Alejandro Fernández desglosa 5 canciones románticas imprescindibles en su gira Amor y Patria

El superastro mexicano Alejandro Fernández anunció el martes (14 de febrero) su gira de 21 fechas Amor y Patria, que comenzará el 8 de septiembre en Sacramento, California. El tour le sigue a su gira de 2021 Hecho En México, que marcó su gran regreso a los espectáculos en vivo después de la pandemia.

Su hijo Alex lo acompañará en este recorrido producido por Live Nation, un espectáculo completamente nuevo que celebra el amor de Fernández por la música, la familia y México. “Para mí es un verdadero orgullo ver cómo la gente lo está recibiendo [a Alex]”, dijo Fernández a Billboard en entrevista telefónica. “Me emociona muchísimo porque me trae muchísimos recuerdos y me trae mucha nostalgia”. También reveló que dedicará sus espectáculos a Dios y a su padre, el legendario Vicente Fernández, fallecido en diciembre de 2021.

Con Amor y Patria, el cantante de “Inexperto en olvidarte” visitará ciudades clave como Chicago, Las Vegas, Nueva York y Atlanta antes de concluir la gira en Miami el 22 de octubre. También se presentará en el Festival de la Canción de Viña del Mar, Chile, el 21 de febrero.

“Cada espectáculo es diferente, cada audiencia es diferente y las reacciones son diferentes”, dijo Fernández sobre su amor por las giras. “De hecho, si hago mi trabajo y mi tarea de por lo menos si voy a ir a un país, ver qué canciones son las que más escuchan en ese país. También me gusta mucho conocer la cultura y la comida. Normalmente, si tengo tiempo y si voy con mi novia, me tomo el tiempo de conocer el país, de salir a comer a diferentes lugares”, agregó.

El cantante de rancheras se dispone también a lanzar nueva música, enfocándose más en sencillos que álbumes. “Nos encerramos unos cuantos días con mi equipo, con mi productor para darle dirección al proyecto porque vamos a trabajar un poco diferente”, explicó. “Ya el disco físico es muy difícil de venderlo, cada vez la gente consume más lo digital, y pues estamos cambiando fórmulas”.

Fernández habló sobre las cinco canciones románticas esenciales de su repertorio para Amor y Patria. “En otras palabras, ninguna de estas canciones puede faltar en la lista porque [la multitud] me colgaría o me tiraría piedras si no las canto”, explicó. “Mis fans disfrutan más de las [canciones] de amor, pero las canciones que más sienten son las de desamor. Las canciones de amor que canto deben ser excelentes porque algunas pueden sonar muy cursis”.

“Como quien pierde una estrella”

“En la música ranchera esta canción fue el primer éxito que tuve a nivel internacional y orgullosamente fue con la música mexicana”.

“Caballero”

“Esta es la canción con la que abríamos en nuestra gira Hecho En México, y todavía es una de las canciones más populares en las plataformas de streaming”.

“Me dediqué a perderte”

“Esta canción es una que los fans siempre cantan a todo pulmón en mis conciertos”.

“Inexperto en olvidarte”

“Este es mi sencillo más reciente y ha tenido una respuesta increíble, por lo que será imprescindible en la lista de canciones”.

“Te olvidé”

“Esta no es una canción de amor, pero es muy buena. Es una canción de desamor, y bueno, los que no están enamorados también pueden tener algo que escuchar”.

Echa un vistazo a la lista completa de fechas de Amor y Patria a continuación. Los boletos salen a la venta el viernes 17 de febrero a las 10 am en Ticketmaster.com.