.